Elecciones legislativas en EE. UU. 2026: los demócratas toman una leve ventaja en el Senado en una jornada clave de medio término

El avance del escrutinio final dependerá estrictamente del huso horario de cada región y de la hora establecida para el fin de la votación presencial. Un componente gráfico clave para el seguimiento de la jornada muestra el cronograma de cierre de urnas en distritos con bancas en juego para el Senado, donde estados del este como Georgia serán de los primeros en concluir su jornada electoral a las 7:00 p.m.

A medida que avance la noche, la atención se trasladará hacia el centro y oeste del país. Distritos como Alabama, Delaware e Illinois cerrarán sus urnas a las 8:00 p.m., seguidos por Arkansas a las 8:30 p.m., y Colorado e Iowa a las 9:00 p.m. La franja tardía quedará reservada para estados como Idaho, que finaliza a las 10:00 p.m., y finalmente Alaska, cuyas urnas permanecerán abiertas hasta la 1:00 a.m. del día siguiente. Hasta que no se cumplan estos plazos horarios, las tarjetas oficiales de dichos estados se mantendrán bajo la condición estricta de “No votes counted” (sin votos contados) para garantizar la transparencia del proceso