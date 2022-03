Voca 7: Sheinbaum garantiu que o governo CDMX apoiará um jovem supostamente agredido sexualmente

A Chefe de Governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, informou que sua administração prestará apoio aos jovens mulher que teria sido agredida sexualmente nas proximidades da Voca 7 do Instituto Politécnico Nacional (IPN) em 22 de março.

Embora a Procuradoria-Geral da Cidade do México (FGJCDMX) tenha indicado recentemente que um kit de investigação havia sido aberto depois que um parente do estudante veio relatar o trágico evento, o presidente da capital pediu que se aproximassem das autoridades.

“Que eles se aproximem da Procuradoria-Geral da Cidade do México, tenho certeza de que a promotora com sua sensibilidade, com sua visão de gênero, com seu feminismo irá atendê-los e há uma integridade de cuidado em que eles podem abordar todos os estudantes e todas as mulheres jovens”, comentou o Chefe do Governo da capital do país.

Sheinbaum Pardo também endossou seu apoio a todas as jovens que sofreram qualquer tipo de agressão ou abuso sexual.

Foi em 22 de março que o suposto estupro de um estudante do IPN foi anunciado (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

“Se houve um abuso, você sempre tem que estar do lado da vítima, porque independentemente do que você ingeriu, houve abuso sexual e lá todo o apoio para meninas que, independentemente de beberem ou ingeriram alguma coisa, abuso é abuso e, lá, você sempre tem que estar no lado das vítimas e você tem que ter justiça”, disse Claudia Sheinbaum.

No entanto, a Chefe do Governo disse que se manteria a par do processo de investigação e também sobre a possível apreensão das instalações da instituição de ensino. Além disso, os alunos se manifestaram perante a Direção Geral do Instituto na tarde de sexta-feira, 25 de março; entre seus pedidos estava a instalação de uma mesa de diálogo na qual o diretor do IPN, Arturo Reyes Sandoval, estava presente.

Depois de encontrar as portas de Zacatenco com correntes e cadeados, os jovens forçaram a entrada e colocaram um varal com reclamações sobre assédio sexual nos diferentes campi do IPN.

Por meio de um comunicado de imprensa compartilhado em suas redes sociais em 23 de março, o Instituto afirmou que, após entrevistar as pessoas envolvidas, foi determinado que “o suposto crime não existia”. No entanto, reiterou seu compromisso de continuar a aplicar procedimentos para garantir que espaços iguais e inclusivos estejam disponíveis para a comunidade politécnica.

A declaração do IPN após a alegada agressão sexual de um menor dentro de uma de suas escolas (Foto: Twitter)

No mesmo dia, o Ministério Público afirmou que a estudante afirmou que não foi vítima de nenhum crime e não queria intervenção psicológica.

De acordo com relatórios preliminares, a jovem estava localizada em banheiros da instituição localizada na prefeitura de Iztapalapa, supostamente sob influência de bebidas alcoólicas e sofrendo de dores na barriga, então sua mãe chegou a reportar em 22 de março. O Ministério Público também afirmou que a suposta vítima decidiu não fazer intervenção psicológica.

O Ministério Público do CDMX abriu uma pasta de investigação depois que um parente da jovem apresentou a denúncia (Foto: Cuartoscuro)

“O inquérito foi arquivado junto ao Ministério Público de Investigação de Crimes Sexuais, no entanto, como a pessoa sob investigação é menor de idade, ele será encaminhado à Procuradoria Especializada de Justiça Criminal para Adolescentes. Deve-se notar que ambos os promotores estão vinculados à Coordenação Geral de Investigação de Crimes de Gênero e Atendimento às Vítimas”, disse o Gabinete do Procurador.

Enquanto isso, os agentes continuam com as investigações médicas e químicas, incluindo funcionários da Coordenação Geral de Investigação Forense e Serviços Especializados. Por sua vez, a Polícia Investigativa foi ao local.

