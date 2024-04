Impuesto a los autos de lujo: cómo va a impactar en el precio de los 0 km la actualización de mayo

Con ventas en baja sostenida y muchos beneficios para tentar a los clientes, la actualización que llegará en mayo para el impuesto interno podría tener muy poca incidencia en los precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la publicación del Indice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) para Vehículos automotores, carrocerías y repuestos del Indec de este 17 de abril, quedó definido el acumulado de suba de precios del primer trimestre en el mercado automotor argentino. Este índice es el que cada tres meses actualiza la base imponible para cada una de las escalas del impuesto interno más conocido como impuesto a los autos de lujo.

De este modo se confirma la estimación de Infobae del 5 de abril por el cual los autos cero kilómetro de menos de 38 millones de pesos estarán exentos de pagar la escala 1 del impuesto interno que hoy afecta a los modelos con un precio superior a los 28,2 millones de pesos. Mientras que la escala 2, que hoy se aplica a los vehículos cuyo precio superen los 63 millones de pesos, pasará a tener vigencia desde los 83 millones de pesos.

El incremento de enero había sido del 8,5% y el de febrero del 14,4%. Con el dato de marzo, donde los precios del sector aumentaron sólo un 4,7%, se puede calcular al índice total del 27,6% para el primer período del año, cifra a partir de la cual la AFIP deberá actualizar los valores que entrarán en vigencia el 1 de mayo próximo.

Los autos más accesibles están lejos de los 37 millones de pesos sobre los que rondará la escala 1 del impuesto interno desde el mes de mayo

Si bien había varios modelos de SUV que estaban con su precio topeado para no entrar en la escala 1, que aplica un 20% nominal pero un 25% efectivo sobre el precio de lista, y algunos que mantenían su precio igualado con el de versiones menos equipadas para no saltar a la escala 2 que aplica un 35% nominal y un 50% en el valor de los automóviles, el mercado automotor argentino no parece estar muy permeable a subir los precios a partir de esta actualización.

“Por primera vez en mucho tiempo, no sólo no se ven aumentos sino que han aparecido las bonificaciones y la financiación con tasa 0% en varias marcas. Esto podría tomarse como que la inflación en el rubro automotor está detenida, pero ese es un freno ficticio provocado por la baja demanda de los clientes. Tanto a los fabricantes como a los importadores los costos les siguen aumentando. El 11% de inflación de marzo es la prueba de ello y la diferencia entre ese 11% y el 4,7% de incrementos en vehículos automotores del Indec lo dejan muy claro. Hubo marcas que no aumentaron, otras que lo hicieron mínimamente y otras que aplicaron cerca del 10% a algunos modelos, especialmente los importados. Pero si no empiezan a entrar las divisas de la cosecha y eso reactiva las ventas, los precios de los autos tendrán que aumentar indefectiblemente el mes que viene o a más tardar en junio”, señaló un empresario del sector a Infobae este jueves.

Esos incrementos podrían llegar con listas de precios diferenciadas para ventas convencionales y ventas de plan de ahorro, con las primeras sin mayores cambios y un aumento de precios para quienes compraron autos con planes de hasta 84 cuotas. Las paradojas del mercado automotor argentino convierten rápidamente una ventaja en un perjuicio. Durante los últimos dos años, cuando había tres clientes por auto para comprar, los sobreprecios eran abusivos para lograr una entrega inmediata, y la única manera de comprar un auto con precio de lista era suscribiendo un plan de ahorro.

Como hacía muchos años no ocurría, el precio de un auto cero kilómetro ya no lo dicta la lista de precios sino la nogociación con el cliente. El Foto: Freepik/standret

Hoy la ecuación está invertida y hay tres autos por cliente, lo que implica que para vender una unidad existan bonificaciones o reconocimientos de las fábricas a los concesionarios con más operaciones, descuentos que cada agencia es libre de aplicar o no según su flujo de ventas y su necesidad de cubrir costos fijos, y el dinero que el cliente quiere pagar por un vehículo. En cambio, aquellos que están suscriptos a un plan de ahorro, padecen la actualización del precio directamente, ya que la cuota mensual es, básicamente, la resultante del precio del auto dividido la cantidad de meses del plan actualizado mes por mes. Así, si hay descuentos o bonificaciones por compra tradicional, esos beneficios no están al alcance de ellos.

“Cada vez que sucede un cambio de esta naturaleza, se arman equipos para estudiar cada posible forma de evitar soluciones ingeniosas o trampas para pagar menos. Si bonificamos determinada cantidad de cuotas, existe la posibilidad de tener clientes que dejen caer planes con pocos meses desde la suscripción, que prefieran esperar al final de plan (60, 72 u 84 meses) para recuperar las cuotas que ya pagaron, y que harán negocio suscribiéndose de cero con ese beneficio”, fue la explicación de un gerente de ventas de una concesionaria oficial de zona norte del Gran Buenos Aires.

Como sea, la actualización del 1 de mayo de impuesto interno podría ser por primera vez en mucho tiempo una oportunidad que muchos fabricantes no aprovechen para subir sus precios de autos 0 km, al menos en el primer mes de vigencia.