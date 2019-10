Recuerda que el militar preso es una persona que tiene familia. “Llevo cuatro años y ocho meses con esta daga que me enterró Maduro en mi corazón”. Grita por auxilio. “¡Ayúdenme! Porque yo de verdad no puedo hacer nada y mi hijo, detrás de una reja, tampoco puede hacer nada”. Dice que no es solo su hijo Peter. “Son todo ese poco de militares que están presos en mi país y no hay quién nos ayude. Le pido a ese juez de ejecución que lleve la boleta de excarcelación. Allá están sus hijas esperando a su papá, allá está su esposa que sufre y aquí está su mamá que se muere por la libertad de su hijo”. Finaliza diciendo que “más dolor no se puede. Liberen a mi hijo y liberen a los presos políticos militares, por favor”.