Calvin Harris en Perú: DJ británico confirma su concierto en el Estadio Nacional para el 2023

Calvin Harris en Perú: Todos los detalles de su regreso a Lima. (Instagram)

Adam Richard Wiles, conocido artísticamente como Calvin Harris, sorprendió a todos sus fans peruanos al confirmar su regreso a Lima. Como se recuerda, en el 2010 el DJ británico fue parte de Creamfields Perú, un festival de música electrónica que reunió a múltiples artistas de talla internacional.

Tras 12 años de dicha participación, el productor regresa a tierras limeñas para deleitar a sus fieles seguidores con sus exitosos temas como “One need”, “I need your love”, “Feels”, “This is what your came for”, “Summer”, entre otros que han logrado millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Calvin Harris se encuentra en el puesto 16 de los 100 mejores DJ según la revista DJ Magazine. Asimismo, la revista Forbes señaló que la estrella mundial fue el DJ mejor pagado del 2018 y actualmente, tiene un total de 27 canciones dentro del top 10 en los principales charts de música.

Te puede interesar: Aurora, Rauw Alejandro, Camilo y todos los artistas que se presentarán en Perú este 2023

¿Cuándo y dónde será su concierto?

El también cantante de 38 años realizará un único concierto el próximo viernes 24 de febrero del 2023. Su espectáculo se llevará a cabo en el Estadio Nacional y solo se utilizará la zona campo, es decir, las tribunas no estarán habilitadas para su show.

Instagram.

Te puede interesar: Nacho regresará a Perú para ofrecer concierto el 31 de diciembre

¿Cuándo es la preventa de entradas?

La preventa de entradas comenzará este miércoles 14 y jueves 15 de diciembre. En ambas fechas, los boletos tendrás un descuento especial del 15% con tarjetas Interbank. Los tickets podrán ser adquiridos a través de la plataforma web de Teleticket.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Preventa (15 % de descuento)

Platinum: S/ 380.00

VIP: S/ 260.00

General: S/ 130.00

Precio regular

Platinum: S/ 447.00

VIP: S/ 306.00

General: S/ 153.00

Instagram.

SEGUIR LEYENDO