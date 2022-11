Universitario: delantero de Barcelona de Ecuador que le anotó en Copa Libertadores, podría reforzar el 2023

Carlos Garcés podría fichar por Universitario para el 2023. (AFP)

En medio de la disputa del Mundial de Qatar 2022, en el Perú las dirigencias de los diversos equipos vienen trabajando para confeccionar los planteles que encararán la temporada 2023. Justamente, Universitario de Deportes ha sido uno de los más activos, dando a conocer sus movimientos de salidas y fichajes por intermedio de sus redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas se pudo conocer que un delantero ha sido ofrecido. Se trata de Carlos Garcés, del Barcelona de Guayaquil y que le anotó a los ‘cremas’ a inicios de este año.

Esta información fue divulgada por el periodista Gustavo Peralta, quien en sus plataformas digitales mencionó datos sobre este futbolista, resaltando que convirtió el tanto en la victoria del ‘Ídolo’ en la fase previa de la Copa Libertadores. “El delantero ecuatoriano Carlos Garcés fue acercado a la ‘U’. Tiene 32 años y estuvo a préstamo en el 9 de octubre de su país. Su pase pertenece hasta diciembre del 2023 al Barcelona de Guayaquil, club con el que este año le anotó a la ‘U’ en la Libertadores”, escribió.

No obstante la situación del atacante norteño no sería nada sencilla, ya que el factor económico sería una traba, aunque según lo que señaló el comunicador, habría predisposición de parte del conjunto ecuatoriano para entablar negociaciones. A ello se le suma el hecho de que la ‘U’ estaría explorando otras opciones. “El tema económico no es fácil, pero Barcelona podría asumir una parte. Estarían dispuestos a acercar posturas. Sin embargo, la ‘U’ maneja también otra posibilidad para el 9, principal extranjero”, dijo.

Como se mencionó líneas arriba, Carlos Garcés es un viejo conocido en Universitario. Y es que fue partícipe de la victoria de Barcelona de Guayaquil en el primer partido de la etapa previa del máximo certamen continental que se jugó en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Ingresó a los 64 minutos por el titular, Gonzalo Mastriani tras el tanto inicial de Erick Castillo. Pero a los 80 minutos convirtió su diana luego de una espectacular corrida de Castillo por la banda derecha, llegando hasta el fondo de la línea y sacando un centro que el artillero, tras un rebote de Federico Alonso, terminó marcando el segundo de la contienda.

Para el duelo de vuelta en el Estadio Nacional de Lima también tuvo minutos, aunque no tuvo chances de hacerse presente en el marcador. De todos modos, su nombre habría quedado grabado en la agenda de la directiva de la institución de Ate.

Paso por 9 de Octubre

Carlos Garcés militó en el Barcelona de Guayaquil en el primer semestre del 2022, participando solo estuvo en 26 encuentros, en los que pudo anotar tres goles y brindar una asistencia. Pero en vista de su poca continuidad y bajos números, salió cedido en junio para enrolarse a las filas de 9 de Octubre FC de la misma LigaPro de Ecuador. Con el cuadro de la ‘pujanza octubrina’ consiguió sumar minutos, aunque no pudo mostrar su mejor versión, ya que en los 15 compromisos que jugó, apenas pudo marcar dos anotaciones.

Estas cifras son lejanas a las que ofreció cuando vestía la camiseta del Delfín SC, cuando en 154 cotejos, marcó 72 goles y brindó 15 asistencias. No obstante, queda definir si la dirigencia deportiva encabezada por Manuel Barreto considera el ofrecimiento de su entorno, o si buscan otra alternativa.

Interés en Pablo Vegetti

Uno de los delanteros marcados en rojo en la lista de Universitario era Pablo Vegetti. De hecho, según medios argentinos, junto a Alianza Lima lo tenían en la mira. Pero estas posibilidades se caerían, pues el futbolista nacido en Santo Domingo, Argentina, estaría cerca de renovar con Belgrano de Córdoba.

