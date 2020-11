El COVID-19 prolongado puede darse en casos leves

Actualmente no existe una definición de consenso de COVID-19 posagudo

Con cifras abrumadoras de contagiados y muertos en todo el mundo, la pandemia de la enfermedad por coronavirus continúa avanzando. El espectro clínico de la infección por coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo varía desde una infección asintomática hasta una enfermedad mortal y potencialmente mortal.

Las estimaciones actuales son que aproximadamente 20 millones de personas en todo el mundo se han recuperado, sin embargo, los médicos están observando y se encuentran a volcar esos datos en informes de pacientes con síntomas graves persistentes e incluso disfunción sustancial de órganos después de la infección. Debido a que el COVID-19 es una enfermedad nueva, gran parte del curso clínico sigue siendo incierto, en particular, las posibles consecuencias para la salud a largo plazo, si las hubiera.

Actualmente, no existe una definición de consenso de COVID-19 post agudo o prolongado. Se lo suele interpretar como la presencia de síntomas que se extienden más allá de las 3 semanas desde el inicio la aparición de los síntomas, en tanto la infección crónica se extiende más allá de las 12 semanas. Según un estudio realizado por un grupo de profesionales de la División de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory de Atlanta, involucró a más de 4 millones de personas en los EE. UU., el Reino Unido y Suecia que habían experimentado síntomas después de un diagnóstico.

Un síndrome post agudo es bien reconocido en pacientes que se están recuperando de una enfermedad grave, en particular una que requirió hospitalización e ingreso en la unidad de cuidados intensivos.

En un estudio de Italia que evaluó la persistencia de los síntomas de COVID-19 en una serie de pacientes dados de alta del hospital, solo el 12,6% estaban completamente libres de síntomas relacionados con COVID-19 después una media de 60 días desde el inicio de los síntomas.

Sin embargo, el síndrome de COVID-19 post agudo no solo se observa en pacientes que tenían una enfermedad grave y fueron hospitalizados. En una encuesta telefónica realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos entre una muestra aleatoria que tuvieron un resultado positivo en la prueba ambulatoria para el SARS-CoV-2 mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, el 35% de los encuestados sintomáticos informaron no haber regresado a su estado de salud habitual 2 semanas o más después de la prueba, incluido el 26% entre los de 18 a 34 años, el 32% entre los de 35 a 49 años, y el 47% entre los de 50 años o más.

Los mayores de 50 años y la presencia de tres o más afecciones médicas crónicas se asociaron con no volver a la salud habitual dentro de los 14 a 21 días posteriores a la recepción de un resultado positivo en la prueba. No obstante, 1 de cada 5 personas de 18 a 34 años sin afecciones médicas crónicas aún no había alcanzado la salud inicial cuando se les entrevistó en promedio de 16 días a partir de la fecha de la prueba.

Lo que se ves tras lo que está

Los síntomas que se informan con mayor frecuencia después del COVID-19 agudo son fatiga y disnea. Otras expresiones comunes incluyen dolor en las articulaciones y en el pecho. Además de estos síntomas generales, se ha informado disfunción de órganos específicos, que afectan principalmente al corazón, los pulmones y el cerebro.

Desde el punto de vista de la patogenia, estas complicaciones podrían ser consecuencia de la invasión tisular directa por el virus (posiblemente mediada por la presencia del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2), inflamación profunda y tormenta de citocinas, daño del sistema inmunológico relacionado, estado de hipercoagulabilidad descrito en asociación con COVID-19 grave o una combinación de estos factores.

La lesión miocárdica, definida por un nivel elevado de troponina, se ha descrito en pacientes con COVID-19 agudo grave, junto con enfermedad tromboembólica.

Se han descrito inflamación y miocarditis, así como arritmias cardíacas, después de la infección por SARS-CoV-2. En un estudio alemán de 100 pacientes que se recuperaron recientemente de COVID-19, la resonancia magnética cardíaca (realizada dento de un promedio de 71 días después del diagnóstico de COVID-19) reveló compromiso cardíaco en 78% e inflamación miocárdica en curso en 60% .

La presencia de las comorbilidades crónicas, la duración y la gravedad de la enfermedad aguda COVID-19 y el tiempo transcurrido desde el diagnóstico original no se correlacionaron con estos hallazgos. Sin embargo, la muestra no fue aleatoria y probablemente sesgada hacia pacientes con hallazgos cardíacos.

Sin embargo, entre atletas universitarios de competición que recibieron un diagnóstico de COVID-19 por reacción en cadena de la polimerasa-transcriptasa inversa, ninguno de los cuales requirió hospitalización y la mayoría sin síntomas reportados, 46% tenía evidencia de miocarditis o lesión miocárdica previa por problemas cardíacos.

La resonancia magnética se realiza de forma rutinaria para obtener resultados positivos (en un rango de entre 12 y 53 días después). La durabilidad y las consecuencias de tales hallazgos de imágenes aún no se conocen y se necesita un seguimiento más prolongado. Sin embargo, es preocupante una mayor incidencia insuficiencia cardíaca como secuela importante del virus, con considerables implicaciones potenciales para la población general de adultos mayores con multimorbilidad, así como para los pacientes más jóvenes previamente sanos, incluidos los atletas.

Más complejo respirar

En un estudio de pacientes con COVID-19, 3 meses después del alta, 64% tenían síntomas persistentes y 71% tenían anomalías radiológicas compatibles con disfunción pulmonar, como engrosamiento intersticial y evidencia de fibrosis. Tres meses después del alta, el 25% de los individuos presentó una disminución de la capacidad de difusión del monóxido de carbono.

En otro estudio, las anomalías en los resultados de las pruebas de función pulmonar obtenidos 30 días después del alta, incluida la disminución de la capacidad de difusión del monóxido de carbono y la merma de la fuerza de los músculos respiratorios, fueron comunes y ocurrieron en el 53% de los casos y 49%, respectivamente.

Si se suma a la comorbilidad cardiovascular, ya sea preexistente o como consecuencia de COVID-19, la disminución persistente de la función pulmonar podría tener importantes consecuencias cardiopulmonares adversas.

El SARS-CoV-2 puede, además, penetrar el tejido cerebral a través de la viremia y también por invasión directa del nervio olfatorio, lo que conduce a la anosmia. Hasta la fecha, los síntomas neurológicos a largo plazo más comunes después del virus son cefalea, vértigo y disfunción quimiosensorial (p. Ej., anosmia y ageusia).

Aunque el accidente cerebrovascular es una consecuencia grave poco común del COVID-19 agudo, se han informado casos de encefalitis, convulsiones y otras afecciones, como cambios de humor importantes y confusión mental hasta 2 o 3 meses después del inicio de la enfermedad inicial.

Pandemias pasadas que involucran virus patógenos (como el SARS-CoV-1, el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente y la influenza) han involucrado secuelas neuropsiquiátricas que podrían persistir durante meses en pacientes “recuperados”, lo que puede amenazar seriamente la salud cognitiva, el bienestar general y estado funcional del día a día.

El ataque a las emociones

Además de la persistencia de los síntomas y las secuelas clínicas que pueden durar mucho más allá de la enfermedad COVID-19 inicial, aún no se ha determinado el alcance de las preocupaciones emocionales y conductuales o la angustia general de los afectados. Un diagnóstico de coronavirus y la consiguiente necesidad de distanciamiento físico se ha asociado con sentimientos de aislamiento y soledad.

El estigma relacionado también se ha generalizado y puede redundar en una sensación de desesperanza. El aumento de informes de malestar y agotamiento persistentes similares al síndrome de fatiga crónica puede dejar a los pacientes con debilidad física y trastornos emocionales. Agravado por el costo psicológico de la pandemia experimentada en toda la población, las personas que se recuperan pueden tener un riesgo aún mayor de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático o por uso de sustancias. Estos efectos combinados tienen el potencial de resultar en una crisis de salud global, considerando la gran cantidad de casos de COVID-19 en todo el mundo.

Admitiendo que no existen datos a largo plazo de un número sustancial de pacientes con varios síntomas de presentación y con grupos de comparación, y que todavía es temprano en la pandemia, es posible que un gran número de pacientes experimenten secuelas a largo plazo.

Se están abriendo clínicas para pacientes ambulatorios posteriores al COVID-19 en muchas localidades donde se han producido grandes brotes, y se ha sugerido el término “corredores de larga distancia” para referirse a estos pacientes.

Es imperativo que la atención de esta población vulnerable de pacientes adopte un enfoque multidisciplinario, con una agenda de investigación cuidadosamente integrada, para evitar la fragmentación del sistema de salud y permitir el estudio integral de las consecuencias de salud a largo plazo en múltiples sistemas orgánicos y en general en la salud y el bienestar. Además, dicho enfoque brindará la oportunidad de realizar estudios de intervenciones terapéuticas de manera eficiente y sistemática para mitigar los efectos adversos en la salud física y mental de cientos de miles, si no millones, de personas que se recuperan.

