Federico Gutiérrez em seu nome no cartão: “coloque-me como quiser, que talvez as pessoas votem em nós”

O candidato da coalizão Team for Colombia, Federico Gutiérrez, referiu-se à controvérsia que surgiu em torno do trailer 'Fico' com o qual aparece no cartão da primeira rodada, substituindo seu primeiro nome.

A declaração foi feita esta quarta-feira, após a reunião que teve com representantes do Partido Conservador, parte da coligação de direita que o elegeu como candidato presidencial. O objetivo desta reunião foi confirmar o apoio dos militantes do partido à campanha de Federico Gutiérrez, antes de 29 de maio.

O candidato não entrou para explicar se é certo ou legal se apresentar perante os eleitores com um apelido, uma possibilidade que não havia sido usada antes por outro candidato à presidência. Na verdade, ele tentou esfriar a discussão com a seguinte expressão:

Depois de provocar risos dos jornalistas ao seu redor e David Barguil, um congressista conservador que terminou em terceiro lugar na votação pré-candidato da Equipe para a Colômbia, Federico Gutiérrez desafiou o secretário a dar-lhe o nome que melhor lhes convém no cartão, já que ele está confiante de que vencerá de qualquer maneira.

Por outro lado, o candidato de direita foi perguntado se ele estava tentando se aproximar do Partido Liberal ou do Oxygen Green, como rumores anteriormente. Federico Gutiérrez garantiu que está aberto a praticamente qualquer setor político que queira se juntar a ele.

Será o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) que decidirá se o candidato presidencial da equipe colombiana, Federico Gutiérrez, pode aparecer sob seu apelido de 'Fico' no cartão da primeira rodada. Isso foi solicitado pelo próprio Registro Nacional de Estado Civil quando consultou aquele órgão eleitoral se o uso do trailer é permitido.

O pedido foi feito após esta terça-feira, 29 de março, serem conhecidas as posições que os diferentes candidatos ocuparão no cartão que os colombianos depositarão nas urnas de 29 de maio.

O documento, divulgado pelo secretário, mostra que o candidato de centro-direita aparece como 'Fico Gutiérrez' e não pelo seu nome completo, situação que não passou despercebida por vários cidadãos, que pediram explicações à entidade liderada pelo registrador Alexander Vega.

Por esse motivo, o secretário do delegado eleitoral, Nicolás Farfan, enviou um documento à CNE pedindo que ele esclarecesse vários aspectos relacionados aos nomes, fotos e outras informações que os cidadãos verão ao votar no primeiro turno.

Por outro lado, Farfan também solicita que a entidade esclareça a seguinte pergunta: “Os candidatos devem ser identificados com todos os seus nomes e sobrenomes? Ou, como eles solicitaram, eles podem escolher se aparecem apenas com alguns de seus nomes e/ou sobrenomes?”

