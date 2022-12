Hernando de Soto habla sobre la gestión de Dina Boluarte: “Estoy dispuesto a colaborar y ayudar al país”

| Foto: Agencia Andina

Hernando de Soto indicó que está dispuesto a colaborar con la administración de la nueva presidenta Dina Boluarte. El economista y ex candidato presidencial del partido Avanza País mencionó que adopta esta posición porque es parte de “la oposición constructiva”.

“¿Cómo no voy a ayudar al Perú si he ayudado al Perú y a otros países en el pasado? Pero no voy a tomar una posición oficial porque yo soy un miembro de la oposición constructiva. Como miembro de la oposición constructiva, estaría encantado de ayudar al país porque esa es la primera prioridad”, alegó en Radio Exitosa.

De Soto recalcó que Boluarte debe trazar una ruta para lo que será su gobierno. En esa línea, consideró indispensable que la jefa de Estado aclare si se separará del ideario de Perú Libre o si continuará con el plan de Pedro Castillo de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución Política.

“La constituyente es una parte muy importante. Uno puede jurar por la Constitución actual, que lo ha hecho muy bien, el presidente (Pedro Castillo) no lo hizo. La pregunta es: ¿la va a cambiar?, porque un inversionista no va a invertir hasta no saber cuál es la ley de leyes”, expresó.

Dina Boluarte es la primera presidenta del Perú.

El economista mencionó que una vez que Dina Boluarte “defina un norte” para el país, las inversiones podrán retornar. Además, señaló que se podrán superar las fricciones con el Congreso de la República.

“Si tenemos a una presidenta inteligente, comprometida y dispuesta a corregir los errores, lo patriótico es apoyarla. Pondría todos los recursos que pueda tener a sys servicios, pero no desde una posición oficial”, reiteró.

Posiciones

La presidenta Dina Boluarte dijo que era “respetable” el pedido del adelanto de elecciones de un sector de la población, pero que aún está analizando las alternativas porque debe sacar al Perú adelante.

“Algunas voces indican el adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. La asunción de la presidencia en esta oportunidad es reorientar lo que hay que hacer con el país”, dijo a los medios de comunicaciones en los exteriores de Palacio de Gobierno.

La jefa de Estado fue consultada por el nombre que asumirá el cargo de premier: “Sobre el presidente o presidenta del Consejo de Ministros todavía no tenemos nombre”.

“Las circunstancias en las que se ha asumido esta alta responsabilidad no ha sido las mas óptimas y es por eso la emergencia en la que tengo que estar despachando y atendiendo para hacer frente las necesidades del país”, agregó.

Dina Boluarte indicó que la “inestabilidad política” en el Perú “no es de ahora”, por lo que las “relaciones con los países de la región tiene que seguir siendo las mas idóneas”.

La presidenta manifestó que espera que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrados (AMLO), cumpla con venir al Perú para entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

“Para la entrega pro tempore que iba a ser este 14 de diciembre, nos estamos reuniendo con la vicecanciller. Esperemos que el presidente AMLO como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir; o si no, lo haremos vía zoom”, expresó.

