La extrema derecha francesa es mala, pero no tan hipócrita como Trump

Marine Le Pen, candidata del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional (Rassemblement National) para las elecciones presidenciales francesas. REUTERS/Christian Hartmann

Francia celebró el domingo la primera de dos rondas de elecciones parlamentarias y su partido de “extrema derecha” obtuvo una gran victoria. Lo pongo entre comillas porque los partidos de derecha en Europa pueden diferir de la extrema derecha estadounidense: el etnonacionalismo de convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios es igual de feo, pero las políticas económicas son menos hipócritas. Llegaré a eso en breve.

Antes de entrar, sin embargo, ¿cuáles son las implicaciones de la fuerte actuación del partido Agrupación Nacional (o RN, por Rassemblement National)? Según tengo entendido, todavía no está claro si RN obtendrá la mayoría de escaños y si podrá formar un gobierno y, en general, no está claro cómo funcionará Francia dada la disminución de Emmanuel Macron, que seguirá siendo presidente. Dejaré las especulaciones sobre estos asuntos a personas que son verdaderos expertos en política francesa (sospecho que tampoco lo saben). Más bien, permítanme ser un estadounidense típico y explorar qué acontecimientos en Francia pueden presagiar para Estados Unidos.

Lo primero que hay que decir es que los resultados de las elecciones francesas probablemente tengan menos que ver con la ideología de lo que se piensa. Los votantes franceses, al igual que los votantes de todo el mundo rico, están de mal humor y dirigen su ira contra los políticos actualmente en el poder, ya sean de derecha, de izquierda o de centro. Gran Bretaña, por ejemplo, celebrará sus propias elecciones el jueves y, a menos que las encuestas estén muy desviadas, el Partido Conservador, que ha gobernado la nación durante 14 años, se dirige a una derrota aún más aplastante que la de los centristas de Macron.

“Los votantes franceses, al igual que los votantes de todo el mundo rico, están de mal humor” y dirigen su ira contra los políticos actualmente en el poder.

¿Por qué están tan enojados los votantes? Esa no es una pregunta fácil de responder. Según los criterios habituales, Macron ha sido un administrador bastante exitoso de la economía. La tasa de desempleo de Francia ha caído significativamente durante su mandato, mientras que la tasa de empleo para los adultos en edad productiva ha aumentado.

Como casi cualquier otra nación rica, Francia experimentó un estallido de inflación a medida que la economía mundial se recuperaba de la pandemia de COVID-19; de hecho, si se utilizan medidas comparables, los precios en Francia han aumentado aproximadamente la misma cantidad que los precios en Estados Unidos. Pero también como en Estados Unidos, la inflación ha disminuido rápidamente sin un aumento en el desempleo, y el estado actual de la economía parece bastante bueno según los estándares históricos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la derecha, se reúne con la líder del grupo de ultraderecha francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen. (Ludovic Marin/Pool foto via AP, Archivo)

Un comentario aparte: las cifras de inflación más recientes de Estados Unidos se vieron eclipsadas por el debate presidencial del jueves pasado, pero la noticia fue realmente buena: con un 2,6% año tras año, la inflación está sólo marginalmente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. El bache en la inflación medida a principios de este año ahora parece ruido estadístico, y hay buenos argumentos para argumentar que la inflación esencialmente ha sido derrotada y que la Reserva Federal debería comenzar a recortar las tasas de interés.

De regreso a Francia. La economía francesa parece bastante buena, pero los franceses no lo sienten, o al menos dicen a los encuestadores que no lo sienten; los números pueden estar bien pero las vibraciones son malas. A pesar del alto nivel de empleo y la inflación bastante baja, la confianza económica de los hogares está muy por debajo de su promedio histórico. Si esto les recuerda la situación en nuestro país, debería hacerlo; las similitudes son casi espeluznantes.

Dicho esto, los trabajadores franceses tienen algunas razones para sentirse descontentos. Macron ha intentado ser un buen tecnócrata, elevando la bajísima edad de jubilación en Francia en nombre de la responsabilidad fiscal. Trató de reducir las emisiones de carbono aumentando los impuestos a los combustibles, lo que desató protestas generalizadas, y al mismo tiempo puso fin a un impuesto a la riqueza que, según él, estaba perjudicando a la economía francesa, una medida que llevó a muchos a llamarlo el “presidente de los ricos”.

“RN, en efecto, ha adoptado una posición a favor de un gobierno grande y beneficios sociales generosos”, pero esencialmente sólo para personas con el origen étnico adecuado.

En caso de que te lo estés preguntando: No, los números no funcionan. Pero dejando de lado las matemáticas, la RN, en efecto, ha adoptado una posición a favor de un gobierno grande y beneficios sociales generosos, pero esencialmente sólo para personas con el origen étnico adecuado.

El contraste con el trumpismo debería ser obvio.

El ex presidente de EE.UU., Donald J. Trump. EFE/EPA/SHAWN THEW

El movimiento de Trump, MAGA (Make America Great Again) “Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo”, por su traducción al español, comparte la hostilidad de la derecha francesa hacia los inmigrantes y la xenofobia generalizada. Pero Donald Trump, mucho más que Macron, fue en realidad un presidente de los ricos, que recortó los impuestos a las corporaciones y a los ricos mientras intentaba, sin éxito, recortar los beneficios de salud para millones.

Y si Trump regresa al poder, no hay razón para pensar que no haría aún más para beneficiar a los ricos a expensas de los estadounidenses promedio. En particular, ha planteado la idea de sustituir los impuestos sobre la renta por aranceles, es decir, impuestos a las importaciones. Al igual que con las ideas de la enfermera registrada, las matemáticas no funcionarían; pero cualquier intento en este sentido provocaría grandes aumentos de precios para la gran mayoría de los trabajadores estadounidenses y, al mismo tiempo, generaría grandes aumentos de ingresos para el 1%.

Por eso he pasado años argumentando que no deberíamos llamar populista a Trump. Sí, atiende algunos prejuicios populares. Pero sus ideas económicas tienen como objetivo empeorar la situación de los trabajadores y al mismo tiempo enriquecer aún más a los oligarcas estadounidenses.

Así que sí, la derecha francesa es mala y su ascenso es alarmante. Pero el movimiento MAGA es peor, porque combina la fealdad de la derecha europea con una asombrosa hipocresía y desprecio por sus partidarios.

© The New York Times 2024