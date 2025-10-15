Señor Trump: por favor avance rápido y rompa esquemas en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, posan para una foto en una cumbre de líderes mundiales para poner fin a la guerra de Gaza, en medio de un intercambio de prisioneros y rehenes negociado por Estados Unidos y un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, en Sharm el-Sheikh, Egipto, el 13 de octubre de 2025. Yoan Valat/Pool vía REUTERS

“Creas tu propia realidad. La verdad es algo maleable.” — Roy Cohn a Donald Trump en la película “El Aprendiz”.

Escuchar al presidente Trump decirles a israelíes y árabes el lunes que estaban en “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio” fue como verlo venderle a sus banqueros un plan para construir el hotel más grande, hermoso e increíble del mundo sobre un vertedero de residuos tóxicos. Por un lado, te dices: Este hombre debe estar loco. ¿Acaso no conoce la historia de este lugar? ¡No se puede construir un hotel allí! Y por otro, una voz en tu interior susurra: ¿Y si lo logra?

La capacidad de Trump para combinar la intimidación, la adulación y la exageración es realmente digna de admiración, y quedó en evidencia el lunes en sus discursos ante la Knéset israelí y luego ante más de 20 líderes mundiales en una reunión en Sharm el Sheikh, Egipto. Le concedo a Trump esto: ningún diplomático tradicional ni profesor de política exterior le habría aconsejado al presidente correr tales riesgos: declarar que estamos en el camino hacia la paz en Oriente Medio y que él, Donald Trump, presidirá la “Junta de la Paz” que la logrará. Pero Trump estudió negocios, no en la Escuela de Servicio Exterior, y claramente cree que puede persuadir, presionar y fanfarronear para que este conflicto tenga un final feliz.

Dado que esa estrategia le ha llevado a Trump a múltiples bancarrotas en el sector inmobiliario y a dos mandatos presidenciales en política, no voy a apostar en su contra ni a su favor. Simplemente le daré este consejo gratuito: Sr. Presidente, para cerrar este acuerdo, necesita actuar con rapidez y romper barreras.

Hasta ahora, no lo veo. Sé que es pronto, pero ahora mismo ni siquiera veo los primeros pasos hacia la siguiente fase. No veo ninguna resolución de la ONU sobre la mesa que cree la fuerza de paz árabe/internacional para supervisar el desarme y la seguridad de Hamás en Gaza hasta que se pueda crear una fuerza de seguridad palestina adecuada. No veo dinero sobre la mesa para los miles de millones que se necesitarán para la reconstrucción, y no tengo ni idea de quién se supone que debe nombrar y dirigir el gabinete de tecnócratas palestinos que se supone debe gobernar Gaza en lugar de Hamas, que ya está utilizando su Ministerio del Interior y sus fuerzas policiales para reafirmar el control en Gaza.

La administración Trump, notoriamente débil en seguridad nacional, ni siquiera tiene un subsecretario de Estado confirmado para Asuntos de Oriente Próximo. El secretario de Estado, Marco Rubio, ya está haciendo su trabajo, así como el de asesor de seguridad nacional, y Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes llevaron la voz cantante hasta ahora en el acuerdo de paz, tienen sus propios asuntos que atender.

Como periodista, si quisiera saber qué va a pasar a continuación y cómo, no tengo ni idea de a quién llamar. Esto es una receta para los problemas.

Porque, señor presidente, lo que le llevó a esta gran liberación de rehenes, intercambio de prisioneros y alto el fuego no le llevará a una paz más amplia en Oriente Medio, a menos que imponga la ley tanto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como a los supervisores de Hamas: Turquía, Egipto y Qatar. No tiene ni un segundo para descansar. Como alguien que desea su éxito, debo recordarle: por muy difícil que haya sido la primera etapa, aún no ha visto lo difícil. Debes decirle a Netanyahu: “Tuve que forzarte para que llegaras hasta aquí. Gracias por venir. Incluso intenté conseguirte un indulto en tus casos de corrupción. Pero necesito saber ahora mismo: ¿Estás conmigo o en mi contra para la siguiente fase? ¿Vas a ocupar el centro de la política israelí y crear una coalición que pueda trabajar con una Autoridad Palestina reformada para reemplazar a Hamas y gobernar tanto en Gaza como en Cisjordania? ¿O vas a seguir jugando el juego que has jugado con los presidentes estadounidenses desde 1996, intentando tácitamente mantener a Hamás con vida en Gaza y debilitar a la Autoridad Palestina en Cisjordania para decirme que Israel no tiene un socio para la paz?”

Y a Qatar, Turquía, Egipto y a cualquier país árabe que esté dispuesto a enviar tropas a Gaza, Trump debería decirles algo similar: “¿Van a obligar a Hamas a desarmarse y allanar el camino para el regreso del liderazgo de la Autoridad Palestina a Gaza o van a coquetear con Hamás mientras intenta reafirmar el control allí?”.

Si bien Hamás ha señalado su disposición a entregar el gobierno civil en Gaza a otra entidad palestina, el grupo nunca ha confirmado públicamente que se desarmaría, aunque aparentemente lo dijo en privado. “Dijeron que se desarmarían, y si no lo hacen, los desarmaremos”, declaró Trump el lunes, añadiendo que creía que sucedería en un “plazo razonable”. Si Hamas no se desarma, eso le dará a Bibi una excusa para reiniciar la guerra y evitar todas las minas terrestres políticas que le presentan las siguientes fases.

Permítanme decirlo de otra manera: si Trump quiere traducir su plan de 20 puntos en paz regional, debe empezar por romper de una vez por todas la retorcida y codependiente relación entre Netanyahu y Hamas, quienes se han mantenido mutuamente viables políticamente durante más de dos décadas.

Esta historia se remonta a las elecciones israelíes de 1996, tras el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin a manos de un extremista israelí opuesto a los Acuerdos de Oslo. Las encuestas iniciales daban al sucesor de Rabin, Shimon Peres, una amplia ventaja. Hamás, sin embargo, estaba decidido a impedir que Oslo, que Peres contribuyó a lograr, siguiera adelante. Netanyahu también se oponía vigorosamente a Oslo, por lo que Hamas quería su victoria. Para desacreditar tácitamente a Peres y aumentar las posibilidades de Bibi, Hamás se embarcó en una mortífera campaña de atentados suicidas.

Funcionó. El asesinato de más de 60 israelíes en nueve días impulsó a Netanyahu, el líder de línea dura, a derrotar a Peres, el pacifista, y ganar las elecciones.

Esta codependencia también explica por qué Netanyahu fue responsable de facilitar la asistencia de Qatar a Hamas, con cientos de millones de dólares —en fajos de billetes—, para mantener su viabilidad en Gaza durante todos estos años. Al mismo tiempo, Netanyahu hizo —y sigue haciendo— todo lo posible por debilitar a la Autoridad Palestina, que coopera a diario con los servicios de seguridad israelíes para evitar que Cisjordania explote.

No hay ninguna posibilidad —en absoluto— de que Trump avance con este alto el fuego hacia una paz más amplia sin que Hamás sea reemplazado, lo antes posible, por una Autoridad Palestina reformada, y sin que Netanyahu establezca una coalición gobernante más centrista o sin que los votantes israelíes lo reemplacen.

La codependencia entre Bibi y Hamas debe cesar para que haya paz.

Trump no se hizo ningún favor a sí mismo cuando, en febrero, presentó su descabellada idea de vaciar Gaza de sus residentes palestinos y construir allí una Riviera a la francesa.

“Trump no comprendió que una de las fantasías más profundas tanto de israelíes como de palestinos es que el otro, algún día, desaparecerá”, me comentó el escritor israelí Ari Shavit. “Cuando Trump sugirió en febrero vaciar Gaza de gazatíes, hizo creer a la derecha israelí que sus sueños se harían realidad: que Gaza sería anexada y Cisjordania sería la siguiente”.

Ahora, ocho meses después, Trump ha llegado a Jerusalén y les ha dicho a los mismos israelíes que no habrá anexión de Gaza ni de Cisjordania. “Es una transformación asombrosa”, dijo Shavit. “Y está acorralando a los aliados de Bibi en la derecha mesiánica. El mismo Trump que desató la locura en febrero ahora obliga a Israel a afrontar la realidad: los palestinos están aquí para quedarse, y debemos encontrar la manera de convivir con ellos”.

Tarde o temprano —y creo que será pronto— Trump se dará cuenta de que si quiere que la paz en Gaza triunfe y se extienda, necesita establecer una Autoridad Palestina reformada en Gaza lo antes posible.

La Autoridad Palestina gobernaba la Franja antes de ser derrocada por Hamás en junio de 2007, y lo hacía bajo un marco legal, económico y comercial negociado minuciosamente durante dos años por israelíes y palestinos en los Acuerdos de Oslo. Ese marco solo necesita ser desempolvado. Intentar, en cambio, reinventar la gobernanza en Gaza desde cero ahora es un error; organizarlo llevará al menos meses, y Hamás aprovechará el vacío.

La única razón por la que se mantuvo a la Autoridad Palestina al margen fue para satisfacer el deseo político de Netanyahu de no tener nunca un liderazgo palestino unificado en Cisjordania y Gaza.

Pero las necesidades políticas de Bibi no están alineadas con los intereses de Estados Unidos de lograr una paz permanente, y nunca lo han estado. Trump necesitaba satisfacer las necesidades políticas de Netanyahu para llegar a este punto, pero ahora necesita aplastarlas para poner en marcha la siguiente etapa.

¿Lo hará? Me intrigó que, en la cumbre de Sharm el Sheikh, Trump se reuniera con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás. The Times informó: «Mientras ambos posaban para la cámara al final de su charla en voz baja, el Sr. Trump tomó la mano del Sr. Abás y le dio dos palmaditas mientras el líder palestino sonreía. El Sr. Trump hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y mostró su propia gran sonrisa».

Bien por el presidente. Porque la única solución a largo plazo, en mi opinión, es un Estado palestino en Gaza y Cisjordania, cuyas fronteras se negocien con Israel. Sin embargo, ese Estado debe ser gobernado por una Autoridad Palestina reformada, con el apoyo constante de una fuerza de paz árabe/internacional que garantice que este Estado palestino nunca amenace a Israel, y con el apoyo de una “Junta de Paz” internacional que garantice su éxito económico.

Pero la única manera de lograrlo es que Hamás se desarme rápidamente, que la Autoridad Palestina se reforme e integre rápidamente en Gaza, y que Netanyahu encuentre nuevos socios de gobierno israelíes en el centro o se retire.

Ninguno de ellos, en sus formas actuales, es un aliado para una paz a largo plazo. Ojalá sus transformaciones o desapariciones ocurran pronto.

