“Zona mixta”, el podcast en español de Around the Rings: días agitados en el mundo olímpico

La amenaza de exclusión al boxeo y la halterofilia, junto con los boicots diplomáticos a Pekín 2022 exigieron en los últimos días el máximo de Thomas Bach.

South Korea announced they will not take part in diplomatic boycott of Beijing 2022

Although an ally of the United States, South Korean leader says he is not considering any boycott of upcoming Beijing Games

Andrew Parsons re-elected as International Paralympic Committee president

The Brazilian sports leader will serve a second four-year term. New IPC Constitution approved at virtual General Assembly.

La dirección de Panam Sports se enfrenta a una coyuntura crítica para el futuro de la organización

Es hora de que muestren resultados, pero sin gastar el dinero de otros. Ilic debe centrarse en su función principal, para la que fue elegido

FIFA World Cup Plans Get Frosty Response at Olympic Summit

Every two years is too much say Olympic leaders at annual summit.