Quem foram as 8 estrelas do futebol mundial que empataram no sorteio da Copa do Mundo de 2022 do Catar

Tudo está pronto para um dos eventos mais esperados para todos os fãs do mundo do futebol. A FIFA anunciou quem são os pilotos do sorteio da Copa do Mundo de 2022 do Qatar e apresentou a lista de oito estrelas do futebol que foram responsável por desenhar as bolas para formar os oito grupos que compunham a nova edição do torneio de maior prestígio do planeta.

A cerimônia, que aconteceu no Centro de Exposições e Congressos em Doha (Catar), contou com a presença de 2000 convidados e foi transmitida pelos canais oficiais da organização.

Ao contrário da edição anterior, em que o ex-jogador de futebol Gary Lineker e a jornalista Maria Komandnaya sediaram o evento, desta vez foi um trio composto pelo renomado ex-jogador de futebol americano Carli Lloyd, o ex-jogador britânico Jermaine Jenas e a apresentadora jamaicana e britânica Samantha Johnson.

La estadounidense levantó la Copa del Mundo en 2019 por segunda vez en su carrera (Getty)

“Será uma honra experimentar a atmosfera da Copa do Mundo novamente, desta vez como apresentador do sorteio masculino. Como fã, acompanhei a classificação de perto e, como ex-jogador de futebol, estou ansioso para dividir o palco com essas lendas”, disse o ex-campeão mundial avançado no Canadá 2015 e na França 2019.

Entre outros prêmios, a americana também ganhou a Bola de Ouro em 2015 e em 2019 ganhou The Best. Além disso, ele ganhou duas medalhas de ouro olímpicas (Pequim 2008 e Londres 2012) e uma medalha de bronze (Tóquio 2020).

Jermaine Jenas, entretanto, é um ex-jogador inglês de 39 anos que jogou toda a sua carreira na Premier League, passando por clubes como Newcastle (2002), Tottenham Spurs (2005) e Queens Park Ranger (2013 até sua aposentadoria em 2015). Ao mesmo tempo, ele também jogou na Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, onde sua equipe chegou às quartas de final.

Samanta Johnson é uma apresentadora esportiva internacional com experiência comprovada neste tipo de evento, pois há apenas um mês participou do sorteio da Copa do Mundo de Clubes da FIFA UAE 2021, no qual o Chelsea foi proclamado campeão após vencer o Palmeiras na final por 2 a 1.

Los ocho encargados de sacar las bolillas en el sorteo del Mundial de Qatar 2022

A FIFA convidou oito ex-jogadores de futebol para serem responsáveis por conseguir as bolas que compõem cada grupo. Entre eles estavam dois renomados ex-campeões mundiais, como o brasileiro Cafú e o alemão Lothar Matthaus.

“Embora eu já seja regular nessas consultas, ainda fico arrepiada. Isso simboliza que resta pouco para a Copa do Mundo. Já se passaram 20 anos desde que me tornei o último jogador sul-americano a levantar o troféu. Nunca esquecerei esse momento. Nada se compara a jogar uma Copa do Mundo e ter todo o seu país atrás de você”, disse à FIFA o campeão mundial com o Brasil em 1994 e 2002.

Estas duas figuras de renome juntaram-se o ex-zagueiro Adel Ahmed MalAllah (Qatar), o iraniano Ali Daei, ex-artilheiro da seleção nacional de todos os tempos até Cristiano Ronaldo, o ex-meio-campista nigeriano Jay Jay Okocha, o ex-atacante argelino Rabah Madjer, ex-capitão do australiano equipe nacional Tim Cahill e Bora Milutinovic, o único treinador que jogou cinco Copas do Mundo com cinco equipes diferentes (México 1986, Costa Rica 1990, EUA 1994, Nigéria 1998 e China PR 2002).

Maxi Rodríguez y Agüero estarán presentes en Qatar

No que diz respeito a algumas personalidades que disseram estar presentes em Doha, é necessário mencionar dois hóspedes argentinos de luxo. Rosario Maximiliano Rodríguez já está no Qatar e demonstrou isso em suas redes sociais. O argentino jogou três campeonatos mundiais com a seleção argentina -Alemanha 2006. África do Sul 2010 e Brasil 2014.

Além disso, também foi anunciado que Sergio Agüero estava no local acompanhando o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, e o presidente da AFA Claudio Chiqui Tapia, depois de ser forçado a anunciar sua aposentadoria devido a problemas cardíacos em 15 de dezembro (30 de outubro foi sua última partida). Junto com eles estará Javier Mascherano, um símbolo da seleção argentina que atualmente está no comando do Sub-20.

