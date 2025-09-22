Realeza

El príncipe Harry visitó en secreto a otro miembro de la realeza durante su visita a Londres

El duque de Sussex aprovechó su viaje al Reino Unido para mantener un encuentro reservado y muy emotivo

Por Faustino Cuomo

El príncipe Harry mantuvo una
El príncipe Harry mantuvo una reunión privada con el duque de Kent en Londres para expresar sus condolencias por la muerte de la duquesa Katharine (REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool)

Una reunión privada celebrada en el Palacio de Kensington durante la reciente estadía de Harry, duque de Sussex, en Reino Unido, ha despertado especulaciones sobre un posible acercamiento dentro de la familia real. El duque aprovechó su viaje para mantener un encuentro reservado que marcó un nuevo episodio en su relación con la realeza.

Según fuentes citadas por PEOPLE, Harry realizó una visita discreta al duque de Kent, Eduardo, para transmitirle personalmente sus condolencias tras el fallecimiento de la duquesa de Kent, Katharine. La reunión se celebró pocos días después del deceso, ocurrido el 4 de ese mes a los 92 años.

Aunque el duque de Sussex no asistió al funeral, celebrado el 16 de septiembre, consideró fundamental expresar su pésame en persona durante su paso por el país.

El duque de Sussex no
El duque de Sussex no asistió al funeral de la duquesa de Kent debido a compromisos internacionales previos (REUTERS/Toby Melville)

Compromisos y una agenda ajustada

La imposibilidad de Harry de acudir al funeral se debió a que su agenda ya contemplaba desplazamientos internacionales, en particular actividades relacionadas con la Invictus Games Foundation en Ucrania. Según declaraciones recogidas por PEOPLE, el propio Harry lamentó no haber podido prolongar su estancia en el Reino Unido para ver a más personas, pero consideró fundamental cumplir con los compromisos previamente adquiridos.

Durante los cuatro días que permaneció en territorio británico, el duque de Sussex participó en diversos actos públicos y privados. Entre ellos, destacó su presencia en los premios WellChild en Londres el 8 de septiembre, donde interactuó con niños y familias, y su visita al Community Recording Studio (CRS) en Nottingham, donde compartió momentos con jóvenes activistas. Trevor Rose, representante del CRS, afirmó a PEOPLE que “él quiere sentir la energía aquí. Le importa, y eso es lo principal”.

El príncipe Eduardo, duque de
El príncipe Eduardo, duque de Kent, llega a la catedral de Westminster para la misa de réquiem el día del funeral de su esposa (foto: REUTERS/Toby Melville)

Un reencuentro clave con el rey Carlos III

Uno de los momentos más relevantes del viaje fue el reencuentro privado entre Harry y el rey Carlos III en Clarence House el 10 de septiembre, tras casi dos años de distanciamiento. La reunión, que se prolongó cerca de una hora, fue interpretada por observadores y expertos como un posible primer paso hacia la reconciliación familiar. Ailsa Anderson, ex portavoz de la reina Isabel II, declaró a PEOPLE que se trató de “un gran avance en la dirección correcta” y un ejercicio de reconstrucción de la confianza.

Aunque la relación entre Harry y el monarca, así como con su hermano, el príncipe William, ha atravesado momentos de tensión, fuentes consultadas por el medio subrayaron que el encuentro representa un punto de partida esperanzador, aunque el proceso de reconciliación aún se vislumbra largo.

Harry se reencontró en privado
Harry se reencontró en privado con el rey Carlos III en Clarence House, en un encuentro interpretado como un posible primer paso hacia la reconciliación familiar (foto: Chris Jackson/Pool via REUTERS)

El propio Harry, en declaraciones posteriores durante su visita a Ucrania, manifestó que “la atención debe centrarse en mi padre”, y aseguró que su conciencia está tranquila respecto a las revelaciones pasadas sobre la familia real. Consultado sobre la posibilidad de llevar a sus hijos al Reino Unido pese a las preocupaciones de seguridad, respondió que “sí, lo haría. Esta semana ha acercado esa posibilidad”.

Fuentes próximas al palacio, citadas por PEOPLE, valoraron positivamente los intentos de acercamiento, aunque advirtieron que todas las partes deben mostrar comprensión y empatía. “Todos deben tener compasión por todos los lados”, apuntó una de estas voces.

Durante su visita al Reino
Durante su visita al Reino Unido, Harry participó en actos públicos como los premios WellChild y visitó el Community Recording Studio en Nottingham (foto: Aaron Chown/Pool via REUTERS)

Regreso a California y nuevos proyectos

Tras su paso por el Reino Unido y Ucrania, Harry regresó a Montecito, California, para reunirse con su esposa Meghan Markle y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Poco después, la pareja asistió al concierto benéfico One805LIVE!, en Santa Bárbara, en apoyo a los servicios de emergencia del condado.

Según fuentes consultadas por PEOPLE, el viaje representó un impulso positivo para el duque de Sussex, quien mantiene su compromiso con las causas que apoya y ya contempla nuevas oportunidades para regresar y continuar su labor.

