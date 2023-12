Registros del automotor, en la mira: cómo funcionan, por qué se los critica y los motivos que tiene Milei para eliminarlos

Comprar un auto requiere en Argentina más trámites que en el resto de los países de la región. Lo que se cuestiona es el motivo de esa complejidad, que tiene mayores costos en los Registros de la propiedad automotor

En Argentina existen 1.557 registros de la propiedad automotor para un mercado que mensualmente realiza unas 180.000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola. En 2022 hubo 407.532 operaciones de 0km, 1.589.000 de usados, 410.955 de motos nuevas y 401.562 de motos usadas.

Te puede interesar: Calculadora de tanques llenos: después de la suba de más de 30%, cuánto cuesta cargar nafta en los autos más vendidos

Así, el sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina. Claro que hay registros con mucho mayor volumen por su ubicación y jurisdicción.

El sistema registral depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y funciona en la órbita del Ministerio de Justicia. Desde hace tiempo es cuestionado no sólo por ser parte de un sistema burocrático, poco eficiente, costoso y muy complejo, sino también porque se lo sindica como una caja política, ya que una parte de las asignaciones están relacionadas con exfuncionarios, o familiares directos o indirectos.

Te puede interesar: El precio de los combustibles: de la resignación de los conductores por los aumentos a la preocupación porque haya más en camino

Dentro de los ejes de su campaña electoral, La Libertad Avanza puso en lo más alto de la consideración pública la existencia de los registros automotores al cuestionar el modo de nombramiento de sus titulares incluyéndolos dentro de los privilegios de la “casta política” y enfatizar que forman parte de un sistema que el nuevo gobierno desmantelaría como parte de su reorganización de los organismos públicos. En reiteradas oportunidades, Javier Milei dijo que cerraría los registros automotores y anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos.

Una de las últimas situaciones polémicas de las que se tuvo conocimiento público fue la designación de Emilce Angélica Aiello, concuñada del por entonces ministro de Justicia, Martín Soria, como interventora del registro número 3 de la ciudad neuquina de Centenario, un registro estratégico porque tiene jurisdicción sobre la zona de Vaca Muerta.

Las complejidades no sólo están en los autos usados, sino también en los nuevos. Hay 1557 registros, muchos de los cuales se consideran "favores políticos"

“Son entes designados a dedo, de amigos del poder político, y aquí no hay distinción de colores políticos, porque esto ocurre desde hace décadas y hay registros en todo el país, cuyos titulares son personas que tuvieron o tienen vinculación directa o indirecta con autoridades de todos los gobiernos”, dice un especialista en el mercado automotor argentino.

Te puede interesar: Las 5 claves de la industria automotriz ante el inicio del nuevo gobierno

Pero más allá de ese cuestionamiento, el problema que tienen registros se podría dividir en dos claros puntos. El primero está relacionado con el mal funcionamiento en sí del sistema registral de vehículos y el segundo en sus costos. En total, estos trámites tienen un costo aproximado al 6% del valor del auto, y uno depende del otro, porque a más trámites, aranceles y sellos, más costos para los usuarios.

En principio hay que saber que si un auto es de origen nacional paga el 1,5% de arancel de transferencia, y si es importado paga 2 por ciento. Por auto importado se entiende todo auto no fabricado en Argentina, es decir que los que provienen de Brasil, aunque sean Mercosur y entren con arancel de importación 0%, pagarán lo mismo que un auto proveniente de Alemania, Japón o Estados Unidos para poder ser transferidos. También hay una distinción entre CABA y el resto del país, mientas en la ciudad de Buenos Aires se paga el 3% de impuesto de sellos, en el interior se paga Ingresos Brutos que es equivalente al 4% del valor del vehículo.

El costo de transferencia de un auto en Argentina es aproximadamente el 6% de su valor. Los costos más altos de toda la región

Para entender mejor la complejidad de la operatoria vale tomar dos ejemplos como referencia. El primero es el que tiene transferir un auto mediano del año 2000 valuado en $961.000. El costo de la transferencia es de $55.976, los cuales se dividen en $19.764 en concepto de transferencia del vehículo; $1.300 por Arancel Nro 1 Anexo I Resolución 314/02 (este arancel es por cada firmante, si hay dos titulares, son dos aranceles); $1.890 por expedición de cédula; $920 por expedición de título para transferencias; $650 por informe de patentes; $1.452 por formulario 13 deuda de infracciones; y $30.000 por impuesto/tasa provincial de sellos.

Si en cambio se toma un auto usado actual, por ejemplo un modelo de fabricación nacional con un valor de referencia promedio de $12.000.000, la transferencia tendrá sus costos asociados de acuerdo a la siguiente descripción:

– $360.000 en concepto de impuesto/tasa provincial;

– $180.000 por el Arancel de Transferencia;

– $2.102 de Informe de deudas por patentes;

– $11.068 por Verificación Policial Automotor;

– $1.473 por Libre deuda de infracciones;

– $3.990 del Formulario 08; $15.000 por Honorarios contador por Declaración de origen de ingresos (esto se pide para vehículos de más de 12 millones de pesos);

– $960 de Arancel por expedición de Título; $1.890 por Cédula de titularidad (Cédula verde); y

– $1.890 por Cédula azul (autorizado a conducir).

El total del costo de transferencia del vehículo es de $576.483.

Lo que debería ser un trámite simple entre particulares o en agencias de autos, tiene detrás una gran burocracia con sus correspondientes costos asociados

Existe otro formulario que se suele pedir, no es obligatorio pero sí es recomendable. Es el Informe de Dominio Histórico y que tiene un costo fijo de $1.560 a noviembre de 2023.

En cambio, no deberían considerarse trámites como la VTV o el grabado de autopartes, ya que ambos son obligatorios para poder circular por la vía pública. Si el dueño del auto que se está vendiendo no lo tiene, es una infracción suya y un costo que debe asumir sin trasladárselo al comprador. En ese caso son $12.400 por el grabado de autopartes y $9.200 de la Verificación Técnica Vehicular.

El otro gran cuestionamiento que se hace sobre el funcionamiento del sistema de registraciones de vehículos en Argentina, es la complejidad asociada a la cantidad de formularios, ya que cada uno de ellos requiere presencialidad, incluso para la firma del 08, el formulario de transferencia, que aunque es digital, eso es sólo para adelantar el trámite y precargar los datos de vendedor y comprador, pero que se debe firmar en forma manual.

Chile, con una menor densidad de población, tiene casi el mismo número de registraciones de compra y venta de automóviles

“En Argentina hay que pasar por 6 ventanillas para hacer los trámites. En Chile y Perú es sólo una y en México son 2. En Estados Unidos es también una sola, pero a la que se concurre después de haber hecho toda la operación entre vendedor y comprador, quienes no tienen siquiera que ir juntos porque uno va a retirar el título y otro a entregar un formulario en el que dice que ese auto ya no es de su propiedad desde la fecha que lo entregó y firmó los papeles de venta”, cuenta un experto del mercado de autos usados en Argentina.

En la región, las transferencias de vehículos tienen un costo menor también, siendo en Chile de 242 dólares, en Colombia de 155 dólares, en Perú de 133 dólares y en México oscilante entre 220 y 415 dólares.

El sistema norteamericano, además, aporta un modelo distinto también desde lo conceptual. La matrícula o patente es del conductor y al vender el automóvil, este se entrega sin esa identificación legal, de modo tal que el comprador tiene que colocar sus placas y si no las poseyera, es un gasto que tendrá que hacer por única vez al comprar su primer vehículo. Así, las multas o deudas no son del automóvil sino del dueño, entonces no es necesario pedir libre deudas como ocurre en Argentina.

En Estados Unidos, los trámites son mucho más simples porque el sistema es diferente. La matrícula es del conductor y no queda en el automóvil al venderse (REUTERS/Mike Blake)

También el trámite de transferencia es mucho más bajo, tiene un costo de entre 75 dólares y 115 dólares según el estado, ya que los costos son distintos entre sí, pero ese costo es fijo para registrar cualquier auto, no es proporcional al precio porque ese no es un tema que cambie el sentido del arancel, sino sólo es el costo de un trámite.

El debate está abierto desde hace muchos años en Argentina, pero el nuevo gobierno de Javier Milei lo ha reflotado con fuerza. Por esa misma razón es que este jueves, en el Congreso Nacional se llevará a cabo una presentación pública de cuatro diferentes propuestas de legisladores de la UCR bajo la consigna “Simplifiquemos el registro de tu auto”, con propuestas para hacer transferencias rápidas, transparentes y mucho menos costosas.