Al igual que muchos escritores queer y escritores no blancos, me he convertido en un experto en rastrear el fondo marino de mis recuerdos para el trauma que puedo convertir en contenido. Para aquellos de nosotros que no fuimos a una universidad elegante y que no nacimos con conexiones familiares, es lo que está más disponible. Cualquiera puede ser un experto en sí mismo. Incluso yo. He aprendido a identificar cuál de mis dolorosos recuerdos —y hay muchos— me iría bien como un artículo escrito. Me he vuelto más hábil para explicar la mirada extranjera de aquellos a quienes solo puedo llamar turistas: gente blanca, gente heterosexual, quien sea. Y los turistas quieren autenticidad.