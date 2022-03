Vídeo: Com o gol de Diego Valoyes, Talleres conquistou sua primeira vitória na Copa da Liga Profissional

Com a ajuda do atacante de Cartagena Diego Valoyes, Talleres de Córdoba marcou seus primeiros três pontos em uma partida em casa pela atual Copa da Liga Profissional da Argentina.

No estádio Mario Alberto Kempes, o Talleres de Córdoba venceu Godoy Cruz por 2-1 na data 7 da zona 1 do torneio da primeira divisão argentina. O T aproveitou o gol de Ignacio Méndez aos 25′ e, embora a visita tenha sido empatada aos 40 minutos pelo atacante uruguaio Salomón Rodríguez, Diego Valoyes apareceu aos 77′ para reverter as ações e colocar sua equipe na liderança no encerramento da partida.

O atacante boliviano, de 25 anos, não foi convocado desta vez pelo técnico Reinaldo Rueda para vestir a camisola da equipa colombiana nos dois últimos jogos de qualificação da Conmebol rumo ao Qatar 2022 contra Bolívia e Venezuela, mas registou o seu segundo golo consecutivo no ano seguinte fará o clube Güemes na trigésima final da Copa Argentina de 2022 em 16 de março.

Este gol de Valoyes significou a primeira vitória do Talleres na Copa da Liga Profissional e permitiu que ele saísse do fundo da tabela, já que ficou em décimo quarto na zona 1 com 2 pontos e agora está em décimo segundo com 5 unidades adicionadas.

Três gols a favor, seis contra e um recorde de quatro derrotas, dois empates e uma vitória são a atual carta de apresentação ao time de Córdoba, na qual, além do Valoyes, também jogam os futebolistas colombianos Rafael Pérez e Émerson Batalla.

Esta foi a definição do colombiano para a final 2-1 em Córdoba, depois de estabelecer intencionalmente o direito ao posto mais próximo do goleiro Juan Espinola depois de receber um passe filtrado do companheiro de equipe Christian Oliva:

Assim como os outros dois objetivos do engajamento:

Ignacio Mendez (mín. 25′), assistência de Hector Fertoli. Cabeceamento do meio-campista argentino após receber um pontapé de canto central:

Salomón Rodríguez (Min. 40′), assistência de Franco Negri. Cabeçada do carneiro uruguaio que recebeu uma cruz no lado esquerdo da quadra antes do apito parcial:

Deve-se notar que Valoyes foi o inicialista do zagueiro Rafael Pérez, do Cartagena, no esquema 4-2-3-1 proposto pelo técnico Javier Marcelo Gandolfi em 22 de março.

Pérez começou aos 90 minutos, enquanto Valoyes saiu de campo aos 88 minutos para entrar no meio-campista Cristian Ludueña para garantir o resultado em casa.

Valoyes jogou em três das sete datas do torneio da primeira metade da Argentina depois de participar com a seleção da Colômbia em 1 de fevereiro contra a Argentina na derrota por 1-0 contra o albiceleste. Com a continuidade desejada, ele espera continuar melhorando seus recordes para recuperar o nível que o levou a ser o melhor jogador de futebol estrangeiro da temporada na Argentina, como aconteceu na Liga de Futebol Profissional de 2021.

Agora, o Talleres se prepara para estrear em forma na fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores 2022 e, embora seus rivais sejam conhecidos no sorteio pendente nesta sexta-feira, 25 de março, tem sete partidas pendentes na liga nacional e pelo menos mais uma na Copa Argentina de 2022.

No domingo, 3 de abril, Talleres visitará Gimnasia y Esgrima La Plata para a 8ª data da Copa da Liga, enquanto jogará sua única partida pela Copa Argentina com data ainda a ser definida contra o Chaco For Ever.

