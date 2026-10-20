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Elecciones legislativas en EE. UU. 2026: los demócratas toman una leve ventaja en el Senado en una jornada clave de medio término

Con 35 bancas aún por definir, el partido oficialista suma 34 escaños frente a 31 de los republicanos. La pelea por las gobernaciones muestra un escenario inverso con predominio de la oposición.

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En pocas líneas:

    15:55 hsHoy

    WASHINGTON – En una jornada crucial para el futuro político de los Estados Unidos, los primeros resultados oficiales de las elecciones de medio término de 2026 comienzan a dibujar el nuevo mapa de poder en el Congreso y las gobernaciones del país. De acuerdo con los datos provistos por AP Elections, la carrera por el control del Capitolio mantiene en vilo a ambos partidos políticos en un conteo que avanza estado por estado.

    15:57 hsHoy

    En la disputa por el Senado, el Partido Demócrata ha logrado asegurar un margen inicial de 34 bancas frente a las 31 obtenidas por el Partido Republicano. Pese a esta ventaja parcial del oficialismo, la moneda sigue en el aire: todavía restan 35 escaños por definir para alcanzar la mayoría absoluta de 50 senadores en la Cámara Alta, lo que anticipa un cierre de escrutinio de alta tensión en los estados clave.

    El balance en la Cámara de Representantes y Gobernadores

    Por el contrario, la contienda en los ejecutivos estatales muestra una tendencia favorable a la oposición. En el desglose de los cargos a Gobernador, los republicanos se imponen preliminarmente con 8 gobernaciones a su favor sobre 6 consolidadas por los demócratas, dejando un total de 36 estados aún pendientes de resolución en sus gobernaciones locales.

    15:58 hsHoy

    En tanto, la renovación total de la Cámara de Representantes arranca formalmente en cero (0D - 0R), marcando el inicio de la carga de datos para los 435 distritos electorales que definirán el quórum definitivo de la Cámara Baja.

    Las proyecciones e información de las autoridades electorales continúan actualizándose minuto a minuto. Analistas locales coinciden en que el voto anticipado y los distritos urbanos de los estados de la costa serán determinantes para inclinar la balanza final en una elección que medirá el pulso del mandato presidencial de cara a la segunda mitad de su período legislativo.

    15:59 hsHoy

    La expectativa por el cierre de mesas estado por estado

    El avance del escrutinio final dependerá estrictamente del huso horario de cada región y de la hora establecida para el fin de la votación presencial. Un componente gráfico clave para el seguimiento de la jornada muestra el cronograma de cierre de urnas en distritos con bancas en juego para el Senado, donde estados del este como Georgia serán de los primeros en concluir su jornada electoral a las 7:00 p.m.

    A medida que avance la noche, la atención se trasladará hacia el centro y oeste del país. Distritos como Alabama, Delaware e Illinois cerrarán sus urnas a las 8:00 p.m., seguidos por Arkansas a las 8:30 p.m., y Colorado e Iowa a las 9:00 p.m. La franja tardía quedará reservada para estados como Idaho, que finaliza a las 10:00 p.m., y finalmente Alaska, cuyas urnas permanecerán abiertas hasta la 1:00 a.m. del día siguiente. Hasta que no se cumplan estos plazos horarios, las tarjetas oficiales de dichos estados se mantendrán bajo la condición estricta de “No votes counted” (sin votos contados) para garantizar la transparencia del proceso

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