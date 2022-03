Omar Chaparro defendeu o trabalho de Eugenio Derbez: “Ele é infinitamente talentoso”

Após a polêmica em que Blanca Guerra esteve envolvida por declarações lembradas por Eugenio Derbez, que apontou que zombou de seu trabalho depois de convidá-la para um evento privado onde apresentou No Returns Accepted. Um dos colegas mais próximos da história mexicana, que no último fim de semana esteve presente na gala do Oscar de 2022, se manifestou a favor dele e elogiou sua carreira.

Foi em uma reunião de mídia retomada pela manhã Sale el Sol, onde Omar Chaparro, juntamente com o ex-genro de Derbez, Mauricio Ochmann, se posicionou a favor da carreira do intérprete que participou do filme vencedor do Oscar como “Melhor Filme” e ressaltou que eles também foram destacados por alguns protagonistas.

“Nós também fomos destruídos”, ressaltou a intérprete, que está trabalhando com o ex-marido de Aislinn Derbez no filme E como ele é, que em breve será lançado nos cinemas.

O momento embaraçoso que Eugenio Derbez experimentou ao lado de Omar Chaparro Foto: Screenshot/Tu-Night com Omar Chaparro

Mais tarde, o intérprete de No Manches Frida concordou com algumas declarações que os pais de Eugenio Derbez tiveram quando apontaram que o ator é muito perfeccionista: “Eugenio é infinitamente talentoso e todos nós os conhecemos, mas ele é muito mais disciplinado do que talentoso, constante, perseverante e perfeccionista; e é por isso que ele está onde está”, concluiu o intérprete de 49 anos.

Foi durante a última semana de março, quando aconteceu o 94º Oscar Anual, quando o filme CODA, onde Eugenio Derbez dá vida a Bernardo Villalobos, ganhou a estatueta de ouro de “Melhor Filme”. Depois disso, a história mexicana se posicionou como uma tendência nas redes sociais e depois começou a falar com a mídia mexicana.

Foi em uma dessas entrevistas que o produtor também ofereceu quando no talk show de Gustavo Adolfo Infante no YouTube ele relembrou uma experiência agridoce com a historiadora mexicana Blanca Guerra, onde detalhou que a atriz de quase 70 anos desmereceu seu projeto com o qual buscava, neste momento, catapultar sua carreira para Hollywood.

“Realmente me machucou que ela tenha sido tirada de sua oportunidade e Blanca Guerra não só a desqualificou, mas eu a convidei para uma apresentação privada e foi muito desrespeitoso [...] Eu queria ver a reação dele e vejo como ele soltou uma risada junto com o cara com quem estava indo”, argumentou Eugenio Derbez no programa do jornalista do programa.

Horas depois, a renomada historiadora mexicana saiu em sua própria defesa e negou ter feito quaisquer comentários negativos sobre o filme de Derbez, além de negar que ela havia zombado do filme.

Como lembra a atriz que deu vida a Leonora Madrigal em Amarte es mi sin, para o mesmo canal de entrevistas de Gustavo Adolfo Infante, Eugenio não a teria convidado para ver seu filme No Returns Accepted privadamente, mas estendeu o convite aos membros de um comitê da AMACC .

Guerra disse que nunca foi rude com Eugenio, ela só teria enfatizado que o Prêmio Ariel não é comprado (Foto: Instagram/ @bendita_suegra) Foto: Infobae Special

“De jeito nenhum, eu nunca fui rude com ninguém, e se Eugenio tem essa impressão, ele está errado. Isso não aconteceu de jeito nenhum. Ele não me convidou, não me convidou, convidou o comitê coordenador da Academia Mexicana de Cinema e foi Mónica Lozano quem enviou o convite”, argumentou Guerra.

Finalmente, Blanca Guerra disse que procurou deixar claro a Derbez que os eventos de caridade realizados para ajudar a AMACC não interfeririam nas críticas para entregar os Prêmios Ariel.

“Eugenio falou com grande intenção de fazer uma função para arrecadar fundos para a Academia, pela qual ficamos muito gratos. No final que seu filme terminou, tudo o que eu disse a ele foi que seu filme faria muito sucesso com o público, muito sucesso, que seria um super sucesso de bilheteria, o que aconteceu”, concluiu o protagonista de Perro Callejero.

