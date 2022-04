COVID-19: Perú registra 275 novos casos e 6 mortes nas últimas 24 horas

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

O coronavírus continua atacando. O Perú continua a aumentar o número de positivos e isso pode ser visto após o último relatório emitido pelo Ministério da Saúde, que até às 22:00 de 31 de março de 2022 confirmou o aparecimento de 275 novos infectados com COVID-19 no país.

O valor mencionado corresponde apenas à última quinta-feira e o número de mortes no mesmo dia é de 6 no total.

De acordo com o comunicado emitido pela Minsa e pela Sala Situacional COVID-19, há um aumento nos testes de descarte realizados, juntamente com o aumento de casos positivos em o país. Essas são as informações coletadas desde o início da pandemia até 31 de março de 2022.

- Pessoas amostradas 28 milhões 804, 457

- Resultados negativos 25 milhões 256.851

- Casos confirmados 3 milhões 547.605

Em relação aos casos confirmados na última quarta-feira, as seguintes informações são obtidas:

- Pessoas amostradas 68 115

- Casos confirmados 275

HOSPITALIZADO E RECUPERADO

Minsa confirmou que o Perú está em uma terceira onda e isso se deve ao número de infecções que o país teve nas últimas semanas. No caso de pacientes hospitalizados, verificou-se que há um total de 1278 pacientes hospitalizados devido à COVID-19.

Para pacientes com saúde crítica, o número é de 481 no total. Estes estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com ventilação mecânica.

Além disso, no relatório emitido pela entidade oficial de saúde, verifica-se que até o momento existem 3 milhões de 474.007 pessoas que superaram a doença e foram alta de uma instituição médica de saúde ou completou um período de isolamento domiciliar.

Outro número a considerar é o número de pessoas que tiveram alta na última quinta-feira, que totalizam 149.

MORTES DEVIDO À COVID-19

O número de mortes no país até o momento é de 212.256 no total e, apesar do número de mortes, estima-se que esta terceira onda não terá mortes em massa e permanecerá apenas em contágio; no entanto, não devemos baixar a guarda e continuar com as medidas de saúde para evitar o contágio.

Atualização sobre a vacinação contra COVID-19 no Perú

De acordo com o MINSA, a partir das 18h06 de 31 de março de 2022, um total de 67′722′128 doses aplicadas contra COVID-19 foram aplicadas.

No entanto, 12′932′325 são imunizados com a dose de reforço, o que leva a um aumento de 70,49% nas doses de reforço na população vulnerável.

Esses números mostram que 45,3% são vacinados com doses de reforço da população em geral.

