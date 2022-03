Rafael Mercadante foi evitado nas redes por defender Luis de Llano

Rafael Mercadante divulgou uma mensagem para Luis de Llano em meio à polêmica sobre as acusações que Sasha Sokol fez contra ele por supostamente abusar dela. O ator garantiu que o produtor criativo é um “excelente marido e pai”. As críticas logo vieram de internautas que questionaram seus comentários.

Depois deste 30 de março, Luis de Llano respondeu por meio de uma declaração às acusações que Sasha Sokol fez contra ele em março 8, usuários de redes sociais atacaram os produtos. No entanto, houve quem o defendeu, como no caso de Rafael Mercadante.

Por meio de sua conta no Twitter, o apresentador compartilhou que, dependendo dos momentos em que trabalhou com De Llano e do fato de seu círculo mais próximo acreditar em sua inocência, ele pode dizer que é um homem “excelente” e só pode expressar sua admiração por ele.

Mercadante retuitou a declaração compartilhada por Luis de Llano, mostrando seu apoio (Foto: Screenshot/Twitter)

Internautas o atacaram, questionando por que ele havia feito esse comentário e observando que seu tweet estava minimizando os fatos, além de desejar que sua filha não tivesse que passar pela mesma situação que Sokol.

“Outro assim como porco... Espero que sua filha de 13 ou 14 anos não chegue a essa situação de andar com um homem de 40 ″, um dos usuários se expressou.

Embora ele tenha excluído o tweet principal, o usuário continua a criticá-lo por sua mensagem (Foto: Screenshot/Twitter)

O ator decidiu responder a esse internauta em particular, afirmando que ele deveria “cuidar” de sua boca, pois existem comunidades onde as meninas dessa idade são casadas e que, se ele não conhece os detalhes do relacionamento, não deve ter uma opinião.

Esse tweet causou ainda mais polêmica entre os usuários que já haviam se juntado ao debate sobre o que aconteceu entre Luis de Llano e Sasha Sokol. Poucos minutos depois, vários acusaram o ator de justificar e normalizar a pedofilia e que ele estava apoiando um suposto agressor.

A partir desse tweet, Rafael começou a apagar suas mensagens passadas (Foto: Screenshot/Twitter)

“O que você é, além de lambiscón! Pedofilia é crime. Investigar... Só espero que você não reproduza! Idiota!” , “Justificando a pederastia, vá porco!” , “Aqui está o cara que admira e respeita o velho porco de Luis de Llano, aquele que normaliza um relacionamento com uma menina de 14 anos...”, disseram em resposta ao que foi escrito pelo apresentador.

Mais uma vez, Mercadante respondeu a um dos tweets em que o criticaram, argumentando agora que o que foi expresso pelos internautas era uma questão de geração, então ele preferiu não gastar seu tempo respondendo mais.

Poucas horas depois, o apresentador decidiu excluir vários dos tweets que havia publicado, bem como nos quais mostrou seu apoio a Luis de Llano.

