Pamela Balzano, influencer del póker: “Deben haber más torneos dirigido a mujeres en Latinoamérica”

Pamela Balzano cree que las mujeres latinoamericanas tienen mucho potencial en el póker. (GGPoker)

La influencer Pamela Balzano es una de las pocas mujeres en el póker latinoamericano, algo que ella espera que cambie con los años. Brasil ya lo logró; Estados Unidos, también, sin embargo, la mayoría de países hispanohablantes aún ven esa opción como lejana. Pero Pamsi, como es conocida por sus seguidores, quiere que eso cambie.

“A Latinoamérica le falta mucho. Tal vez con una estrategia de marketing que ninguna empresa ha logrado, se pueda convencer a las mujeres para que jueguen. Deben haber más torneos dirigido a mujeres en Latinoamérica mientras tanto es un poco complicado, pero sé está buscando poco a poco”, dijo la jugadora de cartas a Infobae durante el Mundial del Póker en Uruguay (World Series Of Poker Uruguay - WSOP), organizado por GGPoker, en Enjoy Punta del Este.

La creadora de contenido consideró que para que las mujeres latinoamericanas jueguen póker en grandes eventos, como sucede en Estados Unidos, tienen que encontrarse en un lugar seguro, libre de acoso y comentarios machistas. A ella le sucedió una vez cuando un jugador le cuestionó qué hacía en un evento de tal magnitud y cómo su pareja había permitido que esté allí, sin embargo, Pamsi cree que esto va a evolucionar.

“Yo siempre cuento que estoy un poco fuera de la realidad porque yo siempre he estado en el ambiente, he trabajado desde hace muchos años en el póker, mucha gente me conoce y mi hermano juega al póker”, reveló.

Te puede interesar: Diego Ventura, el peruano más exitoso en el póker: “Siempre estás en constante aprendizaje”

Pamela Balzano es jugadora de póker y creadora de contenido. (Instagram)

Los inicios y la carrera de Pamsi en el póker

Balzano empezó hace unos años. Era fotógrafa de los eventos de póker hasta que se animó a unirse a una mesa. Desde ese día no paró. Actualmente es la representante de GGPoker Latinoámerica.

En su cuenta de Instagram, TikTok o YouTube, la jugadora de cartas de 26 años enseña cómo es este juego mental. Ella edita sus videos. Es, como se dice a sí misma, “una perfeccionista”.

“Recuerdo que fui la primera youtuber en español que tuvo la idea de enseñar el póker de una manera divertida, no tan estático ni aburrido, para llegar a los jóvenes. Hacer videos en YouTube cansa, es muy agotador porque yo soy muy exigente. Quería que el guion sea perfecto. Admiro mucho a las personas que son todoterreno en este campo, es complicadísimo”, agregó.

Te puede interesar: El Mundial de Póker puede llegar a Lima en 2023: “Es uno de los principales mercados en esta parte del continente”

Pamela Balzano empezó como fotógrafa en eventos de póker y luego se dedicó a jugarlo. (GGPoker)

El contenido en YouTube era pionero, así que llegó a todo el público hispanohablante. Luego, empezó en Twitch y allí también fue una de las primeras con contenido en castellano acerca del póker. El trabajo también es extenuante.

“En YouTube se graban los videos; en Twitch, como es contenido en vivo, tienes que estar allí hasta que acabe la partida. Si empieza el torneo al mediodía muchas veces termina a las 11 o 12 de la noche, o sea, son 12 horas frente a una cámara”, relató.

El auge de TikTok le llamó la atención. En 2021, Pamsi quería que se entienda el póker de una manera rápida y amena. La red social, por la rapidez de los reels, le ofrecía esta opción que aprovechó.

El profesionalismo del póker

El juego de cartas está relacionado con un estilo de vida bohemio de los hombres que, según Pamsi, no tiene nada que ver con la realidad o cómo se han interpretado en las películas de Hollywood.

“Si has avanzado en un torneo de póker, pero dormiste mal, olvídate: te enojas contigo mismo, pierdes dinero porque en el póker absolutamente todo es mental. La concentración es fundamental. En los torneos tienes descansos de 15 minutos cada dos horas que es muy poco, por eso tu mente siempre tiene que estar ejercitada”, contó.

Balzano concluyó que muchos jugadores de póker comen sano, hacen ejercicios o realizan meditación o yoga porque “todo eso se ve reflejado en los torneos de póker”.

“Mi hermano, que casi siempre asiste a los torneos de póker, juega fútbol y pádel. O se distrae con los videojuegos. Yo intento siempre relajarme y dormir mis horas para tener un buen día en el torneo. Si no duermo mis horas me molesto y eso no debe ocurrir si vas a jugar por horas”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO