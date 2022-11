Gabriel Costa dejó en claro su intención en Colo Colo de Chile: “Me quiero quedar, pero hay que esperar”

El extremo peruano también se expresó por el tanto que hizo en el triunfo de su equipo ante O'Higgins y la continuidad del técnico Gustavo Quinteros. (Video: ESPN Fútbol Chile)

Gabriel Costa es uno de los jugadores peruanos que militan en el extranjero. Concretamente, desde el 2019 defienda la camiseta de Colo Colo de Chile. Sin embargo, su futuro no parece claro, ya que su contrato culmina a final de esta temporada y, por ahora, no ha habido un anuncio oficial sobre su renovación. En ese sentido, el atacante peruano se expresó sobre esta chance y manifestó su intención de seguir en el ‘Cacique’ por más tiempo.

Antes que todo, es importante indicar que el conjunto ‘albo’ se proclamó campeón del Campeonato PlanVital de Chile con dos jornadas de anticipación, luego de derrotar en condición de visitante a Coquimbo Unido por 2-0 el pasado domingo 23 de octubre. Sin embargo, certificó esta conquista tras ganarle a O’Higgins el último domingo 30 por 2-0 con un tanto del ‘Gabi’.

Ahí fue cuando el futbolista de origen uruguayo se pronunció por el rendimiento de su equipo y se mostró contento por haber anotado. “Evalúo más al equipo porque es el que juega en general. Uno trata de aportar desde donde le toca y por suerte pudimos hacer el gol. Estoy feliz porque lo hice, pero también lo estoy acá, en un gran club. Nos toca disfrutar”, comentó para la prensa tras dicho cotejo.

En eso, uno de los periodistas le consultó sobre la posibilidad de seguir en Colo Colo, a lo que respondió con una afirmación, aunque dependerá de la directiva. “Sí, me quiero quedar, yo ya lo remarqué. Estoy muy cómodo acá, pero hay que esperar, nada más”, sostuvo.

De la misma manera, el futbolista nacional espera que el técnico Gustavo Quinteros también pueda continuar en el club, dando a entender que con el plantel ha formado un lazo más allá del de entrenador-jugador. “Esperemos que él se quede primero. Obviamente que hemos generado, no conmigo, sino con el equipo ese querer hacia él. El ganar te da eso, así que hoy como estamos tenemos esa confianza”, señaló.

Gabriel Costa podría continuar su carrera en Colo Colo.

Pedido del DT para que renueve

Cabe mencionar, que fue el mismo estratega argentino que pidió la renovación de Gabriel Costa de cara a la temporada del 2023. “Costa es un jugador que hace años que está, que cuando llegamos tampoco era muy valorado, nosotros cuando enfrentamos a Colo Colo con Católica no era un jugador que era titular indiscutible y hoy para nosotros si lo es, hizo un gran trabajo y por supuesto es importante, sería bueno que pueda continuar”, se lo expresó para TNT Sports Chile.

Posible inconveniente para renovar

El principal problema que tendría Colo Colo para renovar al exjugador de Alianza Lima y Sporting Cristal es el cupo de extranjero. En esa línea, es importante recordar lo que el periodista chileno, Gonzalo Fouillioux, mencionó hace unas semanas para el programa Todos Somos Técnicos de dicha cadena internacional. En él, daba a conocer que el club ‘sureño’ tendría como fijos para la siguiente campaña al Maximiliano Falcón (uruguayo), Agustín Bouzat (argentino), Emiliano Amor (argentino) y Juan Martín Lucero (argentino), por lo que queda ese cupo de Costa. No obstante, la consigna de la dirigencia sería reforzar uno de los cupos para, no solo dominar en el fútbol de su país, sino también en la Copa Libertadores, donde este año no pudo superar la fase de grupos.

Falcón, Amor y Lucero forman parte de la columna vertebral del equipo, mientras que Bouzat recién llegó a mediados del 2022, por lo que su salida es poco probable. Ahí sonó el nombre de Gabriel Costa para salir. Por tal motivo, es una tarea pendiente que tendrán los altos mandos del club. Aunque en los últimos días se especuló con la posibilidad de que siga. Todo se verá en las próximas semanas.

DATO:

Gabriel Costa acumula 14 goles y 9 asistencias en 39 partidos jugados esta temporada con Colo Colo de Chile, siendo la más resaltante desde que arribó el 2019.

Gabriel Costa celebró ante O'Higgins su gol número 14 en el año con Colo Colo de Chile. (Prensa Colo Colo)

SEGUIR LEYENDO