Andrés Hurtado en ‘Chapa tu money’: casi se pelea, besó a Jorge Luna y lanzó polémicas frases

‘Chapa tu money’: Andrés Hurtado y Jorge Luna se besaron ante la presión del público. (YouTube)

Andrés Hurtado se presentó en ‘Chapa tu Money’, programa de Youtube conducido por Ricardo Mendoza y Jorge Luna. El popular ‘Chibolín’ desató las risas del público no solo por las controversiales frases que lanzó en el teatro Canout, sino también porque se besó con uno de los integrantes de ‘Hablando Huevadas’.

“Dame un poquito de agua y bajen el volumen de la orquesta. Los veo y no es mi nivel estar acá. El público me querrá, pero yo no… ¿Están grabando? ¡Hola, lindos! No puedo creer que esté ante tanta pobreza”, comentó el conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ cuando fue presentado en el escenario.

Según Hurtado, asistió al show de Ricardo Mendoza y Jorge Luna vistiendo un saco de Roberto Cavalli y unos “sencillos” zapatos Prada. “Qué envidiosos son. No es mi culpa que solo usen pantalón Pieers. ¿Acaso yo tengo la culpa que ellos se compren calzoncillos Boston?”, le dijo al público, luego que este pusiera en tela de juicio el valor de sus prendas.

Andrés Hurtado fue invitado a ‘Chapa tu Money’.

Se molestó durante juego

Durante la dinámica ‘Confiesa CTM’, uno de los favoritos de la audiencia, Andrés Hurtado tuvo que ser interrogado por la dupla de ‘Hablando Huevadas’. Sin embargo, no soportó que uno de ellos lo amenazara con golpearlo con un bate de espuma. “Ni me golpees. Me tocas conc**** y ya sabes ya”, le dijo ‘Chibolín’ a modo de advertencia.

Andrés Hurtado y Jorge Luna se enfrentaron en 'Confiesa CTM'.

La figura de Panamericana TV se levantó de su asiento cuando Jorge Luna lo golpeó en el estómago, aunque de manera suave. Rápidamente, los dos acompañantes de Hurtado ingresaron al set, mientras que los miembros de ‘Chapa tu money’ salieron en defensa del cómico. Ricardo Mendoza intentó poner paños fríos a la situación.

“Escúchame, no es que sea el formato. Él (Jorge Luna) sí me rozó, hue***, así que ubícate”, expresó indignado para luego intentar vengarse sin éxito de Luna. El juego continuó con normalidad una vez las cosas se ‘calmaron’ y el público aplaudió la puesta en escena.

Andrés Hurtado se molestó por 'accidental' golpe de Jorge Luna.

Besó a Jorge Luna

El polémico hecho sucedió durante el juego ‘¿Qué dijiste?’. Andrés Hurtado fue el primero en ‘atacar’ a la dupla. “Los veo y me dan pena, par de hue***”, expresó. Ya cuando tuvo que repetir la frase, le pidió a Jorge Luna que se acercara para que lo escuchara mejor. Esto provocó que la audiencia comenzara a gritar “beso”, lo que puso nervioso al comediante.

Aunque en un inicio Jorge se mostró reacio a pararse frente a Hurtado, luego complació a sus asistentes al aproximarse al conductor de Panamericana TV. Además, el mismo empresario le recordó que: “Yo siempre respeto a mi público y cuando el público pide... Al público hay que darle lo que quiere”.

Es así como el humorista se paró en medio del escenario cara a cara con el conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’. Ambos se miraron fijamente por varios segundos y, cuando todos creían que no iban a besarse, Luna sorprendió a más de uno al tomar la iniciativa con un “piquito”. Andrés lo persiguió para que suceda nuevamente.

Andrés Hurtado y Jorge Luna se besaron durante segmento de 'Chapa tu money'.

