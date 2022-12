Ricardo Gareca: la postura de la Federación Ecuatoriana a la opción de contratar al ‘Tigre’

La gran labor de Ricardo Gareca con Perú habría causado interés en otras selecciones de Sudamérica. (Getty Images)

Ricardo Gareca fue uno de lo mejores técnicos que pasó por la selección peruana. A pesar de que llegó en un momento de incertidumbre allá por el 2015, logró cambiarle la mentalidad al jugador de la ‘bicolor’ y formó un equipo competitivo que dio la talla, no solo en todo certamen que disputó. A raíz de ello, se convirtió en un entrenador interesante para otras selecciones de Sudamérica, sonando recientemente en Ecuador.

Todo empezó con de la eliminación del combinado norteño en el Mundial de Qatar 2022, en el que se quedó en fase de grupos tras obtener cuatro puntos, dos menos que el segundo, Senegal. Luego de este suceso, un periodista de ese país recibió la información de que de manera extraoficial con el entorno del ‘Tigre’ para conocer su postura de dirigir a su selección.

“Hubo un contacto de alguien, no digo que es oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con Ricardo Gareca. Y le preguntaron si es que le gustaría dirigir a la selección de Ecuador de no darse la continuidad de Gustavo Alfaro. Él les dijo que no porque aún respeta que Alfaro siga teniendo chances de dirigir a la Tri”, comentó Roberto Bonafont, de DirecTV Sports.

Gustavo Alfaro y Ricardo Gareca coincidieron en un partido entre Ecuador y Perú por Copa América 2021. (Agencias)

Ahora, el comunicador entendió esta negación, ya que los entrenadores suelen tomar distancia cuando un colega aún tiene posibilidades en el cargo, pero la cuestión iba por otro lado. “Este tipo de situaciones es normal porque los técnicos son respetuosos con el colega. Pero es claro que está en la lista de candidatos a dirigir a Ecuador. Ahora, la pregunta es si en realidad a Gareca le gustaría dirigir a la Selección de Ecuador”, dijo.

En eso, intervino otro periodista e hizo cuentas del sueldo que tenía Ricardo Gareca cuando dirigía a Perú. “Gareca ganaba el doble, 70% más que Gustavo Alfaro. Si no baja sus pretensiones. No sé si le interese a nivel deportivo, para empezar. De todas maneras, Ecuador tiene un prestigio, el Mundial 2026 parece ser más sencillo que otros por razones de los cupos, pero a nivel económico Gareca estaba bordeando los tres millones y medio”, precisó.

Pero eso no fue todo, ya que comparó estas cifras con lo que percibía Gustavo Alfaro y su comando técnico en la selección de Ecuador. “El cuerpo técnico y Alfaro ganaba un millón ochocientos, más algún otro profesional, Ecuador no gastaba más de dos millones cuatrocientos mil al año, con un cuerpo técnico mucho más grande del que inicialmente empezó. En el caso de Gareca es sin contarle los añadidos del cuerpo técnico. Económicamente, bajo ese prisma es imposible, después habrá que ver si le interesa o no”, agregó.

Comunicadores del país norteño se refirieron a un posible interés de la FEF en el 'Tigre' para relevar a Gustavo Alfaro. (Video: DirecTV Sports)

Postura de la FEF

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), a través de su vicepresidente, Carlos Manzur, salió a hablar frente a estor rumores que ubican a Ricardo Gareca como opción para dirigir a su selección y negó cualquier contacto. “No estamos en busca de Gareca, cero”, le declaró al medio Expreso.

Sin embargo, esta posición podría ser un indicador de que desde la directiva apuestan al 100% a la continuidad de Gustavo Alfaro, a quien le habrían enviado una oferta para renovar su contrato. En esa línea, para no entorpecer unas posibles negociaciones, el directivo habría hablado de esa manera, aunque si el extécnico de Boca Juniors no acepta, la situación podría cambiar de forma radical.

Interés de Uruguay

Ricardo Gareca no solo ha sonado para dirigir a Ecuador. Uruguay es otra selección que también tendría en duda la permanencia de Diego Alonso. Los ‘charrúas’ fueron eliminados en fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 y habría hecho tambalear el proyecto de la AUF. De hecho, al igual que el ‘Flaco’, Marcelo Bielsa sería otra alternativa.

