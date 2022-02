Guía para navegar por internet de manera segura en todos los dispositivos Apple

Dispositivos de Apple. (foto: Cinco Días - EL PAÍS)

Si bien hay muchos beneficios que se pueden tener con una vida digital, los peligros son cada vez mayores y nuestra exposición a Internet puede generar todo tipo de peligros: malware que afecta el rendimiento de los dispositivos, secuestro de datos, acceso a datos personales sin consentimiento mente, entre otros.

Por ello, nada mejor que ser cuidadosos y apuntar siempre al bien en cada acción que se realiza. Los dispositivos Apple como Mac, iPhone y iPad se destacan en seguridad.

Sin embargo, existen ciertos peligros que ni siquiera Apple puede afrontar, porque en última instancia dependen de nosotros y si no el usuario no se cuenta, se cometerán errores que pueden terminar muy mal.

A continuación, Infobae trae 5 consejos para manear de manera segura por Internet en todos los dispositivos de Apple:

1. Mantener todos los dispositivos siempre actualizados

Actualizar iOS, iPadOS y macOS no solo permite aprovechar nuevas características o funciones visuales, sino que también tiende a mejorar el rendimiento del dispositivo eliminando errores de software y sobre todo agregando parches de seguridad.

Los ciberdelincuentes están constantemente desarrollando herramientas para explotar vulnerabilidades en teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

Y, afortunadamente, Apple y el resto de fabricantes trabajan constantemente para protegerse e implementar actualizaciones periódicas para garantizar la integridad de sus dispositivos.

iPhone actualizando el software. (foto: Muy Interesante)

2. Utilizar un buen gestor de contraseñas es clave

Cada vez los usuarios tienen más cuentas, registros en las web, apps o servicios. Sabiendo lo peligroso que es tener la misma contraseña para todo y lo prácticamente imposible que es recordarlas, basta con anotarlas.

Y, por supuesto, hacerlo a mano en papel no solo es tedioso e inconveniente, sino que también es potencialmente arriesgado.

Por ello, existen gestores de contraseñas como NordPass que además de permitir registrar estas contraseñas, incluye opciones para colocar tarjetas de crédito, como también herramientas que permiten escanear la red en busca de filtraciones para saber si sus contraseñas pueden haber sido filtradas.

Además, cuenta con un generador de contraseñas para hacerla lo más compleja posible.

NordPass. (foto: ADLSZone)

3. Intentar navegar con una VPN

Disfrutar de una navegación 100% privada no es posible con una conexión regular a través de Wifi o datos móviles.

Una de las herramientas que mejor protección ofrece en este ámbito es NordVPN, que tiene una gran relación calidad-precio y ofrece extras notables en términos de seguridad, como la garantía garantizada de que incluso la empresa que está detrás no podrá evitar controlar sus actividades.

VPN. (foto: Redes Zone)

4. Siempre estar atento a la privacidad y los permisos de sus apps

Las aplicaciones descargadas de App Store siempre son más seguras y confiables que las aplicaciones descargadas de Internet.

Sin embargo, esto no garantiza que no haya riesgo para su privacidad, ya que estas aplicaciones suelen solicitar permisos de ubicación, acceso a micrófono, cámara, etc.

Lo bueno es que estos permisos se configuran manualmente. Es concebible que una aplicación de grabación de video necesite acceso a la cámara y al micrófono, de la misma manera que una aplicación de navegación necesita saber su ubicación.

Sin embargo, hay aplicaciones muy simples que ni siquiera lo solicitan, por lo que siempre debe leer los términos y dejar claro qué está solicitando estos permisos.

Permisos de Facebook en un iPhone. (foto: Kyocode)

5. Tratar de mantenerse informado

La mejor manera de mantenerse seguro es estar completamente informado y sobre todo actualizado sobre los peligros. No es necesario obtener un título de experto en el campo de la ciberseguridad, pero el caso es que muchas veces no se pierde la oportunidad de estar al tanto de las novedades en la materia.

Podrás estar muy atento a información como los ciberataques en curso más habituales o las tendencias del phishing digital. Como resultado, usted mismo podrá evitar caer en la trampa y avisar casualmente a sus personas más cercanas para que tampoco sean víctimas.

Internet seguro. (foto: RPA Amatech Group)

