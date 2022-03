As 7 aplicações recomendadas para meditação

Estima-se que entre 200 e 500 milhões de pessoas meditem em todo o mundo. Sua popularidade responde à necessidade de acabar com o turbilhão que está sendo vivido no meio de um universo digital onde as divisões entre lazer e obrigações parecem estar desaparecendo.

Os benefícios foram estudados em várias ocasiões. De acordo com um estudo publicado na revista Biological Psychiatry, que foi liderado pelo Dr. Creswell, a meditação gera mudanças no cérebro que contribuem para reduzir a resposta inflamatória. Este é apenas um dos muitos outros relatos que foram feitos sobre o impacto dessa prática na saúde.

De fato, no site oficial dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, há uma pontuação de alguns estudos que mostram os benefícios que pode ter para reduzir o estresse, a pressão arterial e evitar a insônia.

No entanto, todos os especialistas concordam que, para desfrutar desses aspectos favoráveis, é necessário ter consistência e regularidade. Idealmente, reserve alguns minutos todos os dias antes de começar o dia ou durante o dia para sentar e meditar. Existem opções para práticas guiadas, outras que usam o silêncio clássico ou oferecem música de fundo ou um mantra. As modalidades variam, mas o objetivo é o mesmo: alcançar a plena consciência no presente e pausar, pelo menos intermitentemente, os ruídos da mente.

Aqui estão alguns aplicativos que podem ser úteis. Todos eles estão disponíveis para iOS e Android.

1. App Mindfulness

O aplicativo Mindfulness tem meditações guiadas

O aplicativo oferece meditações guiadas e cursos em mais de 10 idiomas diferentes. Também permite que você defina lembretes personalizados para não se esquecer de meditar. Ele também tem estatísticas diárias para que os usuários possam acompanhar seu desempenho.

Existem opções para meditar em silêncio, com sons relaxantes ao fundo, bem como fazê-lo com um guia. As sessões podem durar de 3 a 99 minutos, para que o usuário opte pela alternativa mais conveniente de acordo com sua disponibilidade e necessidades.

2. Espaço livre

Oferece exercícios, que ensinam a controlar a ansiedade para acalmar os nervos, além de melhorar a respiração e a concentração. Existem cursos projetados para otimizar o sono, a produtividade e até o desempenho atlético.

É um aplicativo que está no mercado há alguns anos. Mesmo alguns anos atrás, ela lançou um especial na Netflix onde os benefícios da meditação são analisados, juntamente com sessões guiadas, bem como o ensino de algumas técnicas para aprender a praticar.

3. Mente pura

Pura Mente tem o apoio de especialistas em meditação e atenção plena

Oferece mais de 250 sessões de meditação e atenção plena em diferentes idiomas. Existem meditações para alcançar a calma, gerenciar o estresse, melhorar a qualidade do seu descanso, concentração e outros aspectos da saúde física e mental.

Ele também tem uma escolha de especialistas nesta disciplina com os quais você pode interagir por meio de aulas, reuniões onde mais ferramentas são oferecidas para promover o bem-estar.

4. Calma

A calma é uma das pioneiras no campo da meditação e é por isso que é uma das mais conhecidas. Tem programas de atenção plena para iniciantes, bem como intermediários e avançados.

Oferece meditações guiadas, histórias para dormir, programas de respiração e música relaxante. Os programas são agrupados em torno de diferentes temas, como felicidade, autoestima, relacionamentos e muito mais.

5. Bambu pequeno

Petit BamBou tem opções para crianças e adolescentes

Tem de tudo, desde meditações expressas de 3 minutos a programas mais avançados para fazer meditação gratuita com um temporizador ou com a ajuda de música e sons relaxantes. Também apresenta histórias animadas e exercícios para treinar a atenção, melhorar a concentração e combater a insônia. Oferece mais de 600 meditações agrupadas em torno de diferentes eixos temáticos, como alegria, trabalho, medo, relacionamentos ou autoconfiança, entre outros. Também existem opções projetadas especialmente para crianças e adolescentes.

6. Elefante Zen

Tem um programa de meditação guiada para iniciantes, um curso para aprender a meditar em uma semana e outros programas projetados especificamente para reduzir a ansiedade, o estresse e a insônia. Oferece meditação guiada para crianças, bem como uma seleção de mantras, música relaxante e sons da natureza para relaxar.

7ª meditopia

Meditopia tem mais de 150 meditações disponíveis

Ele tem mais de 150 meditações em inglês, espanhol e turco. Existem programas de treinamento para aprender a respirar conscientemente, liberar o estresse, dormir bem e cultivar gratidão, compaixão e confiança. Existem programas de meditação expressa com duração entre 5 e 12 minutos, bem como programas mais extensos para alcançar maiores níveis de desconexão. Você também pode usar a opção do temporizador para relaxar sem um guia com diferentes opções de música de fundo.

Todos os aplicativos acima oferecem serviços gratuitos e também têm uma opção premium, com atividades extras, acessadas por meio de uma taxa de assinatura.

