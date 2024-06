Arquero de Carlos Stein se lesionó, hijo del presidente del club lo reemplazó y encajó tres goles en 16 minutos por Liga 2

Jairo Revolledo, de 15 años e hijo del presidente de Carlos Stein, debutó en Liga 2 y encajó tres goles. Crédito: Captura Nativa

En el fútbol peruano no dejan de ocurrir hechos insólitos. Desde ‘bloopers’ impensados en la cancha hasta acontecimientos indignantes a nivel dirigencial transcurren a montón. De hecho, en la última fecha de la Liga 2, Carlos Stein fue la víctima de ello, tras un insólito cambio en los últimos minutos del partido contra Deportivo Llacuabamba que dio mucho que hablar.

El cuadro ‘carlista’ se midió el último viernes 31 de junio contra el conjunto ‘minero’ en el Estadio Municipal de Huamachuco por la novena jornada de la Segunda División del Perú y no la pasó nada bien. En el marcador se vio reflejado su inferioridad con respecto al rival; sin embargo, todo empeoró en los últimos minutos cuando su arquero titular se lesionó.

Cerca del minuto 80, el guardameta Diego Montalvo quedó tendido en el césped, acusando dolor en el bíceps femoral de su pierna derecha. Tras ello, a Carlos Stein no le quedó de otra que sustituirlo; sin embargo, su reemplazante natural ‑Ignacio Araujo‑ no se encontraba en el banco, debido a una lesión.

El único que tenía los guantes puestos y aguardaba para hacer su ingreso a la cancha era Jairo Revolledo, hijo del presidente del club chiclayano que apenas tiene 15 años y previamente no había asistido a los entrenamientos del equipo ‘carlista’ para afrontar la Liga 2. “Categoría 2007, hijo del presidente del club y no entrena con ellos. El arquero suplente no viajó, porque está lesionado y para completar la nómina lo pusieron al hijo del presidente”, detalló el comentarista de Nativa TV durante la transmisión.

Hijo del presidente de Carlos Stein debutó en Liga 2 y encajó tres goles en 16 minutos. (Video: Nativa TV)

Para entonces, Carlos Stein ya se encontraba perdiendo el partido por amplio margen (3‑0) tras un hat‑trick de Kevin Sánchez; sin embargo, todo empeoró con esta sustitución insólita. En tan solo 16 minutos que estuvo parado bajo los tres palos, el joven arquero encajó tres goles y terminó siendo protagonista de una contundente goleada por 6‑0 de su equipo.

Nada pudo hacer Revolledo para evitar los goles de Paolo Méndez (89′), Edixon Mena (90+3′) y John Vega (90+6′) sobre el final del choque. Fue una auténtica pesadilla para el portero de 15 años, que seguramente tendrá más protagonismo con el elenco chiclayano si los arqueros principales continúan lesionados.

El mal momento de Carlos Stein

Carlos Stein pasa por un mal momento deportivo. Hasta el momento, no sabe lo que es ganar en la presente temporada de la Liga 2, y se ubica en el séptimo puesto de la Zona Norte del campeonato, superando únicamente a Juan Aurich y Unión Huaral, clubes que no han podido disputar el torneo debido a la falta de licencia para competir.

Protesta de jugadores de Carlos Stein en Liga 2.

Más allá de las derrotas que ha tenido en estas primeras fechas del certamen, el cuadro ‘carlista’ tampoco la ha pasado bien a nivel dirigencial y, por tanto, los jugadores han manifestado su molestia y desacuerdo con los directivos. De hecho, en los primeros segundos del partido contra Deportivo Llacuabamba, los futbolistas realizaron un particular gesto a modo de protesta: caminaron en la cancha sin intentar quitar el balón al rival.

“Los jugadores de Stein no están marcando por un tema de protesta. Eso han coordinado con sus colegas de Llacuabamba. Es una protesta contra sus dirigentes por las incomodidades que están pasando día a día y en los viajes. Esperemos que estas situaciones no golpeen al futbolista”, informó el comentarista de Nativa TV en la transmisión. Después de ello, las acciones transcurrieron con normalidad en el Estadio Municipal de Huamachuco.