Flans e Pandora falaram sobre o assédio às mulheres

Flans e Pandora falaram sobre as alegações públicas de assédio que surgiram recentemente no mundo da arte desde 8 de março, destacando o caso de Sasha Sokol, as cantoras disseram que todas as mulheres no México sofreram assédio e não é algo que só acontece entre os artistas.

Durante uma coletiva de imprensa que Flans e Pandora deram sobre seus próximos shows, eles foram questionados sobre as acusações feitas por Sasha Sokol contra Luis de Llano devido a isso o produtor criativo teve um relacionamento amoroso com ela quando ela era menor de idade. Fernanda disse que todos apoiam o membro do Timbiriche, mas, em geral, todas as mulheres.

Além disso, Isabel enfatizou que a decisão das mulheres de denunciar não deve ser questionada muito depois de terem sofrido qualquer tipo de violência de gênero, já que não é algo fácil de falar, como no caso de Sasha. Ela acrescentou que, para ela, fazer qualquer tipo de reclamação é algo “de grande valor”.

Sasha Sokol denunció que Luis de Llano mantuvo un "romance" con ella cuando tenía 14 años, mientras él 39 (Foto: Archivo)

“Então eles dizem: 'E por que tanto tempo depois? ', porque dá muito trabalho falar algo assim, dá trabalho, reconhecer algo assim, torná-lo público, falar, não é tão fácil. Não só para Sasha, para todas essas mulheres que tiveram essa coragem, talvez não tão públicas quanto Sasha, mas também mulheres que tiveram a coragem de entrar com uma ação contra alguém que há 30-35 anos fez algo contra elas, é de grande valor”, disse o intérprete de Como está meu amor.

Quando questionada se elas, no início de suas carreiras, sofriam de algum tipo de assédio, Ilse respondeu que sim, mas que essa é uma pergunta que todas as mulheres responderiam da mesma forma, já que provavelmente não há uma que não tenha sido vítima.

Isabel acrescentou que quando antes os casos de assédio e abuso não eram relatados porque as vítimas não eram acreditadas e não era normal.

La integrantes de Flans y Pandora destacaron que todas han vivido experiencias muy desagradables de acoso por parte de su público (Captura: @ilsemariaolivo/Instagram)

Mimí ressaltou que é “impressionante” que atualmente as mulheres possam tornar públicas aquelas situações que as deixam desconfortáveis ou que vieram a se normalizar, mas ainda é violência de gênero. Ela também disse que ela, como possivelmente todas as mulheres, tem sido vítima de assédio.

Ele acrescentou que, desde muito jovens, os membros do Flans falaram e não deixaram que as situações em que se sentiam desconfortáveis passassem despercebidas, como fizeram no programa Terça-feira 13 em 1986. Nessa apresentação, os intérpretes de As Mil e Uma Noites mostraram sua discordância com o comportamento do apresentador, César Antonio Santis.

Mimi e Ilse lembraram que não foi a única vez que passaram por uma situação semelhante, mas nunca tentaram calar a boca e expô-la.

Por fim, eles contaram algumas ocasiões em que foram assediados por homens de diferentes idades e que faziam parte de seu público, que se espalhou quando estavam trabalhando.

CONTINUE LENDO: