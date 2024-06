Vanessa Robbiano confiesa que Gianella Neyra le presentó a su esposo: “Nos conocimos en su matrimonio”

Vanessa Robbiano confiesa que Gianella Neyra le presentó a su esposo el día de su boda | Gerardo Ruiz Miñán - Youtube

Vanessa Robbiano, escritora, guionista y actriz, quien reside en Argentina desde hace 22 años, reveló en una reciente entrevista que conoció a su esposo y padre de sus hijos gracias a Gianella Neyra. Su primer encuentro con el “amor de su vida” ocurrió en el matrimonio de la expresentadora de televisión con Segundo Cernadas, celebrado en 2004.

“José María es el amor de mi vida, tengo ya 18 años con él. Él es de Buenos Aires, lo conocí en el casamiento de Gianella con su primer esposo, Segundo Cernadas”, comentó la artista nacional en entrevista con Gerardo Ruiz Miñán.

La actriz explicó que asistió al matrimonio de Gianella Neyra y Segundo Cernadas debido a su estrecha amistad con ambos. Sin embargo, nunca imaginó que allí conocería a su actual marido, invitado al evento por ser íntimo amigo del hermano del actor argentino, Pedro Cernadas.

Segundo Cernadas y la peruana Gianella Neyra el día de su boda en 2004. Vivieron juntos hasta 2011 y, juntos, educan a Salvador, el hijo de ambos.

“Coincidentemente, nunca habíamos estado en los mismos lugares siendo amigos de las parejas. José María estaba (en el matrimonio) y ahí nos conocimos, él pensaba que yo formaba parte de la comitiva (amigos peruanos que Gianella invitó a su boda en Argentina); por eso él pensaba que yo me iba, pero no”, detalló la actriz.

Vanessa Robbiano recordó que bailó y charló con José María toda la noche, por lo que pactaron una cita al día siguiente. No obstante, él no se presentó y la llamó dos días más tarde. “Le dije que no vuelva a plantar y él no sabía dónde meterse, ni se había acordado (de su cita)”, relató la artista.

Después de su primera cita, la cual fue accidentada debido a un problema en el auto de su ahora esposo, Vanessa Robbiano se convenció de que estaban hechos el uno para el otro.

Vanessa Robbiano dio detalles de su historia de amor con el padre de sus hijos. Captura/Youtube

¿Por qué se divorciaron Gianella Neyra y Segundo Cernadas?

Después de que la pareja mostrara signos de distanciamiento, se especuló que Segundo Cernadas habría sido infiel a Gianella Neyra con su compañera de la telenovela “Ana Cristina”, la actriz Karina Jordán. Sin embargo, el actor argentino desmintió rápidamente estos rumores, asegurando que su relación con la madre de su hijo no terminó debido a “terceras personas”.

Años después, Gianella Neyra declaró en una entrevista con Milagros Leyra que se divorció de Segundo Cernadas porque ambos se dieron cuenta de que el amor se había acabado y que lo mejor para ambos, especialmente para el hijo que tienen en común, era separarse en buenos términos.

Segundo Cernadas y la peruana Gianella Neyra se conocieron mientras protagonizaban "Bésame, tonto", en Perú, 2003. Se casaron al año siguiente.

“Cuando me divorcié fue un momento súper catártico, pero de alguna manera lo pudimos hacer de una forma muy bonita. Nos sentamos y fuimos muy honestos en poder decir ‘ya no estamos enamorados el uno del otro’, ‘crecimos distinto’, ‘queremos cosas distintas’. Recuerdo haberle dicho, ‘no nos merecemos terminar cuando nos odiemos, tenemos un hijo’”, señaló.

¿Quién es la pareja actual de Gianella Neyra?

La pareja actual de Gianella Neyra es el conductor de televisión Cristian Rivero. Ellos tienen diferentes versiones sobre su primer encuentro. De acuerdo con el expresentador de Latina, él conoció a la actriz cuando le pidió un autógrafo a las afueras de las grabaciones de una telenovela. No obstante, para la artista, ambos se conocieron por primera vez durante las grabaciones de “Girasoles para Lucía”, donde Cristian tenía una corta aparición.

Cristian Rivero y Gianella Neyra llevan juntos más de una década juntos.