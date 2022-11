Claves para que los peruanos puedan viajar a Reino Unido sin visa desde hoy

Reino Unido (AFP)

Desde este miércoles 9 de noviembre, las peruanas y peruanos que deseen hacer viajes cortos al Reino Unido no necesitarán visa. Así lo recordó el embajador británico en el Perú, Gavin Cook, quien había hecho el anuncio de la exención de la visa en octubre, en una conferencia de prensa y ahora mencionó que se inicia un “nuevo capítulo en nuestras relaciones bilaterales”.

“Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestras relaciones bilaterales. Desde esta mañana los peruanos que quisieran visitar el Reino Unido por periodos menores de 6 meses podrán hacerlo sin tramitar una visa. Mejor acceso. Más intercambio. Lazos cada vez más estrechos”, expresó el embajador a través de su cuenta de Twitter.

Embajador de Reino Unido

Claves para viajar

Pero cuáles son las claves para visitar dicho territorio europeo a partir de esta fecha, conócelas a continuación:

- La exención de la visa es para viajes por un periodo menor a seis meses. Se requiere pasaporte.

- Los viajes tendrán que ser con fines de turismo, negocios, eventos internacionales, estudios de corto plazo, visitar familiares y atención médica. “Estudiantes y profesionales peruanos podrán planificar su participación en conferencias, seminarios y otros eventos organizados por Oxford, Cambridge, St. Andrews, Durham y más de 160 universidades británicas”, señala la embajada

- Se podrá viajar a los cuatro países del Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales

- Empresarios y emprendedores peruanos interesados en hacer negocios con el Reino Unido “tendrán más facilidades para viajar con regularidad y mantener redes de contactos, así como de participar de eventos y ferias corporativas internacionales en sus rubros” y podrán visitar alguno de los 100 parques científicos y tecnológicos del Reino Unido.

- Por otro lado, se debe tomar en cuenta que si el viajero está en calidad de empleado por una empresa en Reino Unido, sí requerirá visado independientemente de su tiempo de estadía.

- El detalle de las actividades comerciales que se pueden realizar sin visado puede verse aquí: Visit the UK as a Standard Visitor: Visit on business

- Cabe indicar que, quienes han iniciado el trámite para una visa de corta estadía, pero aún no han presentado sus datos biométricos en las oficinas de VFS, pueden retirar su solicitud y recibir un reembolso de la tarifa de su visa. Sin embargo, si ya se ha presentado la información biométrica en el Centro de Solicitud de Visa (VAC), no serán elegibles para reembolso.

¿En qué casos sí se necesitará visa?

Gavin Cook precisó, en Canal N, que la exigencia del visado se mantendrá para viajes de larga estadía y para establecerse permanentemente en el Reino Unido,

El embajador informó que durante los últimos 12 meses se otorgó 4.000 visas a peruanos que viajaron al Reino Unido y que 50.000 turistas británicos llegan al Perú cada año.

Para verificar si necesitas una visa para viajar al Reino Unido, el viajero puede usar la herramienta en línea. Las tarifas actuales se pueden encontrar en gov.uk.

