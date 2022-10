Among Us tendrá una versión en realidad virtual

El videojuego Among Us lanzará su versión adaptada a la realidad virtual en noviembre del 2022 (Among Us VR/Twitter)

El videojuego Among Us, que fue lanzado en junio del año 2018, no cobró popularidad hasta unos años luego de su lanzamiento cuando un conjunto de streamers muy conocidos e incluso algunos deportistas de talla mundial, empezaron a jugarlo.

Sin embargo, con la llegada de más y mejores dispositivos de realidad virtual (VR), el videojuego está próximo a lanzar una nueva versión exclusiva para plataformas que soporten estas características a partir del 10 de noviembre de este año, según indica la cuenta oficial de Twitter del juego, así como la plataforma Steam.

Esta versión VR del juego no se tratará de una secuela ni tendrá una mecánica in-game diferente a la de su versión de móvil o de escritorio, sino que adaptará las características ya conocidas del juego a un entorno virtual.

Cómo jugar a Among Us VR

Según lo que se pudo ver en el tráiler publicado por Meta Quest en su canal oficial de YouTube, la mecánica del juego, que consiste en encontrar al impostor, organizar reuniones de emergencia, realizar misiones secundarias y recorrer una nave y sus ambientes, será la misma que en su versión disponible en otras plataformas.

La experiencia de este nuevo videojuego solo podrá ser multijugador, por lo que para poder usarlo, el usuario deberá reunir a un máximo de 10 personas más.

El juego tendrá la diferencia de que, en lugar de poder ver todo el espacio en un plano 2D, este será reducido al campo visual del jugador, lo que podría brindar una nueva experiencia para los jugadores, quienes también podrán ocupar un rol dentro de la tripulación de la nave.

Para los usuarios interesados en adquirir este título y jugarlo, la versión VR de Among Us será soportada por los dispositivos Meta Quest, Play Station VR, además de otros que son compatibles con la tienda virtual de Steam, como el HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index y el Windows Mixed Reality.

Además, según Schell Games, la compañía desarrolladora del juego original, al igual que esta nueva versión en VR, Among Us tendrá algunas características que lo harán más interesante:

- Sistema de voz dentro del juego, con la capacidad de implementar chat de proximidad (el volumen del audio dependerá de lo lejos que esté la fuente de sonido) para brindar mayor realismo al videojuego.

- Los minijuegos en las partidas serán iguales a los de la versión 2D pero serán adaptados a un entorno de VR. Además, se agregarán otros que serán exclusivos de esta nueva versión.

- Personalización de miembros de la tripulación con disfraces y cambios en el color del personaje. (Aunque por el momento no se ha mostrado cómo se verían los disfraces de los tripulantes en la versión de VR.

- Configuraciones de comodidad y seguridad para los usuarios.

- El emparejamiento de los jugadores no hará diferencias entre las plataformas en las que se juegue. Si un usuario de Meta Quest invita a la partida a otros que usan un HTC Live u otros dispositivos de VR, no tendrán problemas en jugar.

Nueva versión de Among Us en realidad virtual (Captura)

Para acceder a la preventa del juego y recibirlo tan pronto sea su lanzamiento oficial al mercado, se puede ingresar por medio del sitio web de Steam (https://store.steampowered.com) o a la de Meta Quest (meta.com/quest) dentro de la sección de Experiencias y luego en el apartado de Gaming.

El juego estará disponible en nueve idiomas, incluidos español latinoamericano, inglés, francés, italiano, alemán, japonés, coreano, chino simplificado y chino tradicional.

