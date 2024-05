Apple se quedó atrás en IA y acabó con su proyecto del coche autónomo. ¿Qué sigue?

Apple reporta la mayor caída de ingresos trimestrales en más de un año. (EFE/John G. Mabanglo)

Las líneas solían extenderse alrededor de la manzana en la tienda insignia de Apple en Union Square y otras alrededor del mundo, con multitudes de clientes ansiosos acampando durante días, solo para estar entre los primeros en tener en sus manos los productos más nuevos de la compañía. Hace una década, el entusiasmo por Apple parecía imparable mientras la compañía revelaba una corriente constante de dispositivos imprescindibles.

Hoy en día, sin embargo, Apple, considerada durante mucho tiempo como la compañía más innovadora y valiosa del mundo, se encuentra en una encrucijada.

Mientras la empresa con sede en Cupertino, California, lucha por revivir el entusiasmo del consumidor por sus productos de la última década, Apple reportó su mayor caída de ingresos trimestrales en más de un año. Las ventas de la compañía para el trimestre que terminó el 30 de marzo cayeron un 4 por ciento respecto al año anterior, a 90.75 mil millones de dólares, mientras que el ingreso neto cayó un 2 por ciento, a 23.64 mil millones de dólares.

En los últimos meses, la empresa también ha sido incapaz de capturar una audiencia general con su costoso casco Vision Pro y finalmente abandonó su intento de larga duración de desarrollar un automóvil autónomo. Mientras tanto, los consumidores en el extranjero, especialmente en China, están optando cada vez más por smartphones de Huawei Technologies y Samsung, mientras que los clientes existentes se aferran felizmente a los productos de Apple que tienen.

“Tenemos cientos de millones de productos en uso que tienen cinco años o más”, dijo John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de hardware de Apple, en una entrevista con The Washington Post en abril. “Y ese número simplemente sigue creciendo”.

Para revertir esta caída, se espera que el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, insinúe nuevas características de inteligencia artificial la próxima semana y las presente en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de la compañía en junio. Los analistas tienen la esperanza de que Apple finalmente capitalice el auge de la IA y revele nuevas características imprescindibles en el próximo iPhone para reenergizar a los clientes y impulsar la demanda. Los riesgos son altos para Apple, que hizo historia el año pasado al alcanzar una capitalización de mercado de más de 3 mil millones de dólares, impulsada en parte por la demanda de mercados emergentes, como India, y el entusiasmo por el casco de la compañía aún sin lanzar.

Pero a principios de este año, Apple fue destronada como la compañía más valiosa del mundo por Microsoft, que se convirtió en uno de los poderosos líderes en el auge de la IA a través de su inversión en el fabricante de ChatGPT, OpenAI. Y el mes pasado, Apple despidió a más de 600 empleados después de cerrar su proyecto de automóvil autónomo, su mayor reducción de personal en años.

Mientras tanto, en el trasfondo, la compañía también enfrenta un mayor escrutinio por parte de los reguladores en la Unión Europea, su segundo mercado más grande por ingresos, y una demanda antimonopolio del Departamento de Justicia de EE. UU., que alega que Apple está abusando de su poder de mercado.

“¿Dónde está lo próximo grande?”, dijo Bob O’Donnell, fundador y analista jefe de TECHnalysis Research. “Siempre parece que Apple saca un conejo del sombrero mágico cada vez, pero parece que las opciones para hacerlo son cada vez menores”.

Apple no respondió a una solicitud de comentarios.

La creciente preferencia por Huawei y Samsung en China pone en riesgo la dominación del mercado de Apple. (Infobae/Archivo)

Competencia creciente y regulación

El iPhone sigue siendo la joya de la corona de la alineación de productos de Apple, y hay poco que sugiera que esto cambiará pronto. Pero incluso el producto más popular de Apple, que generó más de 200.6 mil millones de dólares en ingresos para la empresa durante su año fiscal 2023 que terminó el 30 de septiembre, no es inmune a los gustos cambiantes.

La prueba está en los números: el jueves, Apple reportó ventas trimestrales de iPhone de 45.9 mil millones de dólares, más de un 10% menos que el año anterior.

Parte de esta disminución se puede atribuir al rendimiento de Apple en el extranjero, donde el iPhone disfruta de menos predominio en las preferencias del consumidor que en Estados Unidos.

La región de China continental de la compañía, que incluye China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán, ha sido durante mucho tiempo una de las zonas de crecimiento más cruciales de Apple. Pero la creciente presión de una serie de rivales locales, incluido Huawei con sede en Shenzhen, que superó las sanciones estadounidenses dirigidas a frenar su avance a fines de 2023 al producir un smartphone con un procesador hecho en el país, redujo considerablemente la cuota de mercado de Apple en la región a principios de este año.

Los datos de la firma de investigación de mercado Counterpoint Research indicaron que las ventas de Apple en China cayeron casi un 20 por ciento en el primer trimestre de 2024, un cambio que el analista de investigación senior Ivan Lam atribuyó parcialmente al “regreso de Huawei”.

El alcance completo de la disminución de la empresa en China quedó claro el jueves, cuando Apple reportó una disminución de ingresos del 8% en comparación con el año anterior.

Durante años, los iPhones fueron un símbolo de estatus en China, pero las tensiones geopolíticas han agriado a algunos consumidores en las marcas estadounidenses. El auge de las marcas de smartphones chinos fue recientemente celebrado por compradores patrióticos en China, con la noticia convirtiéndose en un tema de tendencia en la plataforma de redes sociales china Weibo.

“He cambiado de la fruta a Huawei, y no me arrepiento”, escribió un comprador chino en Weibo, usando un apodo para Apple. “Huawei es realmente agradable de usar. Nunca volveré a comprar el de la fruta por vanidad. ¡Vamos Huawei! ¡Vamos productos domésticos!”

El iPhone podría “volver a crecer en China”, dijo el analista de Wedbush Securities, Daniel Ives, debido a “un ciclo de demanda reprimida con un modelo de iPhone 16 impulsado por IA en el horizonte”. Pero la estatura de Apple en China también podría verse afectada por factores geopolíticos, incluida una potencial represalia de Pekín si TikTok se ve obligado a cerrar en Estados Unidos después de que el Congreso recientemente aprobó legislación.

Apple también enfrenta desafíos regulatorios que podrían obligarla a replantearse los diseños de productos y servicios existentes y futuros.

Algunos de los modelos populares de smartwatch de Apple, dos de los cuales fueron temporalmente prohibidos a finales de 2023, también enfrentan un futuro incierto. Los nuevos dispositivos Apple Watch Series 9 y Watch Ultra 2 vendidos en los Estados Unidos informan a sus propietarios que una aplicación incorporada de monitoreo de oxígeno en sangre “ya no está disponible” cuando intentan usarla, debido a una disputa de infracción de patentes con la compañía de tecnología médica Masimo. Esa ida y vuelta legal está en curso, y un juicio podría no tener lugar hasta 2025.

La UE este año presentó una histórica ley antimonopolio, la Ley de Mercados Digitales, que obligó a la compañía a permitir tiendas de aplicaciones de terceros en iPhones por primera vez. Apple generó alrededor de 85 mil millones de dólares en ingresos anuales de su negocio de servicios, que incluye la App Store, donde obtiene tarifas por compras de aplicaciones.

Apple ha intentado retener el control sobre su plataforma en la UE afirmando que cobrará tarifas por compras de aplicaciones a través de tiendas de aplicaciones de terceros, en un movimiento que enfureció a algunos desarrolladores de aplicaciones y también irritó a los funcionarios de la UE. Solo semanas después de que la DMA entrara en vigor, la Comisión Europea anunció que había iniciado una investigación antimonopolio contra Apple, con la compañía enfrentando multas de hasta el 10 por ciento de sus ingresos globales.

Apple dijo en ese momento que estaba segura de que estaba cumpliendo con la DMA.

Luego, en marzo, el Departamento de Justicia lanzó una investigación antimonopolio contra Apple. Los fiscales han acusado a Apple de abusar de su poder de mercado para mantener a los desarrolladores de aplicaciones y consumidores en su ecosistema, alegaciones similares a las que se investigan en la UE. Si el tribunal falla a favor de los fiscales, podría ordenar cambios en la estructura empresarial de Apple.

“Alegamos que Apple ha mantenido el poder de monopolio en el mercado de los smartphones, no simplemente manteniéndose por delante de la competencia por méritos, sino violando la ley federal antimonopolio”, dijo en un comunicado el fiscal general Merrick Garland. “Si no se impugna, Apple solo continuará fortaleciendo su monopolio de smartphones”.

El portavoz de Apple, Fred Sainz, dijo en ese momento que la demanda es “errónea en los hechos y en la ley” y que la compañía “se defenderá enérgicamente contra ella”.

Apple enfrenta desafíos regulatorios significativos en la Unión Europea y Estados Unidos. (REUTERS/Aly Song)

Más allá del iPhone

Mientras tanto, los intentos de Apple de crecer más allá de su puñado de productos centrales han tenido un éxito limitado. El casco Vision Pro de la compañía se lanzó este año con críticas mixtas. Los críticos han reconocido la sofisticación del hardware de Apple, pero lamentaron su conjunto limitado de características y ecosistema de aplicaciones.

Desde entonces, el casco, que cuesta casi 3,500 dólares, ha tenido dificultades para encontrar consumidores fuera de las comunidades de realidad mixta y fanáticos de Apple. Y aunque el producto ha estado disponible solo durante los últimos meses, muchos son escépticos de que se convierta en un dispositivo convencional pronto.

“No creo que haya alguna esperanza de que esto sea lo próximo grande”, dijo O’Donnell, el analista de TECHnalysis Research. “Es demasiado caro, y el valor que obtienes para la gran mayoría de las personas es efímero”.

Luego, poco después del lanzamiento del Vision Pro, Apple puso fin a uno de sus proyectos más ambiciosos: construir un automóvil autónomo.

Durante casi una década, circularon rumores sobre Apple y su proyecto de automóvil autónomo altamente secreto, denominado “Project Titan”. Aunque la compañía estaba muy por detrás de sus competidores, incluidos Tesla, Waymo y Cruise, que habían desplegado vehículos al público en California y otros mercados en Estados Unidos, los observadores de la industria consideraron el empuje de Apple hacia la tecnología de conducción autónoma como un voto de confianza en el potencial de la conducción automatizada. También dio a los inversores esperanza de una nueva tecnología fundamental de la compañía.

Apple nunca reconoció públicamente el proyecto, pero hubo señales el año pasado de que estaba probando en silencio: datos públicos del DMV de California mostraron que probó 67 automóviles durante 724,205 kilómetros en California entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, un aumento de más del triple respecto al año anterior. Mientras tanto, sus SUV dorados, equipados con grandes sensores cuadrados, podían verse alrededor de la sede de Apple en Cupertino.

Pero entonces, en febrero, el proyecto se deshizo oficialmente: la compañía desechó el proyecto, cerrando un largo capítulo de especulación sobre lo que la compañía planeaba hacer con los automóviles. En cambio, Apple centró su atención en proyectos de IA generativa, dando a los observadores de la industria esperanza de que Apple finalmente esté lista para unirse al ciclo de exageración de la IA.

“Seguimos sintiéndonos muy optimistas sobre nuestra oportunidad en la IA generativa”, dijo Cook en una llamada de conferencia con inversores, agregando que Apple está haciendo “inversiones significativas” que planea compartir con los clientes pronto.

“Creemos en el poder transformador y la promesa de la IA y creemos que tenemos ventajas que nos diferenciarán en esta nueva era”, dijo Cook.

Por ahora, sin embargo, la forma de las ambiciones de IA de la compañía permanece poco clara. Y Apple llega tarde a la fiesta mientras rivales como Microsoft, Amazon y Meta gastan miles de millones de dólares para respaldar la infraestructura de IA. La primera ola de dispositivos de Apple que enfatizan la IA podría debutar tan pronto como la próxima semana, cuando se espera que la compañía revele una lista muy esperada de nuevos iPads.

No todos pierden la esperanza. Carolina Milanesi, presidenta y analista principal de Creative Strategies, dijo que a pesar de la sombría perspectiva de ganancias para el futuro cercano, Apple “siempre parece encontrar la manera de salir de estas situaciones”.

“El hecho de que tengan tantas diferentes corrientes de ingresos es lo que les permite no sentir la presión de la misma manera que lo haría un pony de un solo truco”, dijo.

(c) 2024 , The Washington Post