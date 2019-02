Trump ya desnudó su estrategia de presionar a los generales para que traicionen a Maduro, y la sensación que hay en Caracas y Bogotá es que su discurso incendiario en la Universidad de Florida solo sirvió para abroquelar a la cúpula castrense que aún sostiene al líder populista. Los generales no van a cruzar de bando si no hay condiciones acordadas para consumar su traición, y esas negociaciones –secretas y delicadas— aún no prosperaron.