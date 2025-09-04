La guerra en Ucrania tiene una nueva arma impactante

(Ben Hickey)

Al amanecer del 8 de mayo de 2023, un adolescente ruso de 17 años llamado Pavel Solovyov trepó por un agujero en la valla de una fábrica de aviones en Novosibirsk, Rusia. Él y dos amigos buscaban un avión de guerra que pudiera incendiarse. Una cuenta anónima de Telegram les había prometido un millón de rublos, unos 12.500 dólares, por hacerlo: una cantidad de dinero surrealista para los chicos.

Pero cuando los chicos vieron el bombardero supersónico Su-24, se asustaron. Este avión de guerra pesado, cuyas versiones han estado bombardeando Ucrania durante los últimos tres años y medio, parecía demasiado imponente y peligroso como para simplemente incinerarlo. Tras deliberarlo un poco, decidieron quemar la hierba alrededor del avión, pero filmarlo para que pareciera que estaba envuelto en llamas. El desconocido de Telegram había prometido pagar solo después de recibir la prueba en video del incendio.

El Sr. Solovyov cumple ahora casi ocho años en una colonia penal. Él y sus amigos, detenidos en menos de una semana, fueron declarados culpables de llevar a cabo actos deliberados de sabotaje. Los niños no sospecharon que se trataba, como concluyeron los investigadores rusos, de un ataque encubierto por cuenta de Ucrania. Según su madre, al Sr. Solovyov y a sus amigos simplemente se les había pedido que “ayudaran a la fábrica de aviones a obtener un seguro” para el avión incendiado. Su hijo soñó alguna vez con abrir su propio taller mecánico. “Ahora”, me dijo, “todos sus planes se han desmoronado”.

Este no es un incidente aislado. Ataques a pequeña escala como este forman parte de un nuevo tipo de guerra híbrida que libran Rusia y Ucrania. A lo largo de los años transcurridos desde la invasión rusa, los servicios de seguridad de ambos países han descubierto un recurso barato y accesible: jóvenes que pueden ser reclutados para ataques encubiertos puntuales, a menudo sin siquiera saber para quién trabajan. Es un avance impactante en esta brutal guerra: el uso de niños como armas.

Historias sobre vigilancia y sabotaje transfronterizo han circulado durante un par de años. Pero el fenómeno, a medida que el estancamiento se profundiza y ambos países buscan nuevas formas de atacar dentro del territorio enemigo, ha cobrado impulso. Para saber más al respecto, leí los historiales de mensajes de los niños reclutados con sus supervisores, hablé con ellos mismos e incluso escuché una grabación de uno de ellos proporcionando a un recluta una receta para explosivos. Durante meses, revisé cientos de casos en ambos países. Fue un curso intensivo sobre engaño y desastre.

Así funciona. Primero, un usuario anónimo contacta a los niños por Telegram, WhatsApp o un chat de videojuegos con la oferta de ganar dinero rápido. Una vez establecido el contacto, los responsables dan instrucciones. A veces, estas instrucciones se disfrazan de un “juego de geolocalización”. “¡Sí, aquí pagamos por fotos!”, dice un anuncio en línea publicado por reclutadores, que pide fotos de coches de policía y ambulancias con la ubicación. “Es como Pokémon Go, pero por dinero”.

Los métodos pueden ser más oscuros que el engaño. Una colegiala ucraniana de 14 años fue acosada por sus reclutadores rusos: accedieron a sus fotos íntimas y la amenazaron con publicarlas en línea a menos que se convirtiera en saboteadora. Se ha informado de que se ha utilizado un chantaje similar contra escolares de la ciudad rusa de Myski. Tras hackear las cuentas de redes sociales de los chicos y encontrar material comprometedor, los reclutadores ucranianos los obligaron a rociar sustancias tóxicas en su escuela. Esta técnica de reclutamiento garantiza una red de saboteadores a bajo precio.

Del lado ruso, los resultados son impactantes. Un adolescente ucraniano, a quien el servicio de inteligencia militar ruso enseñó a usar comunicaciones cifradas y una mecha temporizada, perpetró un incendio provocado en una tienda IKEA en Lituania. Un grupo de adolescentes fue manipulado para que difundieran consignas antisemitas de odio por toda Ucrania. Dos jóvenes de 14 años detonaron una bomba cerca de una comisaría al norte de Kiev. Un trío de adolescentes hizo estallar una camioneta en Mykolaiv.

Incluso cuando el sabotaje no tiene éxito, da miedo. A un estudiante de sexto grado de Ternopil, en el oeste de Ucrania, le ofrecieron dinero para incendiar infraestructura crítica; denunció el intento a la policía. Un estudiante de Zhitomir siguió las instrucciones de su supervisor para construir un explosivo casero, pero fue detenido antes de que pudiera usarlo. Detrás de todos estos actos, exitosos o no, estaban agentes rusos.

Los esfuerzos de Ucrania no son menos impactantes. Se dice que se pueden encontrar volantes con códigos QR personales de reclutadores ucranianos en los baños de escuelas de pequeños pueblos rusos. A instancias de estos reclutadores, cualquier cosa puede ser incendiada. Un coche de policía en San Petersburgo, un cuartel general de veteranos en Stavropol, una vía férrea en Irkutsk. Un joven de 16 años intentó, sin éxito , incendiar un bombardero en un aeródromo militar cerca de Cheliábinsk. Dos chicos de Omsk lo consiguieron donde él no pudo y prendieron fuego a un helicóptero con un cóctel molotov. Los jóvenes con menos recursos recurren a cigarrillos y gasolina de sus motos en lugar de explosivos.

No suelen salirse con la suya. Las cifras son pequeñas, pero significativas: desde la primavera de 2024, el servicio de seguridad ucraniano ha arrestado a unos 175 menores implicados en espionaje, incendios provocados y atentados con bombas orquestados por agentes de inteligencia rusos. El más joven de ellos tiene 12 años. Rusia no divulga dicha información, pero activistas de derechos humanos que entrevisté afirman que hay al menos 100 casos equivalentes. Según Igor Volchkov, abogado especializado en derecho de familia, el bloque de menores de uno de los principales centros de detención preventiva de Moscú ha crecido de 20 a 100 adolescentes durante la guerra, con la creciente cantidad de jóvenes sospechosos de sabotaje proucraniano.

Para Yaroslav Kuligin, de 18 años, la cosa iba a ser peor. Después de que un desconocido de un foro de la darknet le pidiera ayuda para una compañía ferroviaria con un seguro, prendió fuego a material ferroviario y a un compartimento de tren. Tras su arresto, la policía no se interesó en esos detalles: el Sr. Kuligin fue golpeado con pistolas eléctricas durante tanto tiempo que se quedaron sin carga y tuvieron que cambiárselas varias veces hasta que confesó que trabajaba para Ucrania, algo que desconocía.

Su madre se ha acostumbrado a ver a su hijo solo a través de una “ventanita destartalada en una habitación semioscura” del centro de detención preventiva, me dijo. Ya ha intentado suicidarse dos veces. “Puedes cantar canciones en un idioma completamente inventado, o arrastrarte a gatas como un perro, o pescar en un fregadero”, escribió en una carta desde un hospital psiquiátrico de la prisión. “Aun así no destacarás mucho entre la multitud local”.

Rusia a veces va incluso más allá. En al menos tres casos, agentes rusos intentaron eliminar a las personas que habían contratado detonando explosivos a distancia mientras los reclutas realizaban el sabotaje. Eso fue lo que les ocurrió a dos adolescentes de Ivano-Frankivsk, Ucrania, que intentaron volar una vía férrea: uno murió; otro perdió las piernas. Quienes sobrevivan al intento pueden ser procesados ​​por terrorismo o condenados a años de tratamiento psiquiátrico.

Esta guerra de subversión ha dejado un reguero de vidas arruinadas: cientos de niños en ambos bandos. Un exreclutador ucraniano con el que hablé aún no puede tranquilizar su conciencia por el papel que desempeñó en ella. Un día, se topó con un estudiante de 17 años de Rusia Central que quería luchar contra el régimen ruso. El joven, sin duda un activo valioso, fue entregado al propio contacto del reclutador y, de ahí, a agentes de mayor rango. Un mes después, el chico dejó de aparecer en línea. Luego apareció en un centro de detención cerca de Moscú, acusado de posesión de explosivos y de prepararse para asesinar a un teniente coronel ruso.

“No quiero que nadie más termine como él”, me dijo el ex reclutador. “Hacemos que los jóvenes hagan cosas que nosotros no nos arriesgaríamos a hacer”.

