Inflación, desinflación y vibraflación

(Reuters)

En los últimos seis meses, el deflactor del gasto en consumo personal excluidos alimentos y energía -ya sé que es un trabalenguas, pero es la medida preferida de la Reserva Federal para medir la inflación subyacente- ha subido a un ritmo anual de sólo el 2,5%, por debajo del 5,7% de marzo de 2022.

El objetivo de inflación de la Reserva Federal es del 2%, por lo que aún no hemos llegado a él. Y no hay que esperar que la Fed declare la victoria en breve. Como puedo decirle por experiencia personal, cualquiera que sugiera que la inflación está más o menos bajo control puede esperar una avalancha de mensajes de odio y comentarios hostiles en las redes sociales. Creo que la vehemencia con la que algunos estadounidenses insisten en que la inflación sigue desbocada distorsiona también la cobertura en los medios convencionales, porque los periodistas se ven disuadidos de decir algo positivo. Y la Reserva Federal tiene que tener especial cuidado, porque perdería credibilidad si la inflación volviera a subir después de haber sonado demasiado optimista.

La verdad, sin embargo, es que la inflación se está pareciendo mucho a un problema de ayer.

Pero, un momento, ¿la gente de verdad no tiene que comprar alimentos y energía? Bueno, hay buenas razones para que los responsables políticos se fijen en las medidas “subyacentes” excluyendo los componentes que saltan mucho, pero por si le interesa, los precios incluyendo alimentos y energía han subido a un ritmo anual del ... 2,5%, igual que la inflación subyacente.

El índice de precios al consumo, más conocido, sube un poco más deprisa, un 3%, pero eso se debe enteramente a que da más peso a la vivienda, que en este momento es un indicador muy rezagado.

Lo notable no es sólo el hecho de que hayamos avanzado tanto contra la inflación, sino también que este avance parece haberse producido sin ningún coste visible. Hasta ahora, se ha tratado de una “desinflación inmaculada”, que no ha requerido ni una recesión ni un gran aumento del desempleo.

Clientes en un supermercado de Chicago (Reuters)

Antes de la crisis, existía por término medio una modesta relación positiva entre empleo e inflación. Pero en los últimos años la inflación subió mucho más de lo que esta relación habría hecho esperar, y luego bajó rápidamente sin ninguna pérdida significativa de puestos de trabajo.

¿Qué explica esta historia y cómo se compara con las predicciones de los economistas?

Hubo grandes desacuerdos entre los economistas. Creo que a casi todos les sorprendió la facilidad con la que redujimos la inflación. Pero algunos estaban más sorprendidos que otros.

Yo no creía que la desinflación fuera indolora. Creía que la economía estadounidense estaba sobrecalentada, con una demanda superior a la oferta, y preveía que corregir este desequilibrio implicaría cierto dolor. “Bajar la inflación”, escribí en agosto de 2022, “requiere enfriar la economía, pero no someterla a una depresión prolongada”.

En realidad, bajar la inflación no requería ninguna pérdida de puestos de trabajo. ¿Cómo fue posible? Puede que la demanda haya superado a la oferta en 2022, pero la diferencia parece haberse cerrado no reduciendo la demanda sino aumentando la oferta, a medida que se resolvían las persistentes perturbaciones de la pandemia.

Creo que se nos puede perdonar a los que no éramos lo bastante optimistas por no haberlo visto venir, aunque yo diría eso, ¿no? Y yo creía que la Reserva Federal estaba justificada al subir los tipos de interés teniendo en cuenta lo que sabíamos en ese momento, aunque ahora me preocupa bastante que la Reserva Federal se haya excedido y deba empezar a recortarlos pronto.

Pero, ¿de dónde venía el pesimismo extremo de algunos de mis colegas?

Varios economistas habían advertido de que el Plan de Rescate Americano, la gran ley de gasto aprobada a principios de la administración Biden, sería inflacionaria, advertencias que parecían estar justificadas por el repunte de la inflación en 2021-22. En retrospectiva, estos economistas pueden haber tenido razón por las razones equivocadas, ya que la inflación finalmente se disparó, no sólo en Estados Unidos, sino en casi todo el mundo.

Esto sugiere que la inflación puede haber tenido menos que ver con el gasto excesivo que con las perturbaciones relacionadas con la pandemia. Pero mi gran pregunta es por qué tantos economistas predijeron que el rápido aumento inicial de la inflación iría seguido de una estanflación prolongada.

La cuestión es que tenemos una historia estándar sobre por qué fue tan difícil acabar con la inflación de los años setenta, que se basa en la forma en que la inflación persistente se había arraigado en las expectativas. Pero este claramente no era el caso en 2022. Así, mientras que las predicciones de inflación en 2021 reflejaban más o menos la macroeconomía de los libros de texto, predecir la estanflación después de 2022 significaba desechar el libro de texto en favor de nuevos argumentos para el pesimismo.

Además, lo que me sorprendió en 2022 fue que los argumentos que los principales pesimistas estaban presentando para una inflación persistentemente alta no tenían ninguna conexión lógica con los argumentos que habían presentado para un aumento de la inflación en 2021. Predijeron lo mismo, pero por razones completamente diferentes. No había nada que vinculara las opiniones inflacionistas de 2022 con las de 2021, excepto una vibración pesimista compartida.

Y las vibraciones no son una buena base para el análisis económico. De hecho, las predicciones de estanflación basadas en vibraciones -¿vibraflación? - resultaron ser completamente, se podría decir épicamente, erróneas.

© The New York Times 2023