Ministro do Interior sobre protestos em Huancayo: “Eles não são agricultores ou transportadores, são vândalos e criminosos”

O ministro do Interior, Alfonso Chávarry, criticou os protestos, o bloqueio e a paralisação de transporte em Huancayo, na região de Junín, devido a uma lista de reclamações que transportadoras e agricultores têm com o governo de Pedro Castillo, apesar da instalação de uma mesa de trabalho com os representantes do Executivo para chegar a um acordo.

“Os manifestantes não são agricultores, não são transportadores; são jovens vândalos e criminosos que quebraram três paredes e quebraram a porta do coliseu. Você está tentando acalmá-los. Eles estão atacando os policiais com pedras, a polícia está usando apenas gás lacrimogêneo para controlá-los”, disse ele à RPP Noticias.

O chefe do Interior tinha participado com a delegação do Conselho de Ministros para conversar com os dirigentes sindicais. Estiveram também os Ministros da Justiça, Feliz Chero; de Energia e Minas, Carlos Palacios; da Economia, Carlos Graham,; e do Desenvolvimento Agrário e Irrigação, Óscar Zea. Além disso, eles também são acompanhados pelo vice-ministro do PCM, Jesús Quispe, alguns congressistas e o cardeal Pedro Barreto. Este último foi convidado a estar presente pelo presidente Pedro Castillo quando pediu ao arcebispo de Huancayo como mediador.

O ministro da Agricultura, Óscar Zea, havia mencionado que eles haviam montado uma mesa de diálogo onde “os verdadeiros representantes de nossos irmãos” haviam participado, com quem procurariam encontrar uma solução. No entanto, as manifestações continuam nas ruas de Huancayo.

“Queremos a presença de Castillo, não queremos que os palhaços venham (aludindo aos ministros). É isso que o povo de Huancayo quer”, disse um cidadão à Radio Exitosa.

Por sua parte, um fazendeiro chamou Pedro Castillo de “mentiroso” e mencionou que o 'segundo agrário reforma' foi uma falsidade criada pelo chefe de Estado, uma vez que a situação dos agricultores não teria melhorado.

“Temos um presidente que mentiu para todos os produtores. Ele é um presidente mentiroso, que não cumpre sua palavra. Sabemos que essa paralisação se não defendermos agora com toda a estrada bloqueada, porque já chegou ao extremo. Ele não cumpriu. Essa reforma agrária tem sido uma mentira completa desde que começou. Eles começaram a mentir com a segunda reforma agrária. Fomos enganados pelos produtores. Achamos que ele, um homem do campo, pensaria como nós”, disse à RPP Noticias.

Manifestaciones continúan en Huancayo. Foto: Redes sociales.

PEDRO CASTILLO DITO

Pedro Castillo pediu desculpas aos transportadores e agricultores que estão desempregados porque havia indicado que eles foram pagos para protesto na região de Junín.

“Quero esclarecer o país e quero esclarecer aos meus compatriotas que, quando me dirijo ao povo peruano e em algumas dessas declarações, houve um mal-entendido e tenho que esclarecê-lo pedindo desculpas ou perdoando o povo; Eu tenho que fazê-los mil vezes, porque eu nunca tenho problemas intenções”, disse ele durante um discurso no San Martin.

Os manifestantes em Junín pediram sua presença na mesa de diálogo, mas não declararam nada sobre o assunto, apenas declararam que deram uma instrução à delegação executiva em Huancayo para resolver imediatamente a greve.

“Congratulo-me com a disponibilidade do nosso premier e ministros e nesse papel devo dizer que não há necessidade de dificultar um canal de comunicação, fazê-lo através do diálogo, aqui está um espaço de abertura neste Governo, eles têm as portas do PCM, dos ministérios e do Gabinete Presidencial”, disse.

Finalmente, o governante peruano pediu um diálogo entre os representantes do Executivo e os líderes sindicais em Huancayo, embora continuem a insistir em sua presença na região de Junín.

CONTINUE LENDO