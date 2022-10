Madre envenenó a sus dos hijos en Huancavelica y antes de morir dejó carta: “Ya no quiero sufrir”

Mujer mató a sus dos hijos y luego ella se quita la vida.

Una escena escalofriante vivió una familia al encontrar a una madre de familia sin vida junto a los restos de sus hijos en la ciudad de Huancavelica. Según los primeros reportes emitidos por los parientes de la mujer, ella cometió el parricidio al asegurar que ya no “tenía fuerzas para seguir viviendo”.

La madre identificada como Rocío A. C. de 38 años, preparó avena con veneno para ratas y se los dio de beber sus pequeños hijos de 4 años y 7 meses de nacido. Luego de tomar también el preparado mortal, la mujer decidió recostarse sobre la cama junto a sus hijos hasta que haga efecto la pócima.

Grande fue la sorpresa cuando a la casa llegó el familiar de la mujer identificado como Boris Ormeño Paz (31), quien al abrir la puerta de su vivienda ubicada en la Av. Ferrocarril y calle Túpac Amaru, encontró a su cuñada y sus sobrinos sin signos de vida.

Hasta el lugar llegó la PNP tras ser alertada por este caso que ha conmocionado a la comunidad por tomar tan fatídica decisión de terminar con sus vidas y la de su pequeño. A través del informe de los agentes, expresaron que al entrar a la casa, encontraron el cadáver de la mujer sobre la cama y a su costado también estaban los menores.

Madre e hijos fueron velados en su vivienda.

Estaba premeditado el parricidio

Según el reporte de los agentes de investigación, en la habitación donde sucedieron estas muertes, se halló una jarra con avena preparada y dentro de ella el veneno de color azulino. Además de pastillas y otras pertenencias.

La policía no descarta de que este caso ya estaba premeditado porque todos en la casa habían quedado en salir el fin de semana, pero la mujer desde hace días atrás se negaba a ser parte de la salida familiar.

Además, en algunas situaciones se le notaba con actitudes sospechosas, según narró el cuñado de la mujer a las autoridades, pero jamás imaginó que se trataría de este caso.

La carta del adiós

Al ingresar a la vivienda e inspeccionar la habitación donde ocurrieron los hechos, la PNP encontró una carta en donde en breves líneas decía que la mujer ya no quería continuar con su existencia.

“Mamá, hermanos, no sufran, ya viví lo peor de mi vida, estuve afectado y llorando. Ya no quiero sufrir, ya no quiero vivir”, dice parte de la carta.

Los familiares mencionaron que nunca imaginaron que esta escena ocurriría, ya que ellos desconocían de los sentimientos de la mujer, quien al parecer sufría de depresión. Los cadáveres de madre e hijos en tres féretros blancos fueron retirados de la morgue de Hualhuas en medio del llanto del jefe del hogar.

“Estamos consternados, no sé qué la motivó a tomar tan drástica decisión”, comentó Darío Ormeño uno de sus familiares.

