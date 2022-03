Quênia López Rabadán desafiou a AMLO a formalizar convite para a AIFA após evidenciar irregularidades

Desde a sua inauguração na segunda-feira, 21 de março, Kenia López Rabadán, senadora do Partido de Ação Nacional (PAN), tornou-se um dos principais críticos deste projeto emblemático do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por esse motivo, ele visitou as instalações para destacar as irregularidades, que foi respondida pelo próprio presidente federal durante a coletiva de imprensa da manhã de 24 de março, na qual convidou o vice-coordenador do azul e branco no Senado da República para visitar novamente o aeroporto do Papai Noel Lucia.

“Como eu gostaria que eles fossem para a torre de controle, espero que eles vão, que façam arranjos lá no aeroporto para que eles vão ver toda a tecnologia avançada (...) neste fim de semana, peço que eles enviem o convite”, disse López Obrador.

A essa mensagem, a legisladora do PAN respondeu através de suas redes sociais. No vídeo compartilhado, ele disse que o Tabasqueño instruiu Luis Cresencio Sandoval, chefe da Secretaria de Defesa Nacional (Sedena) a convidá-la para a torre de controle da AIFA neste fim de semana.

Ela então o desafiou a fazê-lo formalmente para que eles possam se encontrar e, assim, responder por todas as “deficiências e erros” que este aeroporto tem, que ela mesma evidenciou em dias anteriores.

(Foto: Twitter/ @kenialopezr)

Os usuários das redes sociais responderam a López Rabadán e pediram a ele perguntas, incluindo uma para descobrir o custo real desse trabalho que levou ao cancelamento do Aeroporto Internacional do Novo México (NAIM), que ocorrerá em Texcoco, Estado do México.

Eles também duvidaram do convite do presidente, então estavam interessados em saber se a reunião seria formalizada ou apenas esperando ser convocada por López Obrador para visitar a AIFA.

Deve-se lembrar que nos últimos dias, o panista decidiu visitar as instalações deste novo aeroporto um dia após sua abertura. Naquela ocasião, ele documentou, muito em seu estilo, como é a experiência no terminal aéreo impulsionado pela Quarta Transformação (Q4).

Por meio de suas redes sociais, na última terça-feira, 22 de março, a legisladora albiazul criticou o orçamento dedicado à construção do “novo capricho da AMLO”, o custo do transporte para poder alcançá-lo e o que poderia ter sido feito com os recursos alocados a ele.

“Então, minha jornada para ir para a AIFA. Eu vou te contar neste tópico tudo o que acontece no novo capricho da AMLO. Quanto foi gasto no aeroporto e o que poderíamos ter tido nós, mexicanos, se com esse dinheiro eu tivesse pensado em ajudar o povo do México”, disse.

O panista visitou a AIFA um dia após sua inauguração e destacou algumas irregularidades em um vídeo (Foto: Karina Hernández/Infobae)

Outro aspecto criticado foi a acessibilidade, pois ele apontou que, para chegar, ele necessariamente teria que pedir um táxi por aplicativo que custaria entre 600 e 700 pesos, embora o próprio governo tenha revelado as rotas mais importantes de transporte público, que não excedem 200 pesos .

López Rabadán também respondeu às palavras dos mexicanos contra a corrupção e a impunidade (MCCI) e detalhou que dos 1.233 contratos revisados, 78% foram concedidos por convite restrito, enquanto os 22 por cento restantes foram por prêmio.

No mesmo dia da abertura, a organização denunciou que pelo menos 10 empresas recém-criadas receberam contratos para participar do projeto de até 1.572 milhões de pesos.

Além disso, eles observaram que um dos fornecedores, supostamente ligado a uma “empresa de fachada” acusada de lavagem de dinheiro na Venezuela, era responsável pela venda de aço por um custo de 184 milhões de pesos.

