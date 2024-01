Algunos autos 0 km bajaron de precio por la nueva escala del impuesto interno, pero casi no se consiguen

La nueva escala del impuesto interno permitió que algunos modelos queden afuera de la escala 1 y bajen su precio, aunque el problema es conseguir unidades con fecha de entrega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre el viernes pasado y el inicio de esta semana, algunas terminales automotrices tomaron la decisión de publicar listas de precios de sus autos 0 km tras la actualización del impuesto interno y otras decidieron esperar a febrero. Así, esta semana “sandwich”, puede ser una buena oportunidad para cerrar alguna operación en el día, en la que se acuerde el precio y se paguen las unidades de aquellas marcas que todavía no actualizaron. El tema será conseguir esos autos, porque con un precio que indefectiblemente subirá en tres días, lograrlo sería casi como ganar la lotería.

Te puede interesar: Cuánto costarán los autos 0km más baratos con el nuevo esquema de impuestos

En cambio, hay otras oportunidades mejores para aprovechar, donde sí se puede tener éxito en conseguir unidades a buen precio. Una es la necesidad de vender autos de los concesionarios para cubrir sus gastos fijos en un mes que vio una fuerte baja de operaciones cercana al 40% en relación a los valores históricos de ventas del primer mes del año.

La otra es comprar alguno de los pocos modelos que bajaron su precio al no estar alcanzados por las escalas 1 y 2 del impuesto a los autos de lujo, que ha definido nuevos montos en los $28.000.000 y los $63.000.000 con vigencia por tres meses. Aunque aquí nuevamente hay un obstáculo en la cantidad de autos disponibles. Así, los modelos que tenían un precio entre 14,7 millones y 28 millones de pesos, estaban alcanzados por el impuesto en su primera escala, del 20%, y los que superaban los $28 millones en la segunda con un 35%.

Las versiones más equipadas de algunos modelos ya habían quedado alcanzadas por el impuesto. Al subir la base imponible volvieron a quedar exceptuados

“Es cierto, las versiones de gama alta de algunos modelos que antes pagaban el 20% de la escala 1, ahora están afuera de ese impuesto, entonces bajaron un poco su precio, cerca de ese 20% o un poco menos. Y ese precio se va a mantener por lo menos por dos meses, hasta fin de marzo, cuando se actualice el impuesto interno trimestralmente. Lo que sucede es que esas versiones no las tenemos y no tenemos fecha de entrega. Quién las quiera comprar tiene que saber que habrá demora en la entrega. En cambio, las versiones más accesibles y los vehículos utilitarios van a seguir subiendo de precio dentro de la franja que están, ya sea afuera del impuesto o dentro de la escala 1. Probablemente no suban tanto como estos dos últimos meses, pero se actualizarán por inflación normalmente”, confirmaron desde una cadena de concesionarias oficiales.

Te puede interesar: El Gobierno dispuso cambios en el impuesto a los autos de lujo: cómo quedó el esquema y cuánto se pagará

De algún modo, y con pocas unidades, lo que está sucediendo es lo mismo que pasó todo el 2022 y 2023, cuando los autos se topeaban a un precio cercano al límite de cada categoría del impuesto y ahí quedaban por tres meses. Se suponía que con esta actualización de montos que prácticamente duplicó los valores a punto tal que el nuevo tope para entrar a la escala 1 está donde estaba hasta hace un par de semanas el límite de la escala 2, la situación se corregiría en general, pero parece que no fue completamente así.

“Ahora vamos a ver quién topea modelos justo fuera de la escala 1 y de la escala 2, porque esto es algo que va a suceder. Los autos aumentaron mucho y si bien la nueva escala reacomoda casi todos los valores, las versiones más equipadas de algunos modelos podrían quedar topeadas nuevamente”, se animó a decir un importante empresario del sector la semana pasada a Infobae, cuando se conoció la decisión del Ministerio de Economía respecto al impuesto interno.

La mayoría de las versiones menos equipadas de los modelos intermedios están exceptuados, y subirán de precio de acuerdo a la inflación o la estrategia de las marcas

“Lo que sucede es que la decisión del gobierno no fue la que la industria esperaba. Todo el tiempo se habló de poner en 0 el arancel de la escala 1 y alejar el de la escala 2 como para que realmente paguen el 35% los autos suntuosos. Eso no es lo que ocurrió, y con un impuesto del 20% sobre algunos modelos importados de Brasil que no pagan arancel de importación, el precio deja de ser competitivo con algunos rivales nacionales que no lo pagan. Esto se ve por ejemplo en los SUV”, explica la misma fuente.

Te puede interesar: 60 años del Princess R: el auto que el mundo conoció como el Rolls-Royce de los pobres

Con febrero golpeando las puertas, las fábricas volverán a actualizar sus listas entre este jueves y el de la semana próxima. Así dadas las cosas, lo que parece moneda corriente en el mercado automotor es que los precios son sólo una referencia, especialmente para los planes de ahorro, pero entre las bajas ventas y los altos costos fijos de las concesionarias, en muchos casos se terminará pagando lo que el mercado valide a través de los propios compradores. Por ese motivo, hasta que comience febrero hay modelos con versiones de acceso que van de los 15 y los 17 millones de pesos, aunque en promedio, los modelos más populares comienzan su portafolios a partir de los 18,5 millones de pesos.