"Lo más requerido en programación es Java, C#, Javacript, C++ y PHP. Sin embargo en Argentina tenemos muchos ´lagartos´ en el mercado que no innovaron con el tiempo y hoy están presos de decisiones tecnológicas pasadas. Típicamente estas personas se fueron jubilando, pero continúan siendo fundamentales para sus trabajos actuales y el funcionamiento de muchas aplicaciones. Por eso siguen siendo necesarias habilidades en Cobol, Adabas, etc", concluyó Anacleto.