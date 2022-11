Minsa planteará que mayores de 60 años con factores de riesgo usen mascarillas voluntariamente

La titular del Minsa negó que el Perú esté próximo a enfrentar una quinta ola de coronavirus. (FOTO: MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

La ministra de Salud, Kelly Portalatino, comunicó que planteará el uso de mascarillas voluntarias, este miércoles 16 de noviembre, para el grupo etario de los adultos mayores a 60 años con factores de riesgo. La titular del Minsa indicó que la medida se sugerirá en la sesión del Consejo de Ministros presidida por el premier Aníbal Torres.

“Nosotros vamos a trasladar al Consejo de Ministros que el uso de mascarilla sea voluntario a personas mayores de 60 años que tengan factores de riesgo. Es voluntario, no obligatorio, (pero) es necesario cuidar y proteger a nuestro prójimo”, manifestó la funcionaria durante un evento protocolar.

Portalatino Ávalos acudió este miércoles 16 de noviembre a un plan de cierre de brechas de la vacunación contra el coronavirus. La actividad también estuvo dirigida a un esquema regular para menores de cinco años que necesitaban de alguna inmunización como hepatitis, influenza o neumococo.

En total se reunieron cuarenta brigadas en la loza deportiva de la agrupación familiar Unidos al Desarrollo en la zona Mariscal Cáceres, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La funcionaria se refirió a su planteamiento en torno al regreso de mascarillas en lugares concurridos.

Niega quinta ola del coronavirus en el Perú

Por otro lado, la ministra de Salud se refirió a la controversia generada, días atrás, al señalar que el Minsa evalúa el retorno del uso obligatorio de mascarillas, en espacios de gran afluencia de personas, debido al incremento de contagios por el virus.

“Como ministra es mi deber de hacer una propuesta ante este consejo y ante las cuales vamos a tomar la mejor decisión, porque tenemos que salvaguardar (a los ciudadanos) ante una campaña navideña (en la que) suceden siempre esos picos altos donde aumentan los casos”, afirmó en aquel momento en diálogo con los medios de comunicación.

En este sentido, la también congresista de la bancada oficialista Perú Libre descartó que el Perú atraviese, actualmente, por una quinta ola del coronavirus (COVID-19). Según explicó, por ahora solo existen estimaciones al respecto.

“En ningún momento hemos dicho que estamos en una quinta ola. Es una proyección que se maneja a través del equipo técnico y eso todos los saben, (de estas estimaciones) nosotros tenemos que prever los escenarios también probables. La proyección (que inicie una nueva ola) se estima a la segunda semana de diciembre”, aseveró.

En otro momento, la ministra informó que hasta ahora se cuenta con un total de 43% de vacunados en cuarta dosis contra el COVID-19. Además, indicó que actualmente se han registrado aumentos de casos en regiones como Lima Metropolitana, Ancash y Arequipa, sin embargo, añadió, son casos leves y no hay hospitalizaciones.

La autoridad detalló que el Minsa debe “prever los escenarios probables”. Sobre sus comentarios anteriores, reafirmó que solo brindó algunos alcances en torno al contexto actual. “(Fue) una proyección que se dio porque en las primeras semanas de noviembre se evidenció el pico en la región Loreto, en la cual ha descendido y no hay en estos momentos casos graves. (...) No estamos en una quinta ola, pero no queremos regresar a ese escenario”, añadió.

Según cifras del Minsa, más de 26 millones 834 mil peruanos ya fueron vacunados contra la mencionada enfermedad. En este escenario, el número de personas inoculadas contra el COVID-19 con al menos una dosis asciende a un total de 26′834.927. En tanto, el total de ciudadanos vacunados con dos dosis es de 25′759.793 hasta este miércoles 16 de noviembre.

