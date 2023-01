Raziel García volverá al Perú y será el nuevo refuerzo de Carlos A. Mannucci por todo el 2023

Raziel García regresará a la Liga 1 después de dos años.

Raziel García llegó a Deportes Tolima a fines del 2021 tras una gran campaña en Cienciano. En Colombia jugó 22 partidos del torneo local y dos encuentros por Copa Libertadores. Además, anotó un gol y dio tres asistencias. El club ‘colocho’ no estuvo conforme con su rendimiento, por eso en octubre del año pasado, un directivo aseguró que si el volante peruano no rendía, se le iba a buscar equipo para prestarlo, pues tiene contrato vigente hasta fines del 2024. Es así que regresará al fútbol peruano como nuevo refuerzo de Carlos A. Mannucci por todo el 2023.

El mediocampista retornará a la Liga 1 después de dos años y esta vez espera tener la continuidad que no tuvo en tierras cafeteras. Llegará como fichaje tras la posible salida de Yuriel Celi, quien tiene contrato vigente con los ‘carlistas’: todo parece indicar que finalmente será jugador de Universitario de Deportes. Los trujillanos no querían soltar al volante de 20 años porque estaba en sus planes, pero el futbolista no se presentó a la pretemporada y viene negociando su desvinculación. La llegada de García haría todo más fácil y rápido. Y así en los próximos días podrían anunciarlo oficialmente los ‘cremas’.

“El mediocampista peruano Raziel García es nuevo refuerzo de Carlos Manucci. Deportes Tolima, dueño de su pase, lo cede a préstamo por un año y sin opción de compra.”, así informó el periodista argentino César Luis Merlo sobre el futuro del peruano.

Te puede interesar: Programación de Liga 1 2023: así se jugará la fecha 1 del Torneo Apertura en Perú

🚨El mediocampista peruano Raziel García es nuevo refuerzo de Carlos Manucci.

*️⃣Deportes Tolima, dueño de su pase, lo cede a préstamo por un año y sin opción de compra. — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 5, 2023

Clubes de Raziel García

- Universidad San Martín (2011-2016)

- Unión Huaral (2017)

- Universidad César Vallejo (2018-2020)

- Cienciano (2021)

- Deportes Tolima (2022)

Presentación confirmada

Carlos A. Mannucci tiene todo listo para su ‘Noche Tricolor’ que se llevará a cabo el miércoles 11 de enero en el estadio Mansiche de Trujillo. El equipo de Mario Viera será presentado en sociedad y su partido de fondo será ante Junior de Barranquilla, el mismo rival que tendrá Alianza Lima en su ‘Tarde Blanquiazul’ este 8 de enero. Los ‘carlistas’ son uno de los equipos que más refuerzos sumó, en total 17: el uruguayo Maximiliano Amondarain, los argentinos Federico González y Matías Cortave y los nacionales Jefferson Portales, Alexis Cossio, Andy Vidal, Erick Gonzales, Marcelo Gaona, Erick Perleche, Marlon Ruidias, Carlos Correa, Tarek Carranza, Edhu Oliva, Joao Villamarín, Kevin Ruiz, Gerson Valladares y Michel Rasmussen.

A ellos se les suma la permanencia de los futbolistas Manuel Heredia, Carlos Neyra, Matías Llontop, Bryan Urrutia, el uruguayo Gustavo Viera, Yuriel Celi, Matias Succar, Alexander Lecaros y Javier Núñez. La gran misión de Viera es darle vuelta a la campaña del año pasado, cuando el descenso terminó siendo una posibilidad en la recta final del campeonato, pero logró salvarse. Finalmente, quedó en la posición número 15 con 33 unidades a 6 puntos de la zona de la baja.

Te puede interesar: Fichajes Liga 1 2023 EN VIVO: Altas, bajas y renovaciones del torneo peruano

La 'Noche Tricolor' será el próximo miércoles 11 de enero en el estadio Mansiche.

Saldrá con todo

Maximiliano Amondarain, es uno de los nuevos refuerzos de Carlos A. Mannucci. El defensa uruguayo llegó al Perú a inicios del 2022 y se puso la camiseta de Alianza Atlético. Hizo una buena campaña con los ‘churres’, pero no le dijeron para renovar y por eso habló con Mario Viera.

“Cuando llegué a Perú mi objetivo era poder mantenerme en la liga y poder ir haciéndome un nombre. Creo que con Alianza Atlético hicimos un buen año y por eso ahora tengo la oportunidad de seguir demostrando mis cualidades en otro equipo. Venimos trabajando muy bien, comenzamos los trabajos el 19 de diciembre. Estuvimos concentrados en un hotel, entrenando a doble turno y la verdad que el ‘profe’ está haciendo un buen trabajo físico. Nos estamos adaptando, tenemos proyectados un par de amistosos y ahora estamos enfocados en agarrar la idea que tiene Mario”, explicó Amondarain en una entrevista a GOLPERU.

El defensor llegó a la ciudad de Trujillo para vestir los colores de Carlos A. Mannucci por todo el 2023.

SEGUIR LEYENDO