Danilo Carrera esclareceu por que queriam expulsá-lo do Egito

Alguns dias atrás, Danilo Carrera compartilhou que estava no Egito, curtindo as atrações turísticas, além de se divertir com seu povo. No entanto, havia rumores de que o ator havia sido expulso do país porque sua gallanura teria atraído a atenção de muitas mulheres. O protagonista de Contigo confirmou que eles queriam tirá-lo de lá, mas não havia base lógica para fazê-lo.

Após rumores de que Danilo Carrera havia sido forçado a deixar o Egito há alguns dias, o ator decidiu sair e negar essa versão dos acontecimentos e esclareceu que teve uma boa experiência naquele país, embora tenha passado por situações difíceis.

“Não, eles queriam me tirar, mas não podem me tirar de nenhum país”, disse o equatoriano ao ser questionado sobre sua suposta deportação.

Segundo o ator, ele realmente chamou a atenção de várias mulheres no Egito e isso causou o ciúme dos homens que o viram, no entanto, não foi motivo suficiente para deportá-lo do país, explicou no programa equatoriano En Contacto.

O símbolo da proposta de casamento teria provocado o aborrecimento dos homens (Foto: Instagram/ @danilocarrerah)

Tudo teria começado quando Danilo conheceu uma jovem. Enquanto eles estavam se conhecendo, o primeiro erro do histrion teria sido tentar beijar a mulher egípcia, porque ela se afastou e respondeu que não poderia fazer isso por ser muçulmana. Mais tarde, ele decidiu dar o casaco a ela quando percebeu que estava com frio, ela aceitou e, mais tarde, quis devolvê-lo, mas isso desencadeou uma proposta de casamento.

O equatoriano contou que disse à jovem que o casaco era um presente para ela, então ele deveria ficar com ele. Ela saiu, mas voltou depois de meia hora com um anel para ele.

“Ela me deu esse anel e me disse que se lembraria de mim para sempre, porque nunca um homem fez algo assim por ela. Os antigos egípcios, a mulher propôs a um homem dando-lhe uma flor de lótus ou um anel”, lembrou.

O ator está atualmente no Equador (Foto: Instagram/ @danilocarrerah)

O profundo significado que esse detalhe teria da jovem egípcia e o fato de terem saído em mais ocasiões, provocou aborrecimento entre os muçulmanos, que não o viram com bons olhos e queriam tirá-lo do país.

“Depois saímos algumas vezes, o que também não é permitido e foi aí que os problemas começaram, por causa da beleza física, não só minha, mas dos meus irmãos, eles não me queriam no país”, revelou Danilo.

Embora quase tenham sido retirados do Egito para sua gallanura, teria sido exatamente esse o motivo que lhes permitiu continuar sua jornada. Enquanto o ator continuava sua história, ele teria tido o apoio das mulheres muçulmanas, que não concordaram com ele ser removido do país, então ele pôde ficar mais alguns dias.

“Não vou dizer quem, alguns homens lá, pessoas com muito poder (eles nos queriam fora). Os muçulmanos entraram em greve, disseram: 'Eles ficam' e ficamos mais três dias curtindo as praias do Egito”, disse, negando que tivesse sido deportado.

Atualmente, Danilo já está em seu país natal para gravar o filme Love in Time of Likes.

