Cómo protegerte del frío extremo que azota a Estados Unidos

Más de la mitad de Estados Unidos está amenazado por hielo, nieve y frío extremo (Christopher Smith para The New York Times)

Se espera que una gran tormenta invernal azote grandes franjas del centro, este y sur de Estados Unidos este fin de semana, trayendo una mezcla de temperaturas bajo cero, fuertes nevadas y hielo.

Estas condiciones pueden volverse incómodas rápidamente, y a veces incluso peligrosas.

“Tómate en serio las advertencias meteorológicas”, dijo Stephen Cheung, profesor de kinesiología de la Universidad Brock de Ontario. “Aún puedes hacer la mayoría de las cosas con seguridad: solo tienes que planificarlas con antelación, estar preparado y conocer los riesgos”.

Vístete adecuadamente antes de salir al aire libre

Intenta limitar el tiempo que pasas en el frío. Con bajas temperaturas, actividades comunes como esperar el autobús pueden volverse peligrosas si no vas vestido adecuadamente, dijo Judah Sueker, médico de urgencias del hospital Mount Sinai.

Concéntrate en tu núcleo corporal: empieza con una capa base, añade un suéter aislante o un forro polar, y cúbrelo con una capa exterior resistente al viento y al agua, dijo Cheung. El sudor puede romper el aislamiento, colapsando las diminutas bolsas de aire que atrapan el calor. Por tanto, evita el algodón como capa base, ya que retiene la humedad, y si empiezas a sobrecalentarte, desabrocha o quita una capa antes de empaparte, añadió.

Cubre la piel expuesta con calcetines gruesos, guantes, orejeras, bufanda, gorro e incluso pasamontañas, dijo Jay Bhatt, geriatra con sede en Illinois.

Conoce los signos de congelación e hipotermia

Cuando una persona se enfría, el cuerpo redirige la sangre caliente hacia los órganos vitales. Para reducir la pérdida de calor, los pequeños vasos sanguíneos de las manos, los pies, las orejas y la nariz se estrechan, haciendo que esas zonas sean propensas a la congelación, que puede dañar la piel y el tejido subyacente.

A 0 grados Fahrenheit (-17,8 Celsius) o menos, la congelación puede producirse en la piel expuesta en tan solo cinco o diez minutos. Si alguna zona empieza a escocer, hormiguear o enrojecer, sal del frío y caliéntate inmediatamente, dijo Sueker. Si tu piel se entumece, la notas dura o cerosa, o se vuelve blanca o gris, busca atención médica.

Con una exposición prolongada al frío, la temperatura central del cuerpo también puede descender --lo que se conoce como hipotermia-- y la función de los órganos empieza a verse afectada.

Los escalofríos suelen ser el primer signo y un recordatorio de que hay que entrar en casa y calentarse. Pero si la temperatura corporal sigue bajando, pueden desaparecer los escalofríos y aparecer la confusión, dijo Robert Schwaner, director médico de medicina de urgencias del Hospital Universitario Stony Brook, lo que dificulta pensar con claridad y entrar en calor.

Si notas alguno de estos síntomas y tienes acceso a un termómetro, comprueba la temperatura. Una lectura por debajo de 95 grados Fahrenheit (35 grados Celsius) es una emergencia y requiere atención médica inmediata. En casos graves de hipotermia, una persona puede entrar en coma, dijo Schwaner.

Atiende a tu corazón y pulmones

“El frío afecta a todos los sistemas del organismo”, dijo Isabel Algaze Gonzalez, médica de urgencias de la Universidad de California en Irvine.

Por ejemplo, el aire frío y seco puede irritar las vías respiratorias de las personas, exacerbando el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Las bajas temperaturas también pueden elevar la tensión arterial de las personas en solo 20 minutos de exposición.

“El frío no solo te hace temblar, sino que hace que tu corazón trabaje más”, dijo Algaze.

Para alguien con una enfermedad cardiovascular preexistente, este esfuerzo adicional puede ser especialmente peligroso. Las investigaciones han relacionado los periodos de frío con un mayor riesgo de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y lesiones renales, y los expertos afirman que el punto de inflexión suele ser la actividad extenuante, como quitar la nieve de la entrada de casa.

Así que, si tienes que palear o hacer algún trabajo intenso al aire libre, hazlo como harías un entrenamiento. Bebe suficiente agua, estírate antes y ve a tu ritmo. Llama inmediatamente al 911 si notas dolor en el pecho, mareos o dificultad para respirar.

¿Quién corre más riesgo?

Los ancianos y los niños corren mayor riesgo de sufrir daños relacionados con el frío, dijo Bhatt, porque a menudo son menos capaces de regular su temperatura corporal.

Afecciones como el hipotiroidismo, la diabetes, el párkinson y la enfermedad vascular periférica pueden aumentar el riesgo de hipotermia o congelación, al igual que fármacos como los sedantes, los antipsicóticos y los betabloqueantes. Sin embargo, los expertos nunca recomiendan dejar de tomar una medicina prescrita sin hablar antes con tu médico.

Las olas de frío también entrañan un peligro más mundano: resbalones y caídas, sobre todo en escalones y aceras heladas. Por eso, conviene revisar cómo están tus familiares y vecinos de mayor edad para asegurarte de que la calefacción funcione y de que cuenten con suficientes provisiones para evitar salidas innecesarias, dijo Bhatt.

Y recuerda que las personas sin vivienda estable ni calefacción también corren mayor riesgo de sufrir enfermedades y lesiones relacionadas con el frío.

Entra y caliéntate

Cuando llegues del frío, ponte ropa seca y entra en calor poco a poco. Evita las almohadillas eléctricas, el agua caliente o sentarte delante de un calefactor, dijo Schwaner. Después de un tiempo en el frío, la piel puede entumecerse, y el calor directo puede causar quemaduras o más daños en los tejidos.

Mantén los calefactores al menos a un metro de cortinas, muebles y ropa de cama, y colócalos sobre una superficie estable y nivelada donde no puedan caerse fácilmente. (En general, no los coloques sobre alfombras y tapetes). Los calefactores eléctricos no conllevan riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, pero si tienes aparatos que queman combustible (es decir, los que consumen propano, madera o carbón), utilízalos solo con ventilación adecuada y nunca en espacios cerrados, dijo Schwaner.

La gente puede deshidratarse ligeramente con el frío sin darse cuenta, en parte porque las bajas temperaturas mitigan la sed y te hacen orinar más, dijo Cheung. Una bebida caliente (sin alcohol, ya que este puede ser deshidratante y acelerar la pérdida de calor) te ayudará a reponer líquidos y a ponerte cómodo.

© The New York Times 2026.