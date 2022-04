“Você termina e sai”: grupos de oposição se manifestaram no país contra a revogação do mandato

O exercício democrático da Revogação de Mandatos está a uma semana de acontecer no país, no entanto, neste domingo grupos de oposição convocaram diferentes contingentes para se manifestarem contra a consulta promovida pelo presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ao grito de “você termina e sai”, “urnas vazias” e “Eu defendo o INE”, vários contingentes em todo o país se reuniram às 11 da manhã em diferentes regiões do país para se manifestarem contra a consulta que o presidente do México planeja realizar no próximo domingo e que causou grande controvérsia entre os cidadãos.

Na Cidade do México, a manifestação foi convocada no Anjo da Independência, onde aproximadamente às 11:30 da manhã, manifestantes vestidos de branco começaram sua jornada em direção ao Monumento da Revolução.

La manifestación en contra de la Revocación de Mandato se convocó a través de redes sociales (Foto: Twitter / @AlEstiloDeHouse)

A manifestação “Você termina e vai” foi convocada em diferentes estados da República Mexicana e, além de pedir a não participação na consulta de Revogação de Mandato, os grupos que se opõem à chamada Quarta Transformação também exigem saúde, segurança, emprego, educação e respeito pela constituição. O objetivo deste protesto é também defender o Instituto Nacional Eleitoral (INE), uma vez que grupos de oposição têm defendido que as ações do presidente do México representam um risco para essa instituição.

Entre os personagens que divulgaram e convocaram a manifestação estão os nomes do ex-presidente Felipe Calderón, também como o deputado federal Gabriel Quadri, que dedicou várias mensagens em suas redes sociais para convidar cidadãos a participarem da manifestação.

Da mesma forma, o político mexicano Jorge Triana usou suas redes sociais para convidar seus seguidores a marchar neste domingo, 3 de abril, assim como o empresário Claudio X. González Laporte, que assumiu a opinião do jornalista Néstor Ojeda e postou em sua conta oficial no Twitter: “Não votar em 10 de abril é uma manifestação clara de que os cidadãos não se deixarão manipular pelo governo de Morena e López Obrador. Essa consulta é uma questão de pequenas mentiras.”

Gabriel Quadri, diputado opositor del gobierno de López Obrador, compartió en redes sociales su participación en la marcha en contra de la Revocación de Mandato (Foto: Twitter / @g_quadri)

A Revogação do Mandato do Presidente é um exercício consultivo organizado pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE), que visa perguntar aos cidadãos se querem que o chefe do executivo local continue no cargo. Para isso, a Lei Geral sobre a Revogação de Mandato (LGRM) estipulou uma série de diretrizes que especificam a quantidade mínima de participação necessária para torná-la vinculativa.

A consulta de revogação de mandato gerou uma grande controvérsia entre os cidadãos, então diferentes personalidades do mundo da política se manifestaram sobre isso. Enquanto membros do gabinete de Andrés Manuel López Obrador apoiaram a iniciativa do presidente, muitas outras figuras da oposição expressaram seu descontentamento e até pediram aos cidadãos que não participem do exercício democrático no próximo domingo, 10 de abril.

El título del movimiento opositor de la Revocación de Mandato surgió del incómodo incidente de Vicente Fox y Fidel Castro cuando el panista aún era presidente de México (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

O título do movimento de oposição à revogação do mandato de Andrés Manuel López Obrador vem do momento embaraçoso que o ex-presidente Vicente Fox estrelou ao lado do falecido líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, que deu origem à icônica frase “você comer e ir”.

Era 2004 e o México sediou a Cúpula das Américas, da qual Fidel Castro participou. No entanto, o presidente cubano confirmou sua presença apenas alguns dias antes do evento, o que significou uma mudança inesperada de planos para Vicente Fox, que planejava negociar com o presidente dos EUA George W. um estatuto para seus compatriotas em situação irregular nos Estados Unidos.

Assim, para evitar qualquer contratempo com George W. Bush, Vicente Fox convidou Fidel Castro a mudar sua agenda e sua proposta foi baseada no revolucionário cubano participando de um almoço na quinta-feira e depois deixando o México, além de não atacar os Estados Unidos ou seu então presidente. Mais tarde, o episódio foi resumido na frase icônica “você come e vai”.

