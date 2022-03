Como preparar a melhor receita de purê de batata-doce peruana

A nova receita do dia, e desta vez é muito fácil de preparar. É um dos alimentos mais consumidos no Perú, a batata-doce. Nutritivo e que vimos em vários pratos típicos da nossa gastronomia. Agora, se houver purê de batatas, por que não batata-doce?

É um bom momento para colocar nossas habilidades culinárias em prática e mostrar que você pode sobreviver sem ter que comprar comida concentrada ou em um restaurante. Portanto, o Acomer.pe traz a receita para cozinhar purê de batata-doce, o que permitirá que você se alimente com nutrientes para o seu corpo. Lembre-se de tomar nota de todos os ingredientes e seguir a preparação em ordem.

Em casa, havia dúvidas sobre como fazer um purê de batata-doce, o que é bastante simples dependendo do tamanho da porção, um vídeo explicativo pode resolver a consulta. Sem mais delongas, tome nota.

INGREDIENTES

- 1 quilo de batata-doce sem pele

- 2 xícaras de água quente

- 3 unidades de anis estrelado

- 1/2 unidade de casca de laranja

- 3 unidades de paus de canela

- 1/4 colher de chá de sal

- 2 colheres de sopa de manteiga

- 4 colheres de sopa de mel

- Noz-moscada (a gosto)

- 1/2 raspas de laranja

PREPARAÇÃO

- Em uma panela, coloque a batata-doce sem pele, adicione água quente e adicione as unidades de anis estrelado, casca de laranja, 3 paus de canela e sal para acelerar o cozimento.

- Em seguida, comece a cozinhar por 20 minutos em fogo médio. Retire a casca de laranja, o anis estrelado e a canela.

- Destrua com a ajuda de um batedor de mão, garfo ou espátula. Adicione as 2 colheres de sopa de manteiga, deixe misturar com a batata-doce para adicionar as 4 colheres de sopa de mel.

- Você pode adicionar noz-moscada ou sal a gosto e depois misturar tudo para obter a textura do purê. Use 1/2 raspas de laranja para misturar e servir quente.

- O próximo passo é servir em um prato para decorá-lo com as raspas de laranja para que dê um sabor especial e você possa experimentá-lo.

VÍDEO EXPLICATIVO

SOBRE BATATA-DOCE

Segundo Andina, o cultivo desse tubérculo nativo do Perú remonta a cerca de 8.000 anos na região de Ayacucho. Também é conhecida como batata-doce, batata-doce, apichu (quechua) e tuctuca e tipali (aymara).

O International Potato Center (CIP) preserva mais de 2.000 variedades de batata-doce, entre as quais a roxa. É menos doce que a batata-doce amarela ou laranja, mas sua polpa é mais compacta e é caracterizada por sua coloração roxa ou lilás.

A principal contribuição da batata-doce roxa é ser um excelente antioxidante, que ajuda a combater o estresse oxidativo e a síndrome metabólica; bem como evitar doenças cardiovasculares, incluindo o controle do diabetes. Portanto, é recomendável consumi-lo como vegetal ou doce.

Por outro lado, sua versatilidade permite que seja plantada do nível do mar a uma altitude de 2.500 metros, por isso está presente na costa peruana, nas montanhas e na selva.

CONTINUE LENDO