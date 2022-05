Estudiantes de ingeniería imaginan el futuro de la movilidad con formas revolucionarias

Lexus RCA 3

Lexus, la marca de autos de lujo de Toyota, y el Royal College of Art (RCA) de Londres, llevaron a cabo un curso para sus estudiantes de posgrado de la Maestría de Movilidad Inteligente, eligiendo los seis diseños más destacados como finalistas del programa de diseño Lexus 2040: the Soul of Future Premium.

Los estudiantes tenían la tarea de explorar nuevas arquitecturas de vehículos para “enfrentar los cambios en la vida, la sociedad y la demografía de las ciudades europeas”, con la premisa de reinventar el papel que la marca podría tener en el escenario de la movilidad dentro del continente en los próximos 20 años.

Lexus “Vision In-Season”

Uno de los diseños fue el “Vision In-Season”, un proyecto que está sincronizado con las cuatro estaciones del año. Se centra en la propuesta japonesa “Ichi-Go, Ichi-E”, que trata de prestar atención a los momentos cotidianos. El techo del vehículo controla la intensidad de la luz del día que ingresa al interior para lograr una experiencia estacional inmersiva y una mejor eficiencia energética. El esquema de color del vehículo también cambiaría con las estaciones.

Lexus Crucible

Otro diseño fue denominado “Crucible”, es un vehículo impulsado por hidrógeno que promueve el uso compartido de automóviles y los interiores propios. Los usuarios pueden elegir un vehículo diferente para los días de semana y los fines de semana cuando quieran explorar y conocer a otros.

Lexus ALTO

“Alto”, es un vehículo de despegue y aterrizaje vertical, tipificado como VTOL, que se autodescribe como un cruce entre un terrario de plantas y un globo aerostático. También funciona con hidrógeno y enfatiza la creciente cantidad de tecnología en la industria automotriz que pronto se verá como estándar, en lugar de lujo. Su arquitectura incluiría un revestimiento unificado para que el vehículo pudiera acoplarse al costado de los edificios.

Lexus UrbanSwarm

El “UrbanSwarm” agrega una sensación de lujo a la movilidad diaria y la firma lo describe como modular y continuo, que posee la eficiencia de los sistemas de transporte masivo. Se pueden acoplar varios vehículos uno a otro según la necesidad, formando un medio de transporte colectivo pero a la vez individual.

Lexus Neko

El “Neko” ha sido diseñado con inspiración en la cultura japonesa, con un exoesqueleto “similar a un insecto”. Es un vehículo eléctrico de batería con dos modos de conducción: conducción convencional como vehículo independiente y un modo compartido. Equipado con cámaras con sensores y un dispositivo de grabación, el concepto es capaz de mostrar paisajes grabados en viajes anteriores utilizando tecnología 4D.

Lexus #Units

Finalmente, el último concepto fue el llamado “#Units”, que puso énfasis en la personalización digital y los espacios sociales. Es capaz de conectarse virtualmente a otros vehículos y usarse como un dispositivo proyector para unirse a fiestas o conciertos virtualmente. Su diseño se ha inspirado en la forma de las barreras costeras y presenta una huella adaptable.

El ganador se conoció un mes después de las presentaciones, y resultó ser el denominado “ALTO”, la creación del joven Richard Newman, quien la ha descripto como una “joya en el cielo, como un aro que cuelga de una nube”.

El proyecto ALTO fue el ganador, aunque el jurado dijo que era un concepto más adelantado aún para 2040

“Quería crear algo que fuera rompedor, que llamara la atención pero que también le sacara una sonrisa a la gente. Ha sido todo un proceso de diseño orgánico, con cambios que resultaban evidentes y que he podido ir introduciendo a medida que progresaba el programa gracias a las aportaciones de los diseñadores de Lexus”, dijo Newman.

Hubo una salvedad que quisieron dejar clara los miembros del jurado. El “ALTO” es una máquina voladora personal más de 2050 que de 2040, pero que sin embargo encapsuló el espíritu progresista de la empresa.

