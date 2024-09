Catalina, princesa de Gales, concluye el tratamiento de quimioterapia

Royal FamiliesEnglandCatherine, Princess of WalesCharles III, King of the United KingdomWilliam, Prince of WalesKensington PalaceBuckingham PalaceGreat Britain

"Hacer lo que pueda para mantenerme libre de cáncer es ahora mi objetivo", dijo en un mensaje en video.

Catalina, la princesa de Gales, anunció el lunes que había completado la quimioterapia para su cáncer, retirando una nube oscura que ensombrecía a la familia real británica después de un período de ansiedad en el que tanto ella como su suegro, el rey Carlos III, se vieron afectados por una enfermedad grave.

En un video, Catalina, conocida como Kate, dijo: "En tanto que el verano llega a su fin, no puedo expresar el alivio que supone haber completado por fin mi tratamiento de quimioterapia".

"Hacer lo que pueda para mantenerme libre de cáncer es ahora mi objetivo", continuó. "Aunque he terminado la quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir tomando cada día como se presente".

El palacio de Kensington, donde Catalina y su marido, el príncipe Guillermo, tienen sus despachos, no ha confirmado la naturaleza del cáncer de Catalina.

En un video grabado la semana pasada en Norfolk, Catalina describió las dificultades que enfrentó desde que fue hospitalizada en enero.

"Los últimos nueve meses han sido increíblemente duros para nosotros como familia", dijo. "La vida tal y como la conoces puede cambiar en un instante, y hemos tenido que encontrar la manera de navegar por aguas tormentosas y camino desconocido".

Esta es una historia en desarrollo.