Los policías, son otro caso. Recuerda una batalla particular en un operativo sobre esa misma calle hace dos años, donde transeúntes y puesteros se unieron en contra de la policía para que los liberaran sin mayor problema. "¡Sólo quieren trabajar! ¡Déjenlos en paz! ¡Es mi hijo!", gritaba la gente mientras se repartían los golpes a diestra y siniestra para cualquier inocente que estuviera caminando por ahí. El policía que suele patrullar 5 de febrero lo tiene bien ubicado, noto como me mira con desconfianza mientras llama a Moco para hacerle unas preguntas. En lo que él platica con el policía, éste voltea a verme más de tres veces, presumiblemente haciendo preguntas sobre lo que hacía platicando con él. Se rehúsa a darme su nombre o el del líder, me dice que las consecuencias pueden llegar a ser graves si se escucha que alguien anda hablando sobre ellos. Regresa corriendo a su mercancía, respirando cansado y me dice, "a este güey con darle para el chesco ya está. El problema es cuando llegan órdenes de más arriba o mandan gente que no es de por aquí. Ahí sí hay que correr, esconderse y esperar que no te agarren porque las multas pueden ser hasta 10 mil pesos o 13 horas en la cárcel". Dependiendo de dónde sea mandado puede o no tener su mercancía de regreso, en el caso de no poder, el coste económico puede llegar a ser muy alto para un vendedor como él.