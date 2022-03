Matías Novoa com Infobae: sua estreia na Televisa, seu papel em “La Herencia” e como a atuação o encontrou

Matías Novoa é um modelo e ator chileno que mora no México desde 2007, embora tenha participado de outros projetos como El señor de los cielos e o reality show La Isla; será a novela La Herencia : um legado de amor que marca sua estreia como protagonista e sua primeira participação com a Televisa.

A produção de Juan Osorio será lançada na próxima quinta-feira, 28 de março às 20h30 no canal Las Estrellas, antes de sua chegada à televisão, o ator Matías Novoa explicou à Infobae México que se sente muito nervoso, porque sabe que tem uma grande responsabilidade quando interpretando Juan del Monte, seu personagem.

Em conversa com este meio de comunicação, Novoa explicou que a princípio se sentiu rejeitado por seu personagem e foi difícil para ele se adaptar ao papel de presidente de uma empresa de abacate de importância internacional.

“Ele é completamente diferente de mim, no começo eu o rejeitei um pouco, porque ele disse 'Não, mas espere por você' ele é um homem super correto, super tradicional, ele fala de uma maneira particular e tudo isso é um trabalho que tem sido alcançado toda semana, os primeiros foram muito difíceis, quatro meses depois grava o personagem que eu já tenho, ele já é meu, mas foi um processo bastante difícil”, compartilhou com Infobae México.

La Herencia será lançado em 28 de março (Foto: Instagram/ @laherencia_tv)

Deve-se notar que o enredo de La Herencia gira em torno de um grupo de irmãos que sofrem a morte de seu pai e recebem uma herança, o que começa a causar problemas com o aparecimento de Sara no rancho, uma irmã misteriosa interpretada por Michelle Renaud.

Na história desse melodrama, Sara e Juan del Monte começam a ter um caso, deve-se notar que, em conversa com Infobae México, Matías Novoa esclareceu que todos os filhos de Don Severiano são adotivos.

Quando esse médium perguntou a Matías qual era sua percepção das novelas, o modelo explicou que ele gostava delas, mas não seguia nenhuma fielmente:

“Atuar me encontrou, não que eu os tenha visto e dito 'quero fazer novelas', mas que primeiro meu processo de atuação começou e depois 'vou começar a fazer novelas' veio, então percebi que me considero alguém muito sensível”, explicou à Infobae México.

Juan del Monte é empresário (Foto: Instagram/ @laherencia_tv)

Por outro lado, ele destacou que o tipo de romance que seu personagem persegue com Michelle Renaud é um de seus favoritos: “Gosto de histórias de amor, desses amores proibidos; Comecei a gostar dessa onda de 'quero interpretar o protagonista que luta por amor' e isso me tocou várias vezes já”, disse.

O tema desta novela é chamado La Malagueña e é interpretado por Ángela Aguilar. A este respeito, Novoa explicou a este meio que a música lhe dá pele chinesa porque “é muito ad hoc para o que se pretende ser La herencia; particularmente sobre a história de amor de Juan e Sara”, explicou, deixando claro que a música de abertura corresponde muito bem para o melodrama.

Segundo o ator de El Señor de los cielos, a música fala sobre olhares e justamente a linguagem visual da novela tende a se concentrar naqueles dois personagens que “estão sempre se olhando, estamos sempre brincando com ela, amamos com impedimentos”.

Ele também compartilhou que trabalhar com Michelle Renaud foi extremamente fácil para ele porque eles já haviam interpretado um casal em um filme, então eles já têm a confiança para dar conselhos sobre as cenas: “Ele é uma pessoa muito leve e muito profissional”, disse ele.

Novoa tem o prazer de atuar ao lado de Renaud novamente (Foto: Instagram/ @laherencia_tv)

Outros atores que fazem parte do elenco de La Herencia são Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Juan Pablo Gil e Mauricio Enao; com quem Matías Novoa já formou uma irmandade além de seus papéis, porque nos dias mais difíceis, o riso no fórum ilumina seus dias.

“Somos como irmãos no palco e fora também, gostamos muito das gravações, é tão bom conhecê-los com colegas dedicados e estudiosos”, disse ele à Infobae México.

O cavalo de Matías é chamado Cuervo (Foto: Instagram/ @laherencia_tv)

Matías descreveu esta novela como um contraste entre a vida no campo e o árduo manuseio de dinheiro do ouro verde mexicano, ou seja, abacates. Ele até comentou que o negócio desse melodrama está intimamente relacionado ao que as empresas que exportam essa fruta realmente representam.

Além dos desafios que enfrentou para se reconciliar com seu personagem, Matías recebeu treinamento para montar prodigiosamente Cuervo, o cavalo com o qual teve que trabalhar em La Herencia e com quem concordou totalmente:

“Recebemos uma preparação, me reconectei com esses animais bonitos, imponentes, mas ao mesmo tempo nobres; como esses irmãos cresceram no campo, é preciso ver que eles andam muito bem desde a infância”, disse ele à Infobae México.

Para se conectar com seu personagem, Matías teve que entendê-lo e deixar de lado os julgamentos sobre as diferenças que ele tinha sobre Juan del Monte; “Eu estava fazendo personagens que tinham um pouco de mim, eu trouxe o lado mais “sombrio” e desta vez eu não tive nada a ver com ele”, disse ele. Então ele estudou os libretos uma e outra vez “para entender de onde ele falava”.

(Foto: Instagram/ @laherencia_tv)

“É a primeira vez que eu tenho que interpretar um personagem que não se parece nada comigo, começando pela parte física, como ele se veste, como ele penteia o cabelo, como ele se move neste mundo dos negócios porque ele é presidente da empresa mais importante do país e administra muito dinheiro, mas ao mesmo tempo esta parte humana dele, tem um grande coração, é um líder.” mencionou Infobae México.

Para se adaptar, ele também contou com a ajuda do produtor Juan Osorio que, nas palavras de Novoa, “brinca com todo o universo” na realização de um projeto, já que até lhes dá conselhos.

Matías Novoa compartilhou que para entrar em seu personagem, ele geralmente se isola de todo barulho e movimento no set, especialmente nas cenas mais importantes porque gravam de 25 a 30 tiros e ele precisa estar muito focado.

Novoa geralmente se isola para entrar no personagem (Foto: Cortesia)

Como profissional, Matías Novoa é muito rigoroso e autocrítico, porque explicou que no dia em que estiver totalmente satisfeito com sua interpretação, seu trabalho de atuação terá parado. “Eu me exijo de tal forma que eu dou 200 por cento”, revelou ele a este meio de comunicação.

O que ele mais gosta em atuar é usar as roupas de outra pessoa e viver sua vida, no entanto, ele geralmente não gosta de se ver na tela.

“Eu me critico muito, você nunca vai ficar feliz com o que está vendo, eu nunca disse 'Essa cena foi espetacular eu não faria mais nada'”, disse ele à Infobae México. Ele também compartilhou que ele sempre busca melhorar para suas próximas entradas e ele nunca “prega” olhando para seus projetos uma vez que ele já descobriu como ele deveria ter agido.

Finalmente, ele compartilhou que gostaria de deixar uma herança como a que seu avô lhe deixou, ou seja, amante da música, do vinho e do amor pelos animais, porque para Matías um legado desse tipo é mais importante do que monetário.

